«Токсичные деятели»: почему звезд-иноагентов не пускают в другие страны Захарова не удивилась проблемам «Би-2» в Пхукете и недопуску Галкина* на Бали

У артистов, признанных иноагентами и поддерживающих Украину, начали возникать проблемы за рубежом. Моргенштерну* закрыли въезд в ОАЭ. Максима Галкина** не пустили на Бали. Группу «Би-2» депортируют из Таиланда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «ничего удивительного» в этом нет. По ее словам, «деятели антикультуры, спонсирующие терроризм, становятся токсичными, а власти других стран не хотят проблем». Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) закрыли въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после того, как он дал интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

Он отметил, что въезд Моргенштерну закрыли еще в ноябре 2023 года.

«Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», — объяснил Жорин.

Адвокат при этом подчеркнул, что Моргенштерн законов страны не нарушал, а донос был ложным. Сам рэпер настаивает, что въезд ему запретили без объяснения причин. На своем YouTube-канале он обратился к властям ОАЭ и отметил, что «считал Дубай своим вторым домом», поэтому не совершал никаких правонарушений.

«Что я хочу понять сейчас, это официальная причина моего запрета на въезд в страну. Вокруг этой новости ходило очень много клеветы, как, например, то, что я обхожу законы Арабских Эмиратов и хвастаюсь этим. Никогда в своей жизни я не нарушал законов Арабских Эмиратов», — объяснил Моргенштерн.

При этом Mash написал, что рэпер «аккуратно промолчал о своих косяках». По данным Telegram-канала, Дубай закрыл Моргенштерну въезд из-за ряда нарушений. Артист на своих выступлениях якобы игнорировал ковидные ограничения, после концертов устраивал пьяные тусовки. Одна из них произошла прямо на площадке, после чего на рэпера пожаловались властям ОАЭ. Кроме этого, на своих выступлениях Моргенштерн матерился и курил на сцене, что в арабской стране запрещено, а после хвалился этим в соцсетях.

За это музыканта привлекли к ответственности, но вместо исправления, как отмечает Mash, Моргенштерн в интервью Собчак рассказал, как обходит законы ОАЭ. Через сутки после публикации ролика ему запретили проводить в стране концерты, а теперь – въезжать в нее.

Бали без Галкина

27 января Shot написал, что у еще одного иноагента возникли проблемы с въездом в другую страну. Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не пустили на Бали, где у него был запланирован концерт.

Как пишет Telegram-канал, юморист должен был выступать в IC Center Bali с программой «Прекрасное недалеко», но пограничная служба отказала ему во въезде. Причиной этого решения могли быть политические высказывания артиста на прошлых концертах в Анталье, Лимассоле и других городах. Там Галкин признавался, что спонсирует ВСУ, и высмеивал атаки украинских БПЛА на Москву.

Юморист, комментируя ситуацию, заявил, что на Бали его не пустили из-за письма от властей РФ. При этом Галкин отметил, что за два дня до этого ему одобрили рабочую визу.

«Причина была названа почти сразу, ее несколько раз повторили разные сотрудники — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Бумагу мне показали, но, конечно же, в копии вежливо отказали», — рассказал он.

По словам Галкина, пограничники были с ним вежливы и даже высказали «доброжелательное недоумение», не понимая, чем он заслужил такое внимание от российских властей. Он также заявил, что Россия тратит на него «время и усилия многих людей, которые могли бы найти себе более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом».

Депортация «Би-2»

Музыкантов группы «Би-2», которых ранее оштрафовали в Таиланде, этапируют в Бангкок и депортируют в страну гражданской принадлежности (по данным СМИ, у обоих солистов есть израильское гражданство), сообщил РЕН ТВ генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

24 января музыкантов задержали в Пхукете после концерта в клубе Illuzion. По данным Mash, причиной стала антироссийская позиция участников группы и поддержка Украины. Telegram-канал сообщил, что российское генконсульство в Пхукете попросило власти Таиланда проверить у музыкантов документы, после чего выяснилось, что разрешения на концертную деятельность в стране у них нет.

«Токсичные деятели антикультуры»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила изданию «Подъем», что «российские дипломаты полноформатно доводят позицию по теме СВО», поэтому ничего удивительного в штрафе «Би-2» и отказе во въезде Галкину нет.

Захарова добавила, что «никому не нужны проблемы», которые могут возникнуть из-за людей, спонсирующих терроризм.

«Подрывы журналистов и общественных деятелей, массовое убийство мирных жителей в результате прицельной атаки ракетами, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры — на это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Они становятся токсичными», — отметила представитель российского МИДа.