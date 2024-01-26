«Трясся и корчился, тяжело дышал»: как прошла первая в США «самая гуманная» казнь азотом В США впервые казнили человека с помощью азота

В американском штате Алабама впервые в истории страны казнили человека с помощью азота. Всего в США разрешены пять видов казни, включая расстрел. Удушение азотом стало шестым. В Алабаме невольным подопытным стал мужчина, который 36 лет назад за тысячу долларов сговорился с пастором и ради страховки убил его жену — мать двоих детей. Два года назад убийцу пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но не смогли найти у него ни одной подходящей вены.

Последние часы перед казнью

Последние дни 58-летний Кеннет Смит посвятил общению с родными, включая жену и сына, а также виделся со своим «духовным наставником» — преподобным Джеффи Худом.

«Он в ужасе от возможных мучений [во время казни]. Но он также сохраняет спокойствие. Он сказал, что наконец выходит на свободу», — рассказал прессе священник.

Преподобный добавил, что у Смита появились приступы удушья (по всей видимости, из-за переживаний).

Священнику разрешили присутствовать в камере рядом с осужденным во время казни, которую сам Худ не одобряет и называет «шоу ужасов». В последнем совместном заявлении Смит и Худ назвали предстоящую казнь «моральным апокалипсисом» и подчеркнули, что человечество не должно «нормализовать удушение друг друга». Преподобный также рассказал, что тюремные чиновники на все вопросы насчет казни говорят «Доверься нам», но это его не особо убеждает.

В день казни у Смита было девять посетителей, он получил поднос с завтраком и сделал один телефонный звонок. В последний раз он выбрал поесть стейк, оладьи, тосты и яйца. Прокуратура штата предупредила, что незадолго до казни заключенного не будут кормить, чтобы его не вырвало и он не захлебнулся.

close 100% Кеннет Смит (слева) позирует в понедельник со своим духовным наставником преподобным Джеффом Худом Courtesy Rev. Jeff Hood

Как прошла казнь

В 19:47 по местному времени журналистов провели в комнату, из которой видно было камеру со Смитом. Вместе с прессой там же сидели его жена в футболке «Никогда не одинок» (Never Alone), сын, друг и адвокат. Кроме того, на казнь пришли двое сыновей жертвы Смита.

Смит при виде родных заулыбался, покивал им, показал большой палец и одной рукой написал в воздухе «Люблю тебя». Затем ему зачитали приговор и дали выступить с последним словом. Убийца сделал «пространное заявление», в частности сообщив, что видел, как «человечество восстало» после неудавшейся попытки его казни в ноябре 2022 года.

«Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад. Я ухожу с любовью, миром и светом. Спасибо, что поддерживали меня, люблю всех вас», — сказал Смит.

После этого мужчина переговорил со своим духовником, они помолились, и Худ коснулся ног Смита своей Библией. Тот продолжал улыбаться семье. «Я сказал, что люблю его, тронул свое сердце, перекрестился, дав ему понять, что он не один», — рассказал позже Худ.

Около 19:58 в маску на лице осужденного начал поступать газ.

«Смит заметно трясся и корчился на каталке около двух минут. Его руки бились об ограничители. Он тяжело дышал, слегка задыхаясь, примерно семь минут. В какой-то момент его жена вскрикнула», — описывает казнь журналист Alabama Local News.

В 20:01 наблюдатель от исправительного учреждения наклонился над Смитом и осмотрел его лицо, затем вернулся на свой пост. Смит несколько минут глубоко дышал, затем вздохи стали замедляться, «пока дыхание не перестало быть ощутимым для журналистов». Все это время священник около Смита не переставал его крестить. В 20:05 врач объявил приговоренного мертвым.

На пресс-конференции после казни комиссар Департамента исправительных учреждений штата Алабама Джон Хэмм уточнил, что азот в маску Смита подавался в течение примерно 15 минут. «Важно, чтобы поступление азота в маску длилось долго после остановки сердца, потому что, если тут же дать воздух, человек может ожить» — объяснял «Газете.Ru» доктор биологических наук, профессор Александр Ветош.

Отвечая на вопрос, почему Смита трясло в начале казни, Хэмм сказал, что, похоже, он пытался как можно дольше задержать дыхание и не вдыхать азот~. «Все это было ожидаемо и связано с побочными эффектами, которые мы наблюдали и исследовали при гипоксии от азота. Так что ничего необычного не было», — резюмировал комиссар.

