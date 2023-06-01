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Организацию «Мемориал»* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. рублей за дискредитацию армии

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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал общественную организацию «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на 300 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что штраф назначен в отношении юридического лица организации. Организацию на заседании суда представлял ее председатель Алексей Мосин.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила дело в отношении экс-руководителя пермского отделения организации «Мемориал» Роберта Латыпова и главы «Центра исторической памяти» Александра Чернышова за контрабанду исторических документов в Германию

В марте этого года председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов стал подозреваемым по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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