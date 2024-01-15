Хулио Иглесиаса задержали в Доминиканской республике из-за чемодана с едой

Сотрудники правоохранительных органов задержали испанского певца Хулио Иглесиаса в международном аэропорту Пунта-Кана на востоке Доминиканской республики. Об этом сообщает газета ABC.

По данным издания, исполнитель прибыл в страну рейсом с Багамских островов. При этом стражи порядка обнаружили в сумках артиста более 40 кг свежих продуктов, говорится в публикации.

Как отметили авторы статьи, законодательство Доминиканской республики запрещает ввозить на территорию страны свежие продукты. В связи с этим таможенники аэропорта задержали 80-летнего певца и сопровождавших его людей на несколько часов.

Однако позже Иглесиаса и его знакомых отпустили. В материале уточняется, что перед этим в ситуацию вмешались высшие должностные лица государства — министр культуры Милагрос Герман Олалья и сотрудники канцелярии президента.

Журналисты не уточнили, что стало с запрещенными продуктами.

Хулио Иглесиас родился 23 сентября 1943 года в городе Мадриде. За свою карьеру он выпустил более 80 музыкальных альбомов, а также продал 300 млн копий своих композиций. Кроме того, исполнитель является отцом другого известного испанского певца Энрике Иглесиаса.

Ранее Энрике Иглесиас опубликовал редкие фото с детьми от российской теннисистки Анны Курниковой.