Россиян обманом заманили на работу в мошеннический колл-центр в Мьянме. МИД РФ не может их вывезти

Россияне Сергей Кузмин и Екатерина Неясова искали работу в Дубае, а попали в мошеннический колл-центр в Мьянме: их заманили в закрытый для иностранцев город и под угрозой пыток заставляли убеждать богатых иностранцев инвестировать в криптовалюту. После жалобы в консульство их «продали» другой компании за $30 тыс. В октябре в стране, где с 2021 года идет гражданская война, обострились боевые действия. Россиян вывезли в отель и сказали «выбираться самим». Теперь им нечем платить за еду и проживание, единственная дорога из города закрыта, а МИД РФ говорит, что возможности их вывоза «ограничены».

Возможности для безопасного выезда обманутых россиян из региона Мьянмы ограничены из-за сложной военно-политической обстановки, сообщило Министерство иностранных дел России в комментарии РИА Новости.

«Что касается возможности вывезти [Сергея] Кузьмина и [Екатерину] Неясову из Мьянмы, то <...> возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лауккай в настоящее время крайне ограничены», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом в МИД отреагировали на историю двух россиян (Сергей из Иркутска, Екатерина — из Москвы), которые застряли в самоуправляемой зоне Коканг на севере страны.

19 ноября Telegram-канал Baza опубликовал видеообращение 20-ленего Кузьмина и 19-летней Неясовой, в котором они рассказали свою историю.

По словам россиян, в июне они искали работу в Дубае, их внимание привлекло объявление в одном из чатов — китайская компания искала «менеджеров-моделей европейской внешности» для переговоров с европейцами. Принимающая сторона оплатила им билеты до мьянмарской столицы Янгон, оттуда молодые люди отправились во второй по величине город Мьянмы – Мандалай.

«Сели в машину, поехали в компанию. Каждый раз компания, оказывалось, находится дальше, и дальше, и дальше. В общем, нас обманным путем ввезли в закрытый для иностранцев город Лауккай», — поделился Кузьмин.

В Мьянме с 2021 года идет гражданская война между Вооруженными силами, пришедшими к власти в результате военного переворота, и Народными силами обороны — вооруженного крыла Правительства национального единства, претендующего на роль законного кабмина. Боевые действия обострились в конце октября 2023 года. По данным ООН, с 26 октября из-за боев на северо-востоке Мьянмы перебраться в другие районы были вынуждены около 50 тысяч человек.

Отель с решетками на окнах и угрозы пытками

По данным Baza, работать россиянами пришлось в мошенническом колл-центре — от них требовалось созваниваться с богатыми людьми из других стран, втираться в доверие и предлагать инвестировать в криповалюту.

Как сообщил канал «Осторожно, новости!», молодых людей держали в отеле с решетками на окнах, передвигаться разрешали только в сопровождении вооруженных людей, а выполнению рабочих задач обучали под угрозой пыток и избиения.

Кузьмин и Неясова обращались с заявлением в российское консульство, после чего в офис компании пришла полиция.

«От ребят решили по-быстрому избавиться: работодатель сказал, что их продали в другую компанию за 30 тысяч долларов. Договориться уехать не получалось — от пары требовали выплатить выкуп, если не хотят отрабатывать 15 месяцев», — пишет Baza.

«Не знаем, как будем выбираться»

В конце октября в соседнем городе Лашо на севере Мьянмы активизировались боевые действия. Когда они достигли города Лауккай, мошенники решили отпустить сотрудников — россиян вывезли в отель, в котором они находятся до сих пор, и сказали «выбираться самим». По словам Кузьмина, молодые люди связались с российским посольством, где им сообщили, что единственный выезд находится в Лашо, однако дорога перекрыта из-за боевых действий.

«Мы не знаем, как отсюда будем выбираться. У нас не осталось почти денег на еду. За отель мы тоже платить, соответственно, не можем», — сказала Неясова.

В беседе с изданием aif.ru россияне рассказали, что по улицам Лоукайна передвигаются вооруженные люди, слышна стрельба.

«Сегодня мы едим самое дешевое, что есть в кафе, которое открыто рядом с нами. Все остальные уже давно закрыты. В супермаркете больше половины полок пустует, а то, что осталось, — стоит очень дорого. Из-за того, что все въезды и выезды в город закрыты, продовольствие в него не поставляется, продуктов остается мало, в связи с этим цены сильно повышаются», — поделился Кузьмин.

Он добавил, что в том же отеле находятся граждане и других стран, которых обманным путем тоже заманили на «работу».

Хотели уехать летом, но передумали

В МИД России также заявили РИА Новости, что россияне уже обращались в российское посольство в Янгоне за содействием в выезде из Мьянмы, «однако впоследствии отказались от помощи».

«При этом они были проинформированы о том, что нахождение иностранных граждан в данном районе запрещено», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что дипломаты находятся в «постоянном контакте» с парой россиян, а также взаимодействуют с МИДом, правоохранительными органами и военными структурами Мьянмы. Кузьмину и Неясовой посоветовали оставаться в пределах городского поселения, где местные власти поддерживают относительные законность и правопорядок.

«В части, касающейся действий туристов в таких случаях, обращаем внимание на то, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации за рубежом россиянам рекомендуется незамедлительно сообщить о себе и других российских гражданах в ближайшее российское консульское загранучреждение, соблюдать повышенные меры личной безопасности, избегать мест скопления людей, по возможности оставаться в домах или гостиницах, а также следовать указаниям экстренных служб и официальных властей», — заключили в министерстве.