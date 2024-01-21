«Мы как в блокаде». Российские моряки не могут выбраться из Мозамбика МИД РФ сообщил, что работает над возвращением моряков, удерживаемых в Мапуту

Экипаж траулера Volopas больше восьми месяцев не может выбраться из Мозамбика, на борту судна находятся двое россиян, двое украинцев и литовец. Мужчины остались без юридической помощи из-за конфликта между нанимателем траулера и заказчиков, в порту Мапуту у них отобрали паспорта. Моряки живут без топлива и питьевой воды и питаются раз в день. МИД России сообщил, что работает над их возвращением, однако решить вопрос пока не удается.

Посольство РФ в Мозамбике предпринимает усилия по вызволению моряков, застрявших на судне в порту Мапуту, однако пока вопрос решить не удалось. Об этом в МИД России сообщили агентству РИА Новости. Речь идет об экипаже траулера Volopas, который уже более восьми месяцев не может покинуть гавань столицы Мозамбика. На борту судна находятся двое россиян, двое укринцев и литовец.

«Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом», — заявили в МИД РФ.

В начале января Telegram-канал «Дальневосточные ведомости» опубликовал обращение одного из членов экипажа — Виктора Абусагитова из Находки. Он рассказал, что мужчин удерживают в Мозамбике и попросил о помощи. По словам мужчины, посольства России, Украины и Литвы три месяца ведут переговоры с местными властями, однако «подвижек нет».

«Мы — капитан из Калининграда, я, двое украинцев и литовец — остались без документов <...> Здесь слабый Интернет, мы как в блокаде, поэтому просим распространить наш сигнал о помощи в России. Очень хочется домой!» — поделился Абусагитов.

По данным канала, моряки питаются один раз в день и разводят костры на палубе, так как у них нет топлива. Власти Мозамбика предоставляют им только техническую воду, питьевую приходится просить у соседних судов.

Как сообщал Telegram-канал Mash, судном, на котором находятся моряки, владеет компания Iceberg Seafood FZC. В мае 2023 года между нанимателем траулера и заказчиком произошел конфликт, в результате чего экипаж остался без юридической поддержки. При заходе в порт Мапуту у них изъяли паспорта, вернуть которые не получится без помощи юридического агента.

Канал Shot опубликовал еще одно видеообращение Абусагитов, в котором тот показал условия, в которых приходится жить морякам: по его словам, готовят они на мангале

«Ночью невозможно спать, постоянно все мокрое. Готовим вот на таком мангале. Один из судовладельцев денег немного выделяет. Ходим покупать продукты. У нас нету ни топлива, ни света», — рассказал он.

По данным Shot, в связи с ситуацией в посольство РФ и МИД Мозамбика обратился вице-президент российского подразделения Международного комитета по защите прав человека Иван Мельников.

«Он указывает, что удержание моряков из России, Литвы и Украины является противозаконным и не соответствует нормам Женевской конвенции, Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и ряда других документов. В МИД Мозамбика была направлена нота о необходимости принятия властями республики мер по скорейшему освобождению команды, возврату документов её членам и скорейшей отправке домой», — сообщает канал.

В МИД России заявили РИА Новости, что российское диппредставительство, узнав о ситуации, «незамедлительно обратилось за содействием к местным властям».

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту», — сообщили российские дипломаты.

В министерстве также пояснили, что портовые власти «настаивают на необходимости присутствия минимального количества членов экипажа», чтобы обслуживать судно.

Дипломаты доставили на борт Volopas газовую плиту, с их помощью был пополнен запас технической воды. По данным посольства, моряки получают зарплату и могут сходить на берег, они не жалуются на здоровье.

«Российские дипломаты осуществляют постоянный мониторинг обстановки на борту, морякам оказывается необходимая поддержка. С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации», — сообщили в МИД РФ.