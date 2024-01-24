В метро Петербурга студент заговорил с женщиной из-за сине-желтого флага, а потом сдал ее полиции «Фонтанка»: студент СПбГУ донес в полицию на астронома за поддержку Украины

В метро Петербурга студент из Донецка завязал разговор с сотрудницей Института прикладной астрономии РАН из-за сине-желтого флага. Узнав о ее отношении к СВО, он обратился в полицию. После этого женщину задержали и доставили в отделение. Подробности — в нашем материале.

Разговор с незнакомцем

В Санкт-Петербурге 22-летний студент СПбГУ (Санкт-Петербургского государственного университета) написал заявление в полицию на 45-летнего астронома, которая выразила поддержку Украине на фоне проведения специальной военной операции. Об этом написало интернет-издание «Фонтанка».

Молодой человек родом из Донецка сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что во время разговора с ним на станции метро «Достоевская» женщина поддержала Украину. Кроме того, на ее рюкзаке студент заметил шеврон (нашивку) в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 сантиметра.

По данным издания, после обращения молодого человека в полицию астронома, которая оказалась сотрудницей Института прикладной астрономии РАН (Российской академии наук) задержали у станции метро «Владимирская». Это произошло вечером во вторник, 23 января.

По данным «Фонтанки», в действиях женщины усмотрели публичную дискредитацию ВС РФ.

Петербургская полиция возбудила дело об административном правонарушении на 45-летнюю сотрудницу Института РАН по ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), передало агентство ТАСС.

Антивоенная позиция

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, студент сам завязал с женщиной разговор, когда увидел на ее рюкзаке сине-желтый шеврон. О ее позиции молодой человек сообщил сотрудникам правоохранительных органов, которые дежурили в метрополитене. В тот же день астронома задержали и доставили в отдел полиции Центрального района города. Там с ней провели беседу и отпустили с обязательством явиться по требованию.

«Фонтанка» также узнала, что женщина вскоре после 24 февраля 2022 года вместе с другими учеными ставила свою подпись под открытым письмом против военных действий на Украине.

Заявившего на астронома студента газета назвала «публичной личностью»: он выступает на различных мероприятиях патриотической направленности в качестве спикера. У молодого человека уже есть высшее образование, полученное в Донецке. Также он воевал в качестве добровольца на стороне ВС РФ против ВСУ, затем демобилизовался и поступил в СПбГУ на факультет международных отношений.

Кому и что говорить

Это не первый такой случай в России. Накануне информагентство «Кам 24» передавало, что суд на Камчатке признал врача Вилючинской больницы виновной в дискредитации армии и оштрафовал ее на 30 тыс. руб. после того, как она летом 2023 года в беседе с коллегами заявила, что из-за происходящего на Украине страдают ее внуки. Медики записали разговор на диктофон и обратились в полицию.

В мае прошлого года директор школы города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась в полицию на мать ученицы, которая накануне Дня Победы пришла на уроки с косичками желто-синего цвета.

В прошлом марте Черемушкинский суд Москвы арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова по обвинению в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) из-за картинок в телефоне. Мужчину задержали после того, как один из пассажиров метро увидел «дискредитирующие российскую армию» изображения на экране его гаджета и обратился в полицию.