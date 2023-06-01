Организацию «Мемориал»* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал общественную организацию «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на 300 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что штраф назначен в отношении юридического лица организации. Организацию на заседании суда представлял ее председатель Алексей Мосин.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила дело в отношении экс-руководителя пермского отделения организации «Мемориал» Роберта Латыпова и главы «Центра исторической памяти» Александра Чернышова за контрабанду исторических документов в Германию

В марте этого года председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.