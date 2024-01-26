Группу «Би-2» оштрафовали за нелегальный концерт в Таиланде, но этим дело может не кончиться Суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в $85

Суд в Таиланде решил оштрафовать каждого из участников «Би-2» на $85. За проведение нелегального концерта музыкантам может также грозить депортация в страну гражданства и внесение в черный список, запрещающий въезд в страну. При этом первый концерт коллектива в Паттайе прошел без проблем. В РФ общественники требуют признать Леву и Шуру спонсорами терроризма, однако, по словам солистов «Би-2», у них даже нет российского гражданства.

С первым концертом проблем не было

Суд города Пхукет решил оштрафовать участников музыкальной группы «Би-2» за проведение незаконного концерта. Каждый из музыкантов обязан выплатить три тысячи тайских батов (почти $85, или около 7,5 тыс. рублей), сообщил корреспондент РИА Новости из здания суда.

Во время заседания участники «Би-2» признали свою вину, судья вынес приговор с учетом этого обстоятельства. РИА Новости со ссылкой на полицию Пхукета передало, что сразу после суда музыкантов отвезли в районный отдел полиции. Там должны закрыть уголовное дело, после чего «Би-2» передадут иммиграционной полиции, сотрудники которой уточнят визовый статус каждого участника коллектива.

«Вполне вероятно, что музыкантам дадут возможность покинуть Таиланд без депортации и занесения в черный список, запрещающий въезд в Таиланд на тот или иной срок», — рассказал источник агентства.

22 января у «Би-2» прошел концерт в Паттайе, а 24 января — на Пхукете. Сразу после второго выступления в ночном клубе Illuzion музыкантов задержали. Shot писал, что сотрудники правоохранительных органов пришли в гримерку к Леве. Музыканты не смогли предъявить необходимых документов, поэтому их доставили в полицейский участок, где они ночевали.

По данным Mash, один из фанатов группы — сотрудник крупной юридической конторы. Он помог получить разрешение на гастроли в Паттайе, однако эта схема оказалась нелегальной на Пхукете. Mash утверждает, что к тайским властям обратились российские дипломаты, именно они попросили внимательно проверить документы музыкантов «в связи с их антироссийской позицией».

Почему концерт был нелегальным

По данным ТАСС, музыканты не имели права проводить платный концерт, так как по туристической визе работать запрещено.

Директор международных программ агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина в беседе с «Ъ» объяснила, что каждый иностранец, приезжающий в страну для работы, должен получить разрешение от администрации. Это занимает один-два месяца.

До 2018 года за подобное преступление иностранцам грозило тюремное заключение от пяти до десяти лет. Затем произошла реформа законодательства, после которой за указанное правонарушение обычно дают штраф в размере от 2 до 100 тысяч батов (от $56 до $2,8 тысяч). Однако иногда могут не только оштрафовать, но и депортировать в страну гражданства. После этого нельзя посещать Таиланд как минимум 3,5 года. За повторное нарушение законодательства можно попасть в тюрьму.

Юрист Анастасия Буракова (признана в РФ иностранным агентом) рассказала «Ъ», что в Таиланде тщательно следят за соблюдением миграционного законодательства. С проверками сталкиваются в том числе россияне:

«Есть рейды, если кто-то занимается, допустим, частным извозом или какими-то такими вещами, людей вычисляют по камерам с распознаванием лиц. На этих основаниях нередки случаи депортации. <...> Происходит задержание, потом суд, обычно он проходит в течение суток, дальше человек помещается в так называемую депортационную тюрьму. Хотя это, конечно, не тюрьма в привычном смысле, но место для задержания. Потом он приобретает за свой счет билет, его сопровождают до аэропорта и передают уже непосредственно экипажу самолета, на котором он улетает».

Что грозит «Би-2»

Атташе российского генконсульства в Пхукете Никита Калиниченко заявил РБК, что музыканты «Би-2» не обращались в диппредставительство за помощью.

«Исходим из того, что в соответствии с действующим иммиграционным законодательством нарушители будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время», — уточнил дипломат.

Тайские власти могут либо попросить членов «Би-2» покинуть Таиланд, либо официально депортировать их в страну гражданства. Согласно данным туристической полиции провинции Пхукет, среди музыкантов «Би-2» шесть россиян и один израильтянин.

При этом основатели коллектива — Лева (Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шура (Александр Уман) — еще в 2012 году рассказывали о том, что не являются гражданами России.

По их словам, у обоих израильское гражданство, а у Шуры еще и австралийское.

Telegram-канал Shot сообщил о том, что участников группы требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками, а также лишить их имущества на территории РФ. Ранее Лева заявлял о поддержке Украины. По данным канала, с просьбой принять меры в отношении основателей группы общественники обратились в Генпрокуратуру, СК РФ и Минкульт.