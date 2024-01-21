При пожаре в картинной галерее Сухума сгорел золотой фонд художников Абхазии В Национальной картинной галерее в Сухуме при пожаре сгорели тысячи картин

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, в ночь на 21 января произошел пожар. Из четырех тысяч работ уцелело лишь 150. В России и Абхазии уже назвали случившееся «настоящей трагедией». МВД республики проверяет версию о поджоге.

Сгорел «золотой фонд художников» Абхазии

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

По данным ведомства, сигнал о возгорании на втором этаже здания поступил на пульт дежурного в 03:38 (2:38 мск).

«Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры», — говорится на сайте ведомства.

Пожар был локализован через примерно три часа.

«Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры», — уточнили в МЧС.

Корреспондент местного информационного агентства «Апсныпресс» рассказал, что за пожаром «со слезами на глазах» наблюдала и. о. министра культуры Динара Смыр.

«Под угрозой весь золотой фонд абхазских художников. Национальная картинная галерея горит — мы пропали», — сказала она.

Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания добавил, что пожар начался на крыше, а пламя распространилось по зданию быстро: прибывшие к 5:00 пожарные «не то, что тушить, но и близко подойти не могли».

«Я хожу и плачу. Это ужасно... Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас», — приводит «Апсныпресс» его слова.

Из 4 тыс. картин уцелело 150

Смыр сообщила утром, что уничтоженными оказались более четырех тысяч картин:

«На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе (известен как первый среди абхазов профессиональный художник. — «Газета.Ru»). Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии».

Реставратор галереи Анзор Сакания в разговоре с агентством Sputnik подтвердил, что сгорел основной фонд музея.

«В Абхазии выросло несколько поколений, которые не видели картины. Мы хотели создать картинную галерею, чтобы наши дети видели, что у нас хранится. У нас были прекрасные работы. Столько лет после войны мы не могли найти нормальное здание для хранения работ... Здесь хранилось все, что у нас было», — отметил он.

В Минкульте уточнили, что уцелело около 150 картин. Среди них — портрет и пейзаж известной художницы Варвары Бубновой.

«Я вот сейчас разобрал, почистил, положил сушиться. Бумага очень тонкая, работы нужно попытаться очень аккуратно высушить и сохранить», — поделился с агентством Sputnik художник Руслан Габлия.

Настоящей трагедией пожар назвала и министр культуры России Ольга Любимова. Она добавила, что в ведомстве думают, как помочь абхазским коллегам.

Причина пожара

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре республики разобраться в причинах произошедшего. В МВД Абхазии сообщили о сборе материала на месте происшествия и назначении пожарно-технической экспертизы.

«Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога», — говорится в сообщении ведомства.

При этом директор галереи предположил, что причиной возгорания стало замыкание в электропроводке.

Художник Нугзар Логуа рассказал, что Союз художников Абхазии неоднократно информировал об аварийном состоянии здания. Смыр однако отрицает, что власти получали такие сообщения.

«Условий для хранения картин не было»

Национальная картинная галерея Абхазии появилась в 60-х годах прошлого века. В ее фондах хранились работы Александра Шервашидзе-Чачбы, Варвары Бубновой, Марины Эшба, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Виталия Лакрбы, Валерия Гамгии, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и других художников.

В сгоревшее здание на улице Лакоба галерея переехала в 1990-х. Хранилище было организовано в двух комнатах на втором этаже.

«Условий для хранения картин здесь не было, лишь обшарпанные стены и «голая» проводка. Большинство картин были расставлены на полу, теснились на полках и даже в коридоре, так как не хватало места», — передает Sputnik.

В 1999 году президент Абхазии Владислав Ардзинба выделил под галерею новое место, там начались строительные работы. Однако в 2004 году стройка была приостановлена, галерея осталась в здании, где произошел пожар.