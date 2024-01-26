Пилоты Дмитрий Беляков (слева) и Аркадий Грачев во время возвращения в международном аэропорту Внуково, 26 января 2024 года

«Какие-то денюжки отдали»: выжившие при крушении Falcon 10 рассказали, был ли на борту $1,2 млн Пилот разбившегося Falcon 10 Грачев: самолет удалось посадить на вершину горы

В Москву прилетели выжившие после крушения частного российского самолета в Афганистане. Борт вез тяжелобольную россиянку и разбился в горах. Уцелевшие провели на морозе всю ночь и спаслись, потому что один из них смог дойти до ближайшей деревни. По прибытии в Москву у второго пилота случился инфаркт. Почему людей так долго не могли найти, действительно ли местные жители украли из обломков миллион долларов — в материале «Газеты.Ru».

Что нового рассказали выжившие

В разбившемся в Афганистане самолете Falcon 10 не было миллиона долларов, о краже которого писали местные СМИ, заявил пилот Аркадий Грачев, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Внуково.

Он уточнил, что выжившие дали немного личных денег афганцам, которые пришли на место крушения и помогали пострадавшим.

«Нет, денег там немного [было], там личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, надо было как-то отблагодарить. Конечно, какие-то денюжки [им] дали», — пояснил летчик.

Грачев добавил, что сам мог идти, но других, в худшем состоянии, афганцы «просто тащили волоком» на себе.

Самолет рухнул в афганской провинции Бадахшан 21 января, погибли двое из шести человек на борту (всего летели два пассажира, два врача и два пилота). Грачев подчеркнул, что самолет не «упал», а «сел на пике горы» благодаря грамотным действиям экипажа. Второй пилот, Дмитрий Беляков рассказал, что летчики специально направили Falcon 10 на «пологую» гору.

close 100% Министерство транспорта и авиации Афганистана

«В окно увидели горы, .. поняли, что что-то происходит не так. Сгруппировались, удар. Очнулся, вылезаю из снега», — описал момент падения бывший на борту медбрат Игорь Сывороткин.

При крушении оба пассажира, муж с женой, погибли. По описанию Сывороткина, у женщины «были видимые травмы, несовместимые с жизнью». «Мужа уже обнаружили наутро... Его выбросило из разлома самолета, и он оказался под крылом», — подытожил фельдшер.

close 100% Министерство транспорта и авиации Афганистана

Выжившие провели ночь на морозе (при минус 15, со слов Белякова), дошло до того, что им пришлось жечь шнурки. Все вчетвером они прятались в обломках самолета.

Пилоты тем временем не могли понять, почему их так долго не могут найти, ведь маршрут самолета известен. Позже оказалось, что искали по неверным координатам. Грачев перед падением заметил деревню неподалеку, и Сывороткин на второй день пошел за помощью. У него были всего «пара царапин и ушибы», и мужчина решил спуститься и дойти до людей, поскольку не хотел умирать на горе.

close 100% Первое фото выживших после крушения. Слева направо: медик Игорь Сывороткин, пилот Аркадий Грачев, пилот Дмитрий Беляков и медик Павел Попов Hurriyet News

«Первую ночь грелись, на утро я пошел. [В деревне объяснялся] сначала жестами, потом пришел человек, который худо-бедно говорит по-английски. С ним уже договорились, и они дали мне телефон спутниковый», — вспоминает фельдшер.

По его наводке за выжившими пришли «афганские братья», как их называет Грачев.

«Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, проваливались все. Шли порядка пяти часов к ближайшей деревне», — говорит пилот.

На вопрос журналистов, почему Falcon 10 вообще начал падать, Грачев не смог ответить.

«Я думаю, критические проблемы [c техникой]. Сейчас на этот вопрос мы не можем ответить, это будет разбираться комиссия», — сказал он.

Второй пилот предположил, что в топливо как-то попал лед. Это нарушило работу самолета. СК рассматривает три версии: техническую неисправность (отказ обоих двигателей), ошибку пилотов и погодные условия (судно попало в сильный встречный ветер).

Инфаркт одного из пилотов

После возвращения в Россию у 41-летнего летчика Белякова случился острый инфаркт передней стенки миокарда, пишет Telegram-канал Mash. Поражена вся толща мышечной стенки сердца.

Мужчина почувствовал себя плохо, кардиограмма показала инфаркт, и его экстренно госпитализирован. По данным Telegram-канала Baza, Белякову сделали операцию, пилот в тяжелом состоянии.

Кто летел в самолете, и откуда версия про похищенный миллион

Это был частный борт, который пытался вывезти из Таиланда тяжелобольную жену известного волгодонского бизнесмена Анатолия Евсюкова. Пара отдыхала, у россиянки развился стафилококковый эпидермолиз. Он очень опасен, но взрослые болеют им крайне редко. С бактериями стафилококка человек контактирует практически ежедневно (в Таиланде особенно, из-за влажности). Для заражения достаточно порезаться или как-то еще повредить кожу, чтобы стафилококк попал в кровь, но у взрослых обычно достаточно хороший иммунитет.

Эксперты, опрошенные журналистами, предположили, что иммунитет Евсюковой ослаб из-за акклиматизации и непривычной еды. Россиянку положили в тайскую больницу, но не смогли помочь, у нее начались септический шок, полиорганная недостаточность, холестаз и реактивный панкреатит, Евсюкову подключили к ИВЛ. Женщина была застрахована в Сбербанке, выяснил Mash, муж потребовал помощи, банк через вторые руки привлек перевозчика ООО «Атлетик групп», те направили самолет. На борт пациентку загружали уже без сознания, «практически в коме», по словам Сывороткина.

В самолете летели сам Евсюков, жена, два медика (Сывороткин и Павел Попов) и два пилота (Грачев и Беляков) . По дороге летчики заметили неожиданно высокий расход топлива и запросили посадку в Таджикистане для дозаправки, но не дотянули до аэропорта 57 км. Евсюков с женой при крушении погибли.

О похищении $1,2 млн из упавшего самолета написала со ссылкой на «надежные источники» афганская газета Hasht e Subh Daily. Она заявила, что первыми к самолету пришли люди, связанные с главой штаба вооруженных сил «Талибана» (организация запрещена в России), которые и забрали деньги. Об этом якобы узнал губернатор провинции Мухаммад Аюб Халид и поручил проверить, а расследование возглавил глава местной разведки талибов.