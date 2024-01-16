Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Билан приехал в Донбасс после вечеринки Ивлеевой

Певец Дима Билан посетил детскую больницу в ДНР

Заслуженный артист России Дима Билан 15 января побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР. Об этом сообщают местные СМИ.

В больнице он подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке привез необходимые кондиционеры.

Кроме того, Билан передал местному приюту для бездомных животных 3 миллиона рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтером.

Также он встретился с участниками спецоперации России на Украине и мирными жителями, которые после потери конечностей нуждаются в протезировании. При финансовой помощи певца им сделают протезы и организуют реабилитацию.

Билан был одним из гостей скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

16 января стало известно, что российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и попавший после этого в СИЗО, будет служить в оркестровых войсках.

Ранее Светлана Дружинина вспомнила, как лично спасла Сергея Жигунова от войны в Афганистане.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами