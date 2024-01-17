Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Все из-за часов за €20 тыс. Bild: Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за часов за 20 тысяч евро

Арнольда Шварценеггера задержали на таможне в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов, которые он не задекларировал. Актер сообщил, что собирался продать часы на благотворительном аукционе перед Всемирным климатическим саммитом и положил ценный аксессуар в багаж. Однако там их нашли таможенники, которые заявили, что правила въезда одинаковы для всех, «даже если вас зовут Шварценеггер». Теперь актера проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.

Американского актера и экс-губернатора Калифорнии 76-летнего Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, сообщила немецкая газета Bild. Причина — дорогие часы в багаже звезды, которые артист не стал декларировать.

«Если товары остаются в ЕС, вы должны задекларировать их через таможню. Это касается всех, независимо от того, зовут вас Шварценеггер или Мюллер, Мейер, Хубер (распространенные немецкие фамилии)», — заявил представитель главной таможни Мюнхена Томас Майстер.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством Германии.

«Мы проводим расследование против Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт», — сказал Майстер изданию Bild.

Шварценеггер прилетел из Лос-Анджелеса и собирался из Мюнхена поехать в Австрию на Всемирный климатический саммит в городе Кицбюэль, а затем — на горнолыжные гонки Ханенкамм. Он приземлился в немецком аэропорту в 15:45 мск, но не смог пройти таможню. Проверяющие узнали звезду и попросили открыть сумки. Как пишет Bild, изначально таможенники не планировали найти что-то конкретное, но в багаже актера обнаружился дорогой аксессуар — часы швейцарского люксового бренда Audemars Piguet.

Компания делает всего 45 тыс. часов в год, а ее годовой объем продаж составляет около двух миллиардов евро. Эти часы фирма сделала на заказ специально для Шварценеггера, поэтому они еще более ценны. Актер собирался продать их на аукционе во время ужина перед официальным началом климатического саммита, 18 января. В разговоре с таможней он подчеркивал, что аукцион благотворительный, однако это не помогло.

Шварценеггера не выпустили из аэропорта и отправили на допрос. Bild пишет, что актер воспринимал допрос спокойно, но «время потихоньку начинало действовать ему на нервы», так как он уже должен был выехать в Кицбюэль. Представитель таможни уточнил, что из-за часов багаж актера начали усиленно проверять, что потребовало «некоторого времени».

Разрешили ли ему оставить часы, неизвестно. Пресс-служба главного таможенного управление Мюнхена сообщила РИА Новости, что это зависит от «множества факторов». Например, размер зарплаты владельца, его сотрудничество с органами и то, пытался ли он намеренно нарушить закон.

В итоге с Шварценеггера потребовали €35 тыс.: €26 тыс. за сами часы, €4 тыс. налога и еще €5 тыс. штрафа. При этом сам Шварценеггер оценил свои часы в €20 тыс. Половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. Таможенники разрешили ему снять деньги в аэропорту, после чего отпустили.

«В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает — закуривает сигару в машине», — сообщил Bild.

42 кг продуктов и заряженный пистолет: что звезды пытались провезти через границу

Случай с Шварценеггером далеко не первый, когда звезды пытаются провезти через таможню в аэропорту что-то запрещенное. Так, в аэропорту доминиканского курорта Пунта-Кана в ночь на 10 января задержали испанского певца Хулио Иглесиаса, который пытался провезти 42 кг продуктов. Музыкант прилетел с Багамских островов и захватил с собой много курятины, а также ягод, овощей и грибов, в том числе свеклу, шпинат, малину и сельдерей.

В Доминиканскую Республику запрещено ввозить любые продукты питания, и, по информации Dominican Today, у Иглесиаса все конфисковали. Однако позже выяснилось, что певцу разрешено привозить свои продукты в Доминикану, так как 80-летний музыкант соблюдает строгую диету. Но в январе проверки в аэропорту ужесточили из-за распространения средиземноморской плодовой мухи. Еду артиста задержали для тщательной проверки, его самого в аэропорту не было, поскольку продукты перевозит отдельный частный самолет. Министр культуры Доминиканы извинился перед звездой за «недоразумение», источники из окружения Иглесиаса сообщили, что тот отнесся к происходящему спокойно и «посмеялся над заголовками».

Нередко звезды забывают перед полетом оставить дома оружие, иногда заряженное. Американский актер, звезда сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Дэвид Генри в 2018 году решил пройти контроль в аэропорту Лос-Анджелеса с заряженным 9 миллиметровым пистолетом M&P Shield. Актера приговорили к двум годам условного срока и 20 часам общественных работ. Сам он объяснил, что оружием владеет законно, а в аэропорт взял пистолет «случайно» и чувствует себя «униженно и смущенно из-за того, что это вообще произошло».

В том же году заряженный пистолет Derringer 38-го калибра нашли в аэропорту Нью-Йорка у американского рэпера Джуэлза Сантаны. Он попытался сбежать из аэропорта на такси, бросив свои вещи, но позже сдался полиции и получил 27-месячный тюремный срок.