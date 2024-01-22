Суд отправил Блиновскую в СИЗО после новогодней вечеринки. Ей может грозить до 16 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца. Блогер пробудет под стражей до 26 апреля, сообщило РИА Новости.
Это произошло после просьбы Следственного комитета России ужесточить «королеве марафонов» меру пресечения в связи с тем, что она неоднократно нарушала условия домашнего ареста, в том числе устроила в своем доме вечеринку.
На заседании блогер расплакалась, когда муж передал ей сумку с теплыми вещами, написал Telegram-канал Mash.
«Дорогостоящие развлечения» под арестом
О новогодней вечеринке Блиновской стало известно 25 декабря. Кадрами с мероприятия поделилась ее подруга Светлана Ефимова. По данным СМИ, вечеринка проходила дома у блогера. Источник «Известий» сообщал, что после мероприятия правоохранители решили проверить, не нарушила ли «королева марафонов» условия домашнего ареста.
«23 декабря, пренебрегая запретами, Блиновская провела вечеринку, ход ее проведения освещался в средствах массовой информации. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу», — заявил следователь на суде.
По словам обвинителя, на мероприятии, которое устроила блогер, было много «дорогостоящих развлечений», однако сама женщина не спешит погашать свою налоговую задолженность.
По данным Shot, долг Блиновской вырос до 1 млрд 490 млн руб.
Ее адвокат Наталия Сальникова в суде отметила, что в постановлении о домашнем аресте не было запрета на общение со свидетелями по уголовному делу. Кроме того, она и ее подзащитная только утром 22 января узнали, что бывшая сотрудница блогера Виктория Асмолова проходит свидетелем по делу.
Новые обвинения
Одновременно с ходатайством об аресте следствие предъявило Блиновской новые обвинения. Блогера хотят привлечь по статье о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщило РИА Новости.
«В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, <…> ей предъявлено обвинение», — уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, Блиновская не позднее 2019 года получила электронные ключи юрлиц (инструмент для подписи документов от имени компании), переводила деньги с их расчетных счетов и тратила в личных целях.
«Уже перебор совсем»
Свою вину по этим эпизодам блогер не признает. Адвокат Блиновской в беседе с «360» также назвала новые обвинения абсурдными.
«Кто ж знает-то [почему обвинения предъявлены]. Следствие, наверное, считает, что в этом есть какой-то смысл. Я считаю, что это абсурдно просто. <…> Уже перебор совсем».
Сейчас в отношении Елены Блиновской возбуждено три уголовных дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей. Максимальное наказание, которое может грозить Блиновской по этим статьям, — 16 лет колонии, написал Shot.