«Наступает эйфория, а потом человек засыпает»: что такое казнь азотом В США проведут первую в истории казнь с помощью азота

В Алабаме суд впервые в истории США назначил осужденному на смерть заключенному казнь путем вдыхания азота. Ее запланировали на 25 января. Азот — неощутимый газ, и смерть от него (точнее, от удушья из-за отсутствия кислорода) должна быть безболезненной. Тем не менее адвокаты заключенного называют решение суда экспериментом на людях, поскольку однозначно неизвестно, что чувствует человек при такой смерти. Зачем в США придумали новый метод казни и как убивает азот — в материале «Газеты.Ru».

Кого и за что собираются казнить?

Осужденного на казнь — 58-летнего Кеннета Смита — в 1988 году наняли для помощи в совершении заказного убийства. Заказчиком был Чарльз Сеннетт-старший, протестантский пастор Церкви Христа в Шеффилде: он влез в долги и завел роман, имея жену, но нашел способ избавиться от двух проблем сразу. Сеннетт дорого застраховал жизнь своей жены Элизабет, а потом заказал Билли Уильямсу, Кеннету Смиту и Джиму Паркеру убить ее, инсценировав разбойное нападение на дом. Преступники ударили женщину ножом и избили кочергой от камина. К моменту прибытия полиции она выглядела мертвой.

Однако врачи скорой помощи смогли нащупать пульс — когда пастор услышал это, он чуть не упал. Элизабет скончалась в больнице, не приходя в сознание, но это не помогло Сеннетту разобраться с долгами: детективы очень быстро раскрыли дело. Во время расследования проповедник, став подозреваемым, покончил с собой. Уильямса приговорили к пожизненному заключению, одного из сообщников — Джима Паркера — казнили в 2010 году.

Кеннета Смита суд также приговорил к смерти, но его судьба была более сложной. 17 ноября 2022 года ему должны были ввести стандартную для США смертельную инъекцию, но медицинский персонал не смог найти ни одной вены на его теле из-за особенностей организма.

close 100% Кеннет Смит, которого должны казнить 25 января 2024 года Alabama Department of Corrections

Неудачная казнь не отменяет приговор, и теперь его попробуют привести в исполнение новым для США способом — с помощью азота.

Как происходит казнь азотом

Согласно протоколу, исполнение смертного приговора выглядит следующим образом:

Осужденного конвоируют в специальную камеру, положат на кушетку, привяжут к ней за руки и за ноги и закрепят пульсоксиметр.



Палачи наденут на лицо приговоренного дыхательную маску и проверят, плотно ли она прилегает.



По желанию приговоренного в камеру приглашают духовное лицо (священника, пастора, имама и т.д.) для совершения предсмертных обрядов.



Начальник тюрьмы откроет шторы на окне, за которым будут находиться свидетели казни (в данном случае два сына убитой Элизабет Сеннетт).



Надзиратель зачитает ордер о казни. С этого момента у осужденного есть две минуты для произнесения последнего слова. Адвокаты настаивали, что респиратор, надеваемый при казни азотом, закрывает нос и рот, что помешает заключенному помолиться вслух или сделать последнее заявление перед смертью.



Начальник тюрьмы вместе с комиссаром Департамента исправительных учреждений Алабамы проверит, все ли пункты протокола правильно выполняются и нет ли факторов, которые заставят отложить казнь в последнюю минуту.



Палачи еще раз проверят, как сидит маска.



Начальник тюрьмы активирует систему подачи азота.



Газообразный азот будет подаваться в маску 15 минут или 5 минут после появления ровной линии на экране аппарат ЭКГ (остановки сердца).



После завершения казни шторки окна для свидетелей закроются.



Духовное лицо выйдет из камеры.

Насколько это больно?

Правозащитники и адвокаты осужденного пытались отменить казнь, ссылаясь на Конституцию США, которая запрещает жестокие наказания. По их мнению, этот способ еще ни разу не был протестирован, следовательно, Смит выступает недобровольным подопытным. Эксперты из США и ООН также задаются вопросом, могут ли потенциальные осложнения от использования азота привести к чрезмерной боли или даже пыткам заключенного. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Алабаму остановить казнь.

Тем не менее многие специалисты по биологии и медицине считают, что азот, возможно, самый безболезненный способ лишить человека жизни.

«Эту казнь с помощью азотной гипоксии с таким же успехом можно назвать казнью отсутствием кислорода. На человека надевают полнолицевую маску, постепенно из нее уходит кислород, а остается только подаваемый из баллона азот. Человек теряет сознание, как если бы это происходило высоко в горах, где также наблюдается небольшое количество кислорода в воздухе», — объяснил профессор, доктор биологических наук, сотрудник Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Александр Ветош, написавший книгу «Биологическое действие азота».

Ученый подчеркивает, что важно продолжать подавать азот в маску длительное время после остановки сердца. Поскольку азот, из которого в основном и состоит воздух, сам по себе не вредит организму, то после восстановления подачи кислорода человек может «ожить», и его сердце забьется.

«Такого рода история описана у французского физиолога XIX века Поля Бера. Он делал опыты с воробьями, которых помещал под стеклянный колпак. Согласно одному из его описаний, был случай, когда воробей уже переставал агонизировать, а он спешил на лекцию. Так как птица уже давно лежала без движения вверх лапками, он снял с нее колпак и стал вносить данные в протокол. В этот момент воробей вдохнул воздух и улетел», — пояснил Ветош.

Какие есть альтернативы?

Всего в США (точнее, в отдельных штатах) разрешены пять методов лишения человека жизни по приговору суда: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Маска с азотом станет шестым методом. При этом повешение и расстрел не применяются уже давно, а казнь электричеством и смертельная инъекция практикуются до сих пор.

«Когда применяют электрический стул, человек очень сильно мучается. У него происходит мочеиспускание и дефекация, идет рвота, сильные конвульсии, и это может длиться довольно долго. При расстреле тоже мучения очень длительные. Это только в кино показывают, что пуля попала в голову и человек сразу упал. На самом деле он потом может сутки мучиться тяжело после ранения, прежде чем умереть», — рассказал Ветош.

Казнь с помощью инъекции значительно менее болезненная. Как правило, для инъекции применяют комбинацию из трех препаратов: тиопентал натрия для наркоза, панкурония бромид для паралича необходимых для дыхания мышц и большую дозу хлорида калия для гарантированной остановки сердца. Однако смертельная инъекция обходится сравнительно дорого, более того, многие фармкомпании отказываются поставлять их компоненты в тюрьмы, чтобы не портить свой имидж.

Та же самая проблема существует с оборудованием для инъекций. В связи с этим в США решили прибегнуть к новому способу, хотя науке он был известен очень давно.

«Это действительно самый мягкий метод умерщвления человека, причем в нем присутствует и стадия эйфории, а потом человек как бы засыпает. Дальше идут небольшие конвульсии по телу и наступает полное расслабление мышц», — заявил профессор Ветош.

Наконец, дыхательную маску можно надеть на любого человека, независимо от состояния его вен и кожи. Исключения встречаются очень редко, например, в случае наличия серьезных повреждений нижней части лица.