ФСБ установила личность предполагаемого соучастника убийства Владлена Татарского

ФСБ назвала нового подозреваемого в деле о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб Владлен Татарский. По версии спецслужбы, 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов «посредством сервиса доставки через посредника» передал бюст со взрывчаткой Дарье Треповой, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в совершении теракта. После взрыва Денисов улетел в Турцию, ФСБ намерена объявить его в международный розыск.

Федеральная служба безопасности опубликовала новое заявление о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По утверждению ФСБ, организаторами взрыва были «украинские спецслужбы и их агентура», в том числе «скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры».

По версии ФСБ, совместно с арестованной Дарьей Треповой теракт готовил 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов. Спецслужба назвала Денисова членом «украинской диверсионно-террористической группы».

Мужчина прибыл в Россию из Киева в феврале 2023 года через территорию Латвии «по заданию украинских спецслужб». ФСБ заявляет, что в России Денисов собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, в которых он бывает. Для этого подозреваемый снял квартиру рядом с местом проживания военкора и купил машину.

Для организации взрыва Денисов, по сведениям спецслужбы, с помощью сервиса «экспресс-доставки» через посредника передал Треповой взрывное устройство, «закамуфлированное под гипсовый бюст военкора».

3 апреля, уже после теракта, Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию, заявили в ФСБ. Спецслужба добавила, что инициировала процедуру объявления Денисова в международный розыск и опубликовала фото документов подозреваемого.

Кроме того, служба выложила в сеть видео, как Денисов проходит границу, и фото автомобиля, на котором он ехал.

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В сообщении говорится, что исполнитель убийства Дарья Трепова была сторонницей «идеологии Навального» (включен в список террористов и экстремистов). Ее участие в теракте, утверждают в ФСБ, стало результатом деятельности руководителей »Фонда борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом) и Ивана Жданова (признан в РФ иностранным агентом).

Трепова, отмечают в ФСБ, была зарегистрирована в проекте ФБК «Умное голосование».

В пресс-релизе спецслужбы говорится, что после начала военной операции они «неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами».

«Расследование тeракта продолжается. Все его oрганизаторы и соyчастники будут привлечены к отвeтственности», — подчеркнули в ФСБ.

Что известно о взрыве

Взрыв в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля во время встречи Владлена Татарского со своими сторонниками из клуба «Кибер Z фронт». За медицинской помощью после произошедшего обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

На следующий день СК сообщил о задержании подозреваемой — Дарьи Треповой. Российские силовики полагают, что убийство спланировали спецслужбы Украины «с привлечением агентуры» из людей, сотрудничающих с ФБК.

Как сообщала «Фонтанка» со ссылкой на материалы допроса, статуэтку со взрывным устройством Треповой передал таксист в Москве. Это задание, пишет «Фонтанка», было проверкой от «куратора». По данным издания, она не знала о содержимом посылки, но «догадывалась о чем-то плохом». Бомбу активировали дистанционно, сама Трепова в этот момент находилась в заведении вместе с другими участниками мероприятия.

4 апреля суд отправил Трепову в СИЗО, ее обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. В тот же день появилась информация о том, что ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия». Ее представители утверждали, что устроили теракт, направленный лично против Татарского. При этом, по их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами. В 2022 году эта же организация уже брала ответственность за убийство Дарьи Дугиной.

6 апреля движение «Кибер Z Фронт» призвало МИД России добиться через Совет Безопасности ООН признания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) и «Национальной республиканской армии» террористами для объявления их в международный розыск.