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Нет контакта: как у россиян изменилось отношение к VPN и почему

Член РОЦИТ Шурыгин заявил о снижении пользователей VPN-сервисов в России

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Shutterstock
Не так давно многие восторгались анонимайзерами. Незримые «проводники» показывали обходные пути к запрещенным в России сайтам. После блокировки западных соцсетей это стало как никогда актуально. Казалось, что все проблемы решены, а по итогу их стало только больше. Генеральный директор EdgeЦентр, член РОЦИТ Михаил Шурыгин рассказал, почему пользователи получили лишь иллюзию свободного интернета, при этом столкнувшись с массовыми утечками данных.

В марте 2022 года миллионы пользователей из России оказались отрезаны от привычных Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. Для кого-то блокировка соцсетей стала настоящим шоком, и они судорожно пытались найти выход из этого тупика. И тут активизировались разработчики VPN-сервисов: они засоряли страницы вездесущей рекламой и баннерами. Юзерам предлагали выгодные условия, порой на безвозмездной основе, а главное — желанное подключение к запрещенным ресурсам. Друзья обменивались мнениями о том, какой анонимайзер лучше. Дети устанавливали «чудо-программы» на родительские устройства.

Количество подобного софта стремительно росло, ведь некоторые из нас на всякий случай скачивали сразу несколько приложений. Статистика показала, что в 2022 году популярность VPN выросла практически в два раза (на 87%) относительно 2021-го. Помимо этого, зачастую люди устанавливали именно бесплатные VPN, о чем свидетельствуют результаты совместного исследования РОЦИТ и системы социологических опросов и тестирования V-Project. Так, за анонимайзеры отказываются платить 73,2% опрошенных.

Как показала практика, всемогущий VPN оказался не так прост. Сотрудники IT-сектора начали предупреждать граждан о возможных рисках. Пользователи стали чаще задумываться, насколько анонимны их действия в сети. По сути, VPN-сервис является обходным провайдером, поэтому весь трафик проходит через него. В системе отражаются все ваши действия, пароли и логины, данные банковских карт и номера телефонов. Остается надеяться лишь на добросовестность владельца сервера: в любой момент он может передать информацию третьим лицам.

Зафиксированы уже сотни подобных случаев. В мае этого года в сеть утекли данные 360 млн пользователей сервиса Super VPN. База содержала email-адреса, реальные IP-адреса, информацию о геолокации. Вопросов оставалось все меньше, ведь единственным источником дохода для бесплатных приложений является продажа ваших данных. Помимо этого, в такие программы стали чаще «вшивать» вредоносный софт. Например, шпионское ПО, которое дает злоумышленникам доступ к файлам смартфона или компьютера.

После установки VPN возникают и житейские неудобства. На форумах появились сотни негативных отзывов о работе приложений. Многие из них включаются через раз и зависают. Страницы загружаются по несколько минут, видео- и аудиофайлы не открываются. Кроме того, после включения приложения телефон быстрее разряжается и перегружает операционную память устройства. Порой приходится менять VPN один за другим, чтобы добиться хоть какого-то результата. В адрес разработчиков поступает все больше жалоб, а пользователи все чаще отказываются от их продуктов.

Поначалу казавшийся панацеей VPN постепенно утрачивает свой авторитет. Согласно уже упомянутому исследованию РОЦИТ, 38,6% респондентов стали реже заходить в запрещенные соцсети из-за необходимости постоянно включать сервис. Пользователи стали беспокоиться о безопасности личных данных и охотнее переходить на отечественные онлайн-платформы. Российские соцсети регулярно улучшают рекомендательные сервисы, реагируют на запросы и открыты для новых предложений. Сейчас наши ИТ-игроки выходят на новый уровень, а пользователи постепенно мотивируют их к новым свершениям.

Автор: генеральный директор EdgeЦентр, член РОЦИТ Михаил Шурыгин

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