Пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы Пилоту и владельцу разбившегося в Афганистане Falcon грозит 10 лет тюрьмы

Одному из пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 может грозить тюремный срок, написал Mash. По данным Telegram-канала, самолет состоял на балансе компании жены летчика, у которой не было лицензии на пассажирские перевозки. В связи с этим он воспользовался другим юрлицом, однако у того тоже не было разрешения на проведение санитарных рейсов. Отец пилота не сомневается в профессионализме сына, но не возражает против его наказания, если выявят нарушения.

При чем здесь пилоты?

Пилоту упавшего в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его экс-супруге Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», написал Telegram-канал Mash.

По его данным, компания «Атлетик групп», на балансе которой состоял разбившийся самолет, принадлежит Агаповой. При этом эта организация не имела лицензии на пассажирские перевозки и никогда их не осуществляла. Для легализации перелетов Falcon 10 было задействовано друге юридическое лицо — ООО «Джет аэро». Им, как сообщил Mash, владеют сам Грачев и второй пилот Дмитрий Беляков.

Согласно публикации, Грачев и Агапова могут стать фигурантами уголовного дела из-за ошибки пилотирования и плохого состояния самолета. По одной из версий, борт упал из-за того, что пилоты неправильно рассчитали объем топлива при дозаправке в Индии. Это произошло из-за того, что у них не было большого опыта полетов на Falcon 10. Ситуацию усугубила метель, которая, вероятно, поспособствовала тому, что лайнер отклонился от курса и попал в Афганистан.

При этом пресс-служба Следственного комитета назвала приоритетной версией крушения бизнес-джета отказ двигателей.

21 января российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в гористой местности Афганистана. Он должен был доставить в Москву больную россиянку, подключенную к аппарату ИВЛ. Женщину сопровождал ее супруг, также на борту находились двое врачей и пилоты. Медики и члены экипажа выжили.

Кто организовал перелет

По данным RT, у компании «Джет Аэро», владевшей разбившимся в Афганистане самолетом, не было разрешения на проведение санитарных рейсов. Следователи намерены допросить пилотов Белякова и Грачева. Пока сделать это не получается, так как они находятся в Афганистане. По уголовному делу летчики проходят в качестве потерпевших.

Источники RT рассказали, что разбившийся Falcon 10 принадлежит Агаповой и Грачеву, которые разведены. Женщина утверждает, что не знала о рейсе экс-супруга. Перелет через страховую компанию организовали родственники заболевшей россиянки.

Mash стало известно, что до перелета у нее диагностировали стафилококковый эпидермолиз (образование пузырей на коже и слизистых оболочках) с развитием септического шока, полиорганную недостаточность, холестаз (замедление или полная блокировка потока желчи из печени в кишечник), реактивный панкреатит (быстро прогрессирующее воспаление поджелудочной железы). На борту самолета она находилась в крайне тяжелом состоянии. Источник канала предполагает, что у женщины снизился иммунитет из-за смены климата, и стафилококк, являющийся частью естественной бактериальной среды человека, начал разрастаться.

Чудо или нет

Двое медиков и пилоты в настоящее время находятся в Кабуле, там им оказали первую помощь. Как рассказали представители «Талибана» (организация запрещена в России), состояние мужчин является удовлетворительным.

Отец пилота Грачева рассказал RT, что был уверен в смерти сына. По его словам, в горах, где была совершена жесткая посадка, сложно выжить, поэтому родственники пилота надеялись, что хотя бы найдутся тела. Затем появилась информация, что Аркадий и еще три человека выжили.

«До обеда мы его хоронили, принимали соболезнования, а после обеда хвалили Бога, что такое чудо: пилоты — герои, посадили самолет в таких сложных условиях», — сказал отец Грачева.

С ним поговорило и издание kp.ru. Отец пилота уточнил, что с сыном пока не удалось связаться, но выразил уверенность в его профессионализме:

«И это чудо — посадить самолет в горах, о нем будут снимать фильмы такие, как «Чудо на Гудзоне». Они в ковид полмира облетали. Возили больных, никто не сказал — где бумажки, всех спасли. Может, это не коммерческий рейс у них был. Позвонили, сказали: «Выручай, Аркадий. Пришли самолет, жена умирает». Но, видимо, нет, это коммерческий рейс. И они должны понести суровое наказание. И я, как отец, не против наказания. Но я горжусь своим сыном».