«Глобально, конечно, сумму»: Блиновская оспорила решение ФНС

Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере, подала иск против ФНС. Как уточнила ее адвокат Наталия Сальникова, создательница «Марафона желаний» пытается оспорить назначенные недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. По мнению экспертов, Блиновская может рассчитывать на налоговую реконструкцию, если сможет предоставить доказательства. Первое судебное заседание пройдет 6 февраля.

Блогер и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская подала иск к инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Москве, требуя признать решения и действия ФНС незаконными.

Как следует из карточки арбитражного дела, иск подан 26 декабря и уже принят к производству.

«В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей... назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 06.02.2024», — говорится в определении суда.

Подробности дела суд не раскрывает. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова уточнила в беседе с ТАСС, что она и ее клиентка пытаются оспорить назначенные недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

«Требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму», — сказала она.

Налоговая реконструкция

Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский полагает, что у Блиновской нет шансов выиграть суд у ФНС . Как отметил эксперт в беседе с «Известиями», все предусмотренные законом процедуры внесудебного обжалования уже исполнены, а решение вступило в законную силу.

«В данном случае речь идет о попытке снижения уже начисленных налоговых претензий...

заявленное требование касается снижения общей суммы задолженности с более чем 1,4 млрд рублей до 560 млн рублей.

И хотя содержание решения инспекции ФНС является налоговой тайной, можно говорить о просьбе Блиновской применить так называемую налоговую реконструкцию», — заявил юрист.

Реконструкция подразумевает уменьшение налоговой базы на размер реально подтвержденных расходов, которые несли подконтрольные блогеру хозяйствующие субъекты, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, пояснил Хаминский. Верховный суд РФ в своих постановлениях неоднократно отмечал, что применение этой процедуры — обязанность, а не право налогового органа.

«Поэтому предстоящее уже в 2024 году решение Арбитражного суда Москвы будет зависеть от качества представленных защитой Блиновской доказательств», — заключил эксперт.

Налоговые требования

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Ее обвиняют в неуплате налогов и легализации преступных доходов. В настоящее время она с мужем находится под домашним арестом.

Недоимка в размере 918 млн рублей была назначена блогеру по результатам проверки ее деятельности за период с 2019 по 2021 год. Вместе с пенями и штрафами Блиновская должна уплатить около 1,4 млрд рублей.

Ранее задолженность Блиновской пропадала с сайта ФНС, вероятно, из-за технического сбоя сервиса. Ряд СМИ из-за этого сообщили, что Блиновская погасила задолженность. Ее адвокат эту информацию опровергла: «У Елены нет возможности погасить такую сумму».

28 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что блогеру вновь выставили долг перед ФНС — на 1 408 494 092 рубля 55 копеек, включая пени на сумму в 6 млн рублей.

16 декабря стало известно, что 400 создателей марафонов Блиновской остались без работы после арестов ее счетов. В числе уволенных оказались пиарщики, кураторы и айтишники, занимавшиеся разработкой, проведением и продвижением марафонов. Средний размер их заработной платы составлял 60 тыс. рублей в месяц. Перед увольнением все 400 человек получили расчет.