Вопрос, насколько страдал Смит во время казни, изначально был главным аргументом ее противников. Правозащитники и адвокаты осужденного обращали внимание на то, что метод с азотом никогда раньше не использовался, а значит, Смит стал невольным подопытным. Генпрокуратура Алабамы характеризовала метод как «самый безболезненный и гуманный», а ООН сообщила, что он «равносилен пытке», которая «приведет к мучительной и унизительной смерти».

Опрошенный «Газетой.Ru» профессор Ветош, однако, не говорил о каких-то страданиях, которые может принести казнь азотом.

«Эту казнь с таким же успехом можно назвать казнью отсутствием кислорода. <...> Человек теряет сознание, как если бы это происходило высоко в горах, где также наблюдается небольшое количество кислорода в воздухе», — cравнил эксперт.

Всего в отдельных штатах США были разрешены пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. За последние 40 лет пик казней в стране пришелся на 1999 год — тогда были убиты 98 осужденных. В 2023 году казнили чуть больше 20 человек.

close 100% Марио Мараззити, представитель коалиции «Вместе против смертной казни», беседует с журналистами во время пресс-конференции в Риме во вторник, 23 января 2024 года Andrew Medichini/AP

«Худшее, что я видел»: Мнение свидетелей казни

Духовник Смита заявил, что это «было пыткой» и «невероятным злом». «Самая ужасная вещь, что я когда-либо видел», — описал преподобный.

Два сына Элизабет Сеннетт, которую Смит убил в 1988 году, заявили CNN, что несколько расстроены из-за того, что внимание общественности и прессы приковано к новому методу казни, а про их мать все забыли. По их мнению, это уводит от сути, а убийца должен был «заплатить свою цену». Им обоим на момент смерти матери было по 20 лет, а самой жертве 45.

«Сегодня здесь не произошло ничего такого, что могло бы вернуть маму. Ничего. Мы рады, что этот день закончился. Всех троих, причастных к этому делу много лет назад, мы простили. Тридцать пять лет назад Кеннет Смит принял несколько неверных решений, и сегодня выплатил свой долг», — сказал Майк Сеннетт.

Его брат, Чарльз Сеннетт, перед казнью отмечал, что Смит за прошедшие годы ни разу не извинился перед семьей своей жертвы. Он мог бы, например, передать письмо через своего священника, но не сделал ничего. «Если бы он сделал что-то подобное [принес извинения] много лет назад, мы могли бы проявить к этому человеку больше сострадания. Как христиане, мы простили его», — подытожил Чарльз.

Губернатор Алабамы Кей Айви заявил, что Смит больше 30 лет «пытался обмануть систему», но в итоге «ответил за свое ужасное преступление».

«Казнь была законно осуществлена ​​с помощью гипоксии азота... Наконец-то это дело закончено», — сообщил губернатор.

Дело Смита

Его нанял в качестве киллера протестантский пастор Чарльз Сеннетт-старший. Он набрал долгов и решил избавиться от них — оформить страховку на жену и убить ее. У Смита было два сообщника, каждому из троих пастор пообещал по $1 тыс. Втроем они влезли в дом жертвы, ударили ее ножом и забили кочергой для камина. Преступники пытались обставить все так, будто это было ограбление — Смит забрал себе видеомагнитофон.

Детективы быстро вышли на суть дела. Пастор, оказавшись главным подозреваемым, покончил с собой (всего через неделю после убийства). Троих убийц задержали, причем Смита арестовали после того, как на него поступила анонимная наводка, и при обыске у него дома нашли сворованный видеомагнитофон. Одного из сообщников казнили в 2010 году.

Смита приговорили к смертной казни, но апелляционный суд отменил решение и назначил новое разбирательство. На втором процессе в 1996 году присяжные проголосовали 11 против 1 за то, чтобы он получил пожизненное заключение. Однако судья наложила вето на голос присяжных и приговорила обвиняемого к смерти. Сейчас в Алабаме подобное вмешательство судьи уже запрещено.

В 2022 году Смита должны были убить смертельной инъекцией. Однако в процессе ему не смогли вставить в руку внутривенный катетер. На теле Смита просто не нашли ни одной подходящей вены из-за особенностей его организма (и это не первый случай в США).