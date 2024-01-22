Суд отправил Блиновскую в СИЗО после новогодней вечеринки. Ей может грозить до 16 лет колонии «Королеву марафонов» Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. Блогеру также предъявили новые обвинения. С учетом этих эпизодов ей может грозить до 16 лет колонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Замоскворецкий суд Москвы отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца. Блогер пробудет под стражей до 26 апреля, сообщило РИА Новости.

Это произошло после просьбы Следственного комитета России ужесточить «королеве марафонов» меру пресечения в связи с тем, что она неоднократно нарушала условия домашнего ареста, в том числе устроила в своем доме вечеринку.

Кто такая Блиновская? Блогер Елена Блиновская (девичья фамилия – Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. После школы окончила экономический факультет Ярославского государственного университета, некоторое время работала по найму, затем открыла собственный свадебный салон. Параллельно начала интересоваться психологией и вскоре сменила сферу деятельности.



Во второй половине 2010-х Блиновская завела блог, посвященный саморазвитию и личностному росту. Он быстро набрал популярность и вскоре его автор начала продавать курсы и марафоны. По словам Блиновской, она преследовала одну цель – сделать людей счастливыми. При этом ее неоднократно обвиняли в «инфоциганстве» — эксплуатации образа успешного и обладающего глубокими знаниями человека для продажи обучающих или информационных продуктов, практическая ценность которых сомнительна.



Самый известный и разрекламированный курс Блиновской – вышедший в 2018 году «Марафон желаний», который обещает исполнение задуманного путем совершения неких ритуальных действий. Например, запуска в небо воздушных шариков, избавления от определенного количества старых вещей и т.д.



Также у Блиновской выходили курсы «Стань и получишь» (обещает «излечить раны прошлого» и обрести любовь и уверенность), «Финансовый марафон» (обещает открыть «портал изобилия») и т.д. Стоимость большинства курсов варьировался от нескольких тысяч за базовую программу до нескольких сотен тысяч рублей за премиум-пакет, предполагающий индивидуальный подход и личные консультации Блиновской. По оценкам журнала Forbes, аудитория только одного «Марафона желаний» в 2020 году составляла около 100 тыс. человек, а выручка — 330 миллионов рублей.



В начале 2020-х годов Блиновская стала самой известной и популярной «исполнительницей желаний» в русскоязычной блогосфере. Она зарегистрировала товарный знак «Марафон желаний», спродюсировала одноименный комедийный фильм и исполнила в нем небольшую роль.



В апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке пересечь на машине границу с Белоруссией, при себе у нее были билеты для вылета в третью страну. Тогда же стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на общую сумму более 918 млн рублей. По версии следствия, Блиновская прибегла к схеме «дробления» бизнеса по продаже своих курсов и марафонов, чтобы платить налоги по заниженной ставке.

На заседании блогер расплакалась, когда муж передал ей сумку с теплыми вещами, написал Telegram-канал Mash.

«Дорогостоящие развлечения» под арестом

О новогодней вечеринке Блиновской стало известно 25 декабря. Кадрами с мероприятия поделилась ее подруга Светлана Ефимова. По данным СМИ, вечеринка проходила дома у блогера. Источник «Известий» сообщал, что после мероприятия правоохранители решили проверить, не нарушила ли «королева марафонов» условия домашнего ареста.

«23 декабря, пренебрегая запретами, Блиновская провела вечеринку, ход ее проведения освещался в средствах массовой информации. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу», — заявил следователь на суде.

По словам обвинителя, на мероприятии, которое устроила блогер, было много «дорогостоящих развлечений», однако сама женщина не спешит погашать свою налоговую задолженность.

По данным Shot, долг Блиновской вырос до 1 млрд 490 млн руб.

Ее адвокат Наталия Сальникова в суде отметила, что в постановлении о домашнем аресте не было запрета на общение со свидетелями по уголовному делу. Кроме того, она и ее подзащитная только утром 22 января узнали, что бывшая сотрудница блогера Виктория Асмолова проходит свидетелем по делу.

Новые обвинения

Одновременно с ходатайством об аресте следствие предъявило Блиновской новые обвинения. Блогера хотят привлечь по статье о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщило РИА Новости.

«В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, <…> ей предъявлено обвинение», — уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, Блиновская не позднее 2019 года получила электронные ключи юрлиц (инструмент для подписи документов от имени компании), переводила деньги с их расчетных счетов и тратила в личных целях.

«Уже перебор совсем»

Свою вину по этим эпизодам блогер не признает. Адвокат Блиновской в беседе с «360» также назвала новые обвинения абсурдными.

«Кто ж знает-то [почему обвинения предъявлены]. Следствие, наверное, считает, что в этом есть какой-то смысл. Я считаю, что это абсурдно просто. <…> Уже перебор совсем».

Сейчас в отношении Елены Блиновской возбуждено три уголовных дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей. Максимальное наказание, которое может грозить Блиновской по этим статьям, — 16 лет колонии, написал Shot.