Алексей Потелещенко (слева) и последствия удара ВСУ по зданию пекарни в Лисичанске 3 февраля 2024 года

Праздновали день рождения. Глава МЧС и два депутата ЛНР погибли при обстреле Лисичанска Глава МЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе по пекарне в Лисичанске

Глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб в результате удара по пекарне в Лисичанске 3 февраля, кроме него жертвами обстрела стали два местных депутата. Всего погибли 28 человек. По словам экс-помощницы спикера Госдумы, рядом с пекарней в момент удара отмечали день рождения «высокопоставленного человека», на котором «было много силовиков». Глава республики Пасечник уже пообещал «обязательно отомстить врагу».

В результате удара по Лисичанску 3 февраля погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко», — написал в своем Telegram-канале Пасечник.

Глава ЛНР назвал Потелещенко «мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа».

«Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!» — также написал политик.

Алексей Потелещенко родился в 1976 году в Одесской области. В 1998 году он окончил Харьковский военный университет по специальности «химическая технология и инженерия, боевое применение вооружения и средств войск РХБ защиты». С 2014 по 2016 год служил в Народной милиции ЛНР, а затем занял пост первого заместителя министра МЧС республики.

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов заявил, что Потелещенко «необходимо было с нуля создать региональное министерство по чрезвычайным ситуациям».

«Погиб не просто коллега. Погиб товарищ, боевой друг, прошедший горнило сражений летней кампании 2014 года. Алексей был одним из участников Дебальцевско-Чернухинской операции. Честный, прямой, порядочный и искренне любящий Родину», — написал Козлов.

День рождения «высокопоставленного человека»

Также стало известно, что при обстреле пекарни в Лисичанске погибли местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма. Об этом сообщил мэр Лисичанска Эдуард Сахненко.

«Это люди, которые не побоялись в сложные времена принять активное участие в восстановлении города и искренне желали ему процветания и благополучия», — написал в своем Telegram-канале Сахненко.

Бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила, что во время удара по пекарне в Лисичанске шло празднование дня рождения «высокопоставленного человека».

«Было много силовиков. Ждуны (агенты украинской разведки. – «Газета.Ru») все это слили ВСУ. Несмотря на то что рядом находятся гражданские мирные жители, был нанесен удар», — написала Кашеварова.

При этом она назвала самоубийством празднование дня рождения в нескольких десятках километров от передовой.

«Неужели, мужики, вас ничему не учит история с [сенатором от Запорожской области Дмитрием] Рогозиным (21 декабря 2022 года он получил ранение при обстреле отеля в Донецке). Из-за того, что ваша бдительность притупляется, вы подставляете не только себя, но и мирных», — написала Кашеварова.

«Чудовищный теракт»

Здание пекарни в Лисичанске попало под обстрел 3 февраля в 14:20. Погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и один ребенок, еще десять получили ранения. Власти республики обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины. По сведениям Следственного комитета РФ, украинские войска ударили по городу из американского РСЗО HIMARS.

«Кроме как террористическим актом это по-другому назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные теракты. Для того чтобы их не больше не было, продолжается специальная военная операция», — прокомментировал случившееся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.