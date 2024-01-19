Худи с херувимом, кофе и свой вайб: как российские зумеры переизобрели веру в Бога Как московский храм Антипы привлек молодежь уютной атмосферой и стильным дизайном

Среди российских зумеров все больше тех, кто уверенно называет себя православным. В московском храме священномученика Антипы большинство прихожан — именно зумеры, и даже священники не сильно старше паствы. «Газета.Ru» поговорила с молодым батюшкой из «молодежного» храма, прихожанами и помощником настоятеля, ответственным за мерч с херувимами и стильную кофейню — чтобы выяснить, что на самом деле привлекает молодых россиян в православии.

Поколение Z выбирает православие?

По данным социологов, молодежь в России все меньше интересуется религией. Число молодых верующих составляет 45%, а неверующих — 48%, сообщал ВЦИОМ.

Однако доля тех, кто называет себя православным, в среде молодежи выросла и составляет 29% против 23% в 2019 году.

Социолог Russian Field Илья Дорханов заявил «Газете.Ru», что религиозные взгляды поколения зумеров — 18-24-летних — стали более определенными, чем пять лет назад. Хотя в целом верующих молодых людей стало меньше.

«C 2019 года стало заметно меньше (6% вместо 16%) тех, кто ответил, что «колеблется между верой и неверием», — отметил эксперт, — Возможно, это отражение большей социальной активности нынешней молодежи, роста интереса к общественной жизни — политике, вопросам этики, формированию целостного мировоззрения».

Более половины зумеров — православные, а атеистов — всего 20% В мае 2022 года компания Russian Field в ходе всероссийского опроса выяснила, что в группе 18-29 лет (которая примерно соответствует поколению «зумеров») православие исповедует 51% опрошенных, ислам — 8%, буддизм — 2%, протестантизм — 1%. К атеистам себя отнесли 20% опрошенных, к агностикам — 4%, что заметно больше, чем у миллениалов или поколений, выросших в СССР.



ВЦИОМ в летнем обзоре «Религия и общество» в России также отметил, что несмотря на больший процент неверующих среди 18-24-летних, именно они чаще других возрастных групп регулярно посещают церковь — 21% (против 15% среди всех россиян и старшей когорты).

Модный молодежный храм

Зумеры составляют большинство прихожан храма Антипы Пергамского на Колымажном переулке в Москве. Храм этот построен в XVI веке, а два его придела были возведены в 1740-1770-х. Здание находится рядом с ГМИИ им. Пушкина.

В самом храме и модной кофейне ANTIПА во дворе — множество молодых лиц.

Удивление (и даже возмущение) у случайно зашедшего могут вызвать многочисленные девушки-прихожанки без платков на голове. После воскресной литургии и причастия ребята радостно смеются и обнимаются, а собравшаяся в церкви толпа своим «вайбом» напоминает рейв.

У храма есть свой сайт и Telegram-канал со стильным дизайном и написанными «человеческим языком» расписанием богослужений и анонсами разных клубных активностей.

Во дворе «Антипы» расположена одноименная кофейня, летом на улице стоят столики и стулья (обычно занятые как прихожанами, так и просто прогуливающимися москвичами, зашедшими выпить кофе в модном месте), а кто-то валяется на пледе на зеленом газоне с ноутбуком. Зимой, конечно, не так вольготно, все в снегу — но посетителей и прихожан все же много.

close 100% sfarkovets.ru' class="item-image" > Двор храма Антипы Сергей Фарковец/sfarkovets.ru

Среди московских студентов «Антипа» стал узнаваемым местом, сравнимым по популярности с самыми модными заведениями на Китай-Городе. Там всегда можно встретить «своих» — молодых и стильных православных ребят.

На воскресных службах небольшой храм набит битком — 350-400 человек приходят помолиться, исповедаться и причаститься. Из них примерно 70% — зумеры и миллениалы.

Священники не сильно старше своей паствы.

«Я сам, получается, отношусь к зумерам, поскольку родился в 1997 году. Но я сын священника. По опыту общения с другими зумерами могу сказать, что православие может привлекать каждого по разным причинам, так же, как и отталкивать. Но главное, что может искать и находить здесь современный молодой человек — духовное убежище»,

— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» священник Иаков Белый-Кругляков, клирик храма Антипы.

