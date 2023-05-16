«Скоро начнут отстреливать синичек». В Госдуме просят легализовать желтый и синий

В Госдуме попросили МВД не задерживать россиян за сине-желтые предметы и перестать «нервировать неопределенностью». Вице-спикер Владислав Даванков отметил, что подозрительность к желтому и синему может привести к закрытию сотни брендов и даже запрету парламентской партии. Кроме того, уже появилась и самоцензура: так, телеведущая Ольга Скабеева удалила фото сиренево-желтого букета спустя 10 минут после публикации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков призвал Министерство внутренних дел разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не может стать основанием для задержаний и возбуждения дел.

«Скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный. Нужно перестать нервировать людей неопределенностью», — написал он в Telegram.

Поводом для призыва к правоохранительным органам стал недавний случай в школе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Директор учебного заведения обратилась в полицию с жалобой на то, что мать одной из учениц пришла за ребенком с «желто-синими» косичками.

Кроме того, на прошлой неделе в Москве нескольких человек задержали за сочетания цветов в одежде, отметил вице-спикер.

«На выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в своем тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и желтых цветов. Ее никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — добавил Даванков.

Кроссовки, шарики и трезубец

В полиции Петербурга рассказали «Фонтанке», что в городе растет число жалоб его жителей на все «вражеское», сине-желтое. Житель одного из домов на Ириновском проспекте пожаловался на сине-желтый флаг, украшающий балкон соседа. Позже выяснилось, что это были воздушные шары.

Также в полицию Петербурга неоднократно поступали сообщения об автомобиле Nissan Terrano, на багажнике которого прикреплена наклейка с украинским гербом.

«Я с ней езжу давно, она уже выгорела вся, но тем не менее кому-то она мешает. Там уже почти не видно, что трезубец изображен. Я объяснительную писал. Мне в полиции сказали, что это очень плохо, но сдирать не заставили», — рассказал изданию владелец машины, 52-летний уроженец Хмельницкой области Украины Вадим.

В начале мая Telegram-канал Shot сообщил о задержании уборщика психоневрологического учреждения, пришедшего на работу в желто-синей куртке. В апреле на Театральной площади столицы задержали мужчину в желто-синих кроссовках.

Партия ЛДПР, основные цвета которой – синий и желтый, уже заявила, что не будет менять их. «ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина, и синий и желтый всегда были нашими цветами. Огромное количество атрибутики распространено и используется, и флаг у нас зарегистрированный, и герб зарегистрированный в соответствующих цветах», — подчеркнул член Высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов.

При этом в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях партия все-таки использует атрибутику с белым и синим цветами.

Почетный адвокат России и член Высшего совета «Сильной России» Дмитрий Краснов уточнил в беседе с изданием ОСН, что ношение одежды любых цветов не является основанием для привлечения граждан к ответственности, но в ряде случае правоохранительные органы могут попытаться выяснить, был ли в таких действиях скрытый умысел. Например, провести анализ социальных соцсетей подозреваемых.

«Таким образом, все факты, которые окажутся выяснены об этих двух гражданах, будут оцениваться в совокупности. И если внезапно выяснится, что они являются членами экстремистских или националистических организаций, имеют связи с зарубежными разведками, то с большой долей вероятности наказание они понесут», — подытожил юрист.