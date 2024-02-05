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«Портал в ад». В России снова заговорили о полной блокировке VPN

В России с 1 марта начнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов

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Global Look Press
В России снова заговорили о полной блокировке VPN-сервисов. Поводом для этого стали слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая на встрече со школьниками заявила, что, скорее всего, это произойдет. В Роскомнадзоре напомнили, что в РФ уже запрещены подобные сервисы, а с 1 марта вводится запрет на их популяризацию. При этом эксперты считают, что говорить о полном запрете VPN в РФ пока рано.

Роскомнадзор сообщил, что средства обхода блокировок запрещены в России, а с 1 марта вступит в силу вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов. Заявление регулятора приводит ТАСС.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также напомнили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

Почему снова заговорили о блокировке VPN?

5 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась в Екатеринбурге с учениками школы №1. Видео с этого мероприятия опубликовало издание E1.RU. На встрече один из школьников спросил у Мизулиной, правда ли, что в России с 1 марта заблокируют все VPN-сервисы.

«Скорее всего, это именно так», — ответила глава Лиги безопасного интернета.

При этом Мизулина подчеркнула, что прокси, анонимайзеры и VPN-сервисы заблокировать полностью невозможно. По ее словам, каждый человек может в домашних условиях создать прокси, «и никто не увидит», потому что «особо сложного для человека со знаниями ничего тут нет».

Глава Лиги безопасного интернета рассказала, что ей и самой приходится пользоваться подобными средствами по работе, потому что нужно смотреть контент на площадках, которые заблокированы.

«Соответственно, на 100% это будет ограничить нельзя, это просто технически невозможно, просто физически. Конечно, речь идет только о крупных сервисах, которые такие услуги предоставляют большому количеству пользователей. То есть приложения, которые вы скачиваете и так далее», — пояснила Мизулина.

Она также добавила, что VPN-сервисы, даже если они находятся в спящем режиме, скачивают информацию с устройств. После этого данные могут украсть операторы этих сервисов и передать мошенникам.

«VPN, особенно бесплатный, — это вообще портал в ад!», — заключила Мизулина.

Позже глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале заявила, что новости о блокировке VPN с 1 марта, — это вольная интерпретация ее слов.

Заблокируют ли VPN?

О полной блокировке VPN говорили и раньше. В октябре 2023 года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин сообщил, что РКН готовит приказ, согласно которому все сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Шейкин утверждал, что приказ вступит в силу 1 марта.

В самом Роскомнадзоре заявили, что ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, где рассказывается о способах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации.

«После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию», — уточнили в РКН.

Позже РИА Новости со ссылкой на Минцифры России сообщило, что блокировке подлежат только конкретные VPN-сервисы, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — заявили в ведомстве.

В октябре 2023 года директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев рассказал, что РКН с 2021 года заблокировал 167 VPN-сервисов и 84 приложения. Эксперты «Роскомсвободы», как писал Forbes, пришли к выводу, что блокировки стали более централизованными и технически сложными.

Однако говорить о полном запрете VPN пока рано, считает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, даже «великий китайский файрвол», который создавался десятилетиями, не смог полностью «побороть» такие сервисы.

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