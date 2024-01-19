«Я просто трусиха». Дарья Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте Прокурор запросила для обвиняемой в теракте Дарьи Треповой 28 лет колонии

Сторона обвинения запросила наказание в виде 28 лет колонии для Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе «Патриот» и убийстве военкора Владлена Татарского. В суде девушка принесла извинения и призналась, что «просто струсила», поэтому покинула место происшествия и даже не попыталась оказать помощь раненым. Трепова также призвала отправить уголовное дело на пересмотр и выразила надежду на переквалификацию статьи. Потерпевшие в свою очередь подали иски о причинении ущерба на 45 млн руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прокурор потребовал приговорить Дарью Трепову к 28 годам в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Трепову обвиняют по трем статьям — теракт, хранение взрывчатки и подделка документов.

Уголовное дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. На выездном заседании 19 января начались прения сторон.

Иски потерпевших

Перед прениями потерпевшие по делу смогли заявить гражданские иски о возмещении морального и материального вреда. Мать Татарского подала иск на самую большую сумму — 15 млн руб.

«Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать», — сказала Трепова в суде.

Общая сумма всех исков к обвиняемой достигает 45 млн руб. Всего в рамках уголовного дела признано потерпевшими 85 человек.

Часть исков предъявлены совместно к Треповой и укрывавшему ее после взрыва Дмитрию Касинцеву, который также не признает иски.

Для Касинцева, укрывавшего у себя девушку, гособвинение потребовало год и 10 месяцев колонии общего режима. Молодой человек сегодня в суде сидел вместе с Треповой на скамье подсудимых.

Слово Треповой на суде

Дарье дали возможность выступить в суде.

«Прежде всего я хотела бы обратиться к потерпевшим. Многие вещи, которые может стоило бы проговорить ранее, я все-таки планировала оставить на последнее слово. Я хотела принести извинения, просить у вас прощение настолько, насколько вы можете меня простить», — отметила Трепова.

Она также уточнила, что быстро покинула место происшествия и не пыталась оказать помощь пострадавшим, потому что испугалась.

«Не думайте, что я не оказала помощь, потому что вы ее не заслуживаете. На самом деле я просто струсила. Может, это неправильно и некрасиво, но так», — сказала девушка.

Трепова вновь указала, что не знала о взрывчатке и была уверена, что в бюсте находится только прослушка. «Но все равно именно мои действия привели к тому, что погиб человек и многие пострадали. Мне правда очень жаль», — добавила она.

Обвиняемая также подчеркнула, что была против проводимой политики, но «не была против своей страны», и попросила судью вернуть дело на доследование, после чего, по ее мнению, может измениться состав и квалификация преступления.

«Прошу вернуть мои вещи, которые не представляют ценности, моей семье. А телефон и ноутбук отдать на погашение долга», — завершила свою речь девушка.

Адвокат Треповой Даниил Берман в свою очередь обратил внимание на то, что об объективных обстоятельствах его подзащитная «сообщала последовательно и с самого начала», при этом у нее не было времени на согласование позиции с защитниками.

Он также указал, что сама Трепова находилась в зоне взрыва и чудом не пострадала.

«Так вышло, что Фомин (Владлен Татарский — прим. ред.) закрыл ее своей спиной. Если бы этого не было, она бы пострадала, как и все остальные. У меня вопрос чисто правовой: те люди, которые дистанционно взрывали бомбу, они на чью жизнь покушались? Я не слышал о таких технологиях, при которых можно оказаться рядом с бомбой и не взорваться», — отметил юрист.

Теракт в кафе

Взрыв в кафе «Патриот» произошел 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова принесла туда статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека были ранены.

По данным СК России, теракт готовился на территории Украины. Треповой помогали журналист Роман Попков и украинец Юрий Денисов. Последний и передал девушке бюст со взрывчаткой.

В статуэтке помимо бомбы был спрятан и автомобильный GPS-маячок с прослушкой. С помощью него кураторы Треповой следили за ней, о чем девушка якобы не знала. За несколько часов до теракта Дарья по инструкции кураторов сняла с бюста специальный магнит.

Сама обвиняемая рассказала на допросе, что снизу бюста был пенопласт, под которым располагался металлический диск размером с пятирублевую монету. Кураторы сообщили ей, что это «штука с микрофоном», которую нужно снять, чтобы запись началась.

За выполнение всех заданий Трепова получила от кураторов 191,5 тыс. рублей на криптокошелек. Причем первый транш перевели чуть меньше чем за пять месяцев до теракта.

СК России объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Треповой 10 октября 2023 года.