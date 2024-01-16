Билан приехал в Донбасс после вечеринки Ивлеевой

Заслуженный артист России Дима Билан 15 января побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР. Об этом сообщают местные СМИ.

В больнице он подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке привез необходимые кондиционеры.

Кроме того, Билан передал местному приюту для бездомных животных 3 миллиона рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтером.

Также он встретился с участниками спецоперации России на Украине и мирными жителями, которые после потери конечностей нуждаются в протезировании. При финансовой помощи певца им сделают протезы и организуют реабилитацию.

Билан был одним из гостей скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

16 января стало известно, что российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и попавший после этого в СИЗО, будет служить в оркестровых войсках.

Ранее Светлана Дружинина вспомнила, как лично спасла Сергея Жигунова от войны в Афганистане.