«Молодежь устала от того, что ее, с одной стороны, бесконечно «тыркают», с ней «работают», от нее что-то хотят, она всем «нужна». С другой стороны, никто не пытается ее по-настоящему услышать и понять. На все это накладывается огромное количество соблазнов и грязи», — отметил он.

close 100% sfarkovets.ru' class="item-image" > Сергей Фарковец/sfarkovets.ru

С ним согласен помощник настоятеля храма, ответственный за газету ANTIPA_PRESS и мерч ANTIPА Леонид Валдаев.

«В «Антипу» люди приходят, услышав о «модном» храме, но потом они видят, что у нас просто обычное православие, семейное. И они меняют свое отношение на более осознанное, когда видят и чувствуют свободную атмосферу, где можно задавать вопросы, где можно приходить без платка и юбки, во всяком случае тебя за это не наругают, где тебя принимают такой, как ты есть.

Изначально был только храм, потом появились кофейня, газета, мерч. «Антипа» — в первую очередь храм, который находится меж двух миров — церковным и светским. Храм находится на одной стороне, кафе на другой, а мерч и газета ровно посередине. Визуальный стиль, эстетика — это очень сильно влияет на популярность у молодежи», — рассказал он.

Отец Иаков в свою очередь добавил, что молодежи в российских церквях все равно меньше, чем людей более старших возрастов. Однако «Антипа» выделяется на их фоне: «Меня Господь сподобил служить в храме, где молодежи очень много. Это какая-то параллельная реальность. Нам, наоборот, не хватает бабушек!»

Субкультурное православие и «гений места»

Поколение зумеров — более «осознанное» и умеющее самостоятельно искать ответы на свои вопросы, считает Леонид Валдаев. Просто «слепо» верить они не готовы, но даже «осознанно» поверить в Бога и поверить Церкви на слово им тяжелее, чем старшим поколениям.

close 100% sfarkovets.ru' class="item-image" > Сергей Фарковец/sfarkovets.ru

По мнению редактора ANTIPA_PRESS, в церковь на Колымажном переулке приходят не просто зумеры, но люди творческих специальностей.

На службы действительно ходит очень много студентов, а также преобладают среди паствы люди творческих профессий: актеры, режиссеры, продюсеры, фотографы, дизайнеры, иллюстраторы.

Политические взгляды прихожан «Антипы» довольно разнообразны, но часто туда ходят молодые традиционалисты.

«Молодым свойственно бунтарство и либеральные настроения, но я часто вижу обратное: патриотизм, консерватизм, тягу к традиционным ценностям», — отметил отец Иаков.

При «Антипе» возник своеобразный клуб по интересам — ведь если прихожане не найдут удовлетворения своим социальным потребностям там, они найдут их где-то еще, считает Леонид Валдаев.

«В нашем храме мы стараемся подойти глубоко к прихожанам. У нас есть разные спортивные игры: футбол, баскетбол, теннис — ребята просто собираются группами и играют. Есть образовательный лекторий. Мы даем прихожанам молодым организовывать что-то, экскурсии, делать газету — стараемся развивать таланты в людях», — рассказал он.

Отец Иаков в свою очередь добавил, что ситуация с «молодежным» храмом Антипы — не уникальная, но «к сожалению, пока достаточно редкая».

«В Москве, как мне думается, такая атмосфера создана в Сретенском монастыре, в храме свт. Николая на Трех горах и в некоторых других местах. В нашем храме св. Антипы есть, конечно же, свой какой-то совершенно особенный уют, какой-то, так сказать, «гений места»», — считает клирик храма Антипы.

«Каждый храм образовывает маленькую субкультуру, так что да — у нас есть ее признаки, но в первую очередь это семья, — добавил Леонид Валдаев. — Люди, которые хотят быть приверженцами храма Антипы, они как-то себя стараются отметить, неважно — худи, стикерами или чем-то еще. Наша храмовая субкультура нацелена на поиск вечных смыслов, и мы готовы принять каждого желающего».

close 100% sfarkovets.ru' class="item-image" > Сергей Фарковец/sfarkovets.ru

Отец Иаков предположил, что атмосфера вокруг «Антипы» может работать «на долгую перспективу»: молодой человек вспомнит, что при храме ему было хорошо, он пил вкусный кофе, видел светлые лица, современную газету и даже модный мерч, и погрузиться в саму церковную жизнь ему от этого будет несколько легче.

