Вертолет МЧС пропал с радаров. Он мог утонуть в Онежском озере Спасатели ищут вертолет Ми-8, пропавший с радаров в Карелии

Вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Карелии. Борт летел в Вытегру, но ушел на дозаправку в Петрозаводск. В Прионежском районе связь с экипажем пропала. Аварийный маяк пропавшего борта не срабатывает, по версии Readovka, вертолет мог утонуть в озере. Спасатели уже следуют на место предполагаемого крушения.

Вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«В ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту 3 члена экипажа», — говорится в посте.

В районе села Деревянное уже организованы поисково-спасательные работы. На место следует судно на воздушной подушке и снегоходах с группой спасателей. Кроме того, в готовности находится самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада.

По информации Telegram-канала 112, борт двигался по маршруту Петрозаводск — Вытегра. Связь с пилотами пропала в Прионежском районе.

Телеканал 78 сообщил, что на борту вертолета летели спасатели из Петербурга, которые должны были принять участие в соревнованиях «Русский лед» в Вытегре. Как уточнил Telegram-канал Shot, Ми-8 доставил спасателей на соревнования, после чего ушел на дозаправку в Петрозаводск, после чего и пропал с радаров.

На борту находились капитан воздушного судна Евсеев В.Н., второй пилот Носов С.А. и механик Билида В.П.

Полет был разрешен, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды: низкую облачность и слабую видимость. В настоящее время температура в районе поисков ниже нуля. В ночь на 5 февраля в Деревянном, согласно прогнозу, будет от -5 до -10°C, осадки и умеренный ветер.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, у пропавшего борта не срабатывает аварийный маяк. По версии Readovka, Ми-8 мог утонуть в Онежском озере — именно этим могут объясняться проблемы с маяком.

Как заявили Readovka местные жители, маршрут Петрозаводск — Вытегра пролегает вдоль берега, однако вертолеты нередко пролетают этот участок непосредственно над озером.

При этом региональная группа «ПРО Полиция. Вологодская область» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что борт МЧС мог совершить вынужденную посадку в 18 километрах от Вытегры.