«Если вся церковь станет такой, будет странно»

Модное молодежное христианство — это здорово, и это привлекает юное поколение в храмы, считает 23-летний прихожанин храма Антипы Макар (имя изменено).

«РПЦ, по-моему, с молодежью не очень умеет работать. А у «Антипы» получился популярный проект, и туда народ сбегаться стал — запрос духовный есть, а его не удовлетворяет почти никто», — рассказал он.

По его словам, он с рождения христианин, хотя в жизни бывали и перепады: «то больше верил, то меньше, но в Иисусе Христе не сомневался никогда».

«Сейчас периодически пытаюсь совершенствоваться в вере, Писание читать, псалмы, но в этом не преуспел так, чтобы хвастаться. Отношение к Богу, религии и церкви у меня своеобразное и есть, конечно, спорные моменты. Но в догмах православия я не сомневаюсь», — подчеркнул прихожанин.

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Он также поделился историей, как начал ходить в «Антипу».

«Была такая актриса Ирина Горбачева, хайповая. И я нашел у нее в соцсетях видео, как она в храм ходит. Я удивился — вроде молодая актриса, а ходит в церковь! А что за храм такой? Помню, решил дойти до «Антипы», не пользуясь картами. Побродил, нашел, дошел, постоял на всенощной службе. Актеров и актрис не нашел, но мне понравилось. Пришел потом снова, встретил одноклассницу, пообщались с ней — и я начал регулярно ходить», — рассказал Макар.

Он добавил, что и до открытия кофейни в «Антипу» ходили на службы молодые люди, но сейчас там «просто толпа»: «Сейчас хожу по разным храмам время от времени — потому что там, в «Антипе», теперь тесновато стало».

23-летняя Фекла рассказала «Газете.Ru», что в храм Антипы стала ходить именно когда появилось кафе-трапезная: «это решение бренда, если угодно, правда сработало и стало адекватной проповедью христианства среди молодежи». Однако про сам храм она слышала еще до начала всей «модной истории».

«Я пришла к вере в 18-19 лет, росла в совершенно равнодушной к христианству семье. Но, конечно, на Пасху у нас всегда были куличи и крашеные яйца. <...> Я помню момент, когда четко поняла, что теперь я православная — это было абсолютно взвешенное решение, несмотря на то, что меня крестили еще в четыре годика», — рассказала девушка.

close 100% Мария Си/Яндекс.Карты' class="item-image" > Кофейня «Антипа» во дворе храма Священномученика Антипы в Колымажном переулке Мария Си/Яндекс.Карты

Регулярно в «Антипу» Фекла не ходит, потому что храм расположен довольно далеко от ее дома, и есть церкви, где ей «намного лучше в плане молитвы».

«Антипа» весьма популярен и набит людьми (в то же время это хорошо!), а постоянная фотосъемка во время службы часто меня отвлекает от главного. Единственное, что заставляет меня время от времени ходить в «Антипу», это службы в 22:00 по средам, поскольку так мне удобнее после работы, на обычные вечерни я не успеваю по будням», – подытожила она.

По мнению Макара, миссионерство в модной форме «Антипы» — «это круто», но если вся церковь станет такой, «это будет странно».

«Даже настоятель «Антипы» отец Андрей на проповеди говорил — поход в храм не должен быть светским ритуалом. Мне кажется, что без церковного консерватизма тяжело будет стремиться к горнему, если везде будут кофейни и мерч модный. Да, обычный российский храм РПЦ с бабушками может быть не очень завлекающий для молодого человека, но там не отвлекаешься на суету. Сохраняется больше возможностей для маленького духовного подвига и молитвы», — считает молодой человек.

По его словам, таких храмов, как «Антипа», должно быть больше, но нужно сохранять «вечную Церковь», которая не подстраивается под веяния времени. «Мне кажется, молодежных христианских коммьюнити станет больше», — отметил прихожанин.