«Включаю духовку, хожу одетая, спасаюсь»: В Тульской области целый город остался без тепла В Новомосковске Тульской области без отопления остались 372 дома

372 дома остались без отопления в Новомосковске Тульской области. Тепла также нет в 16 детских садах, 10 школах и одной больнице. Правительство региона уточнило, что причиной «снижения температуры подачи теплоносителя» стала авария на Новомосковской ГРЭС. Сейчас ситуация с теплоснабжением стабилизирована. Жители Новомосковска рассказали «Газете.Ru», что температура в их квартирах начала падать еще до того, как стало известно об аварии.

В Новомосковске Тульской области 372 дома остались без отопления, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Подача тепла ограничена также в 16 детских садах, 10 школах и в одной больнице, уточнил глава администрации муниципального образования город Новомосковск Руслан Бутов.

Причиной «снижения температуры подачи теплоносителя» стала авария на Новомосковской ГРЭС — там из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для ликвидации последствий аварии, подготовить необходимые аварийные бригады и доставить в город передвижные электростанции. Оперштабом по устранению последствий на месте руководит министр ЖКХ региона Олег Дючков. Ситуация находится на личном контроле губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ночью с 13 на 14 января температура в Новомосковске опускалась до минус 27°C. Днем 14 января было минус 14°C.

«Приводите детей в теплой одежде»

Жители Новомосковска рассказали «Газете.Ru», что проблемы с отоплением начались вечером 13 января — еще до того, как стало известно об аварии на ГРЭС .

«Батареи начали остывать примерно в 21:00, в это время я вернулась домой с работы. Температура 14 градусов в квартире. Два обогревателя не помогли, пришлось уехать к родственникам, где тепло. С тремя детьми в таких условиях невозможно находиться», — объяснила Елена.

По словам еще одной жительницы Новомосковска, Оксаны, температура в ее квартире начала падать утром 14 января.

«Дома обогреватель, две газовые конфорки, дом старый, первый этаж. Дома четверо детей, троим из которых три года, два года и семь месяцев. Все тепло одеты, в одной комнате закрыли дверь, чтобы сохранить тепло в квартире. До этого все было хорошо, а с утра стало холодать, у нас и так дом старый, тепло еле держит», — уточнила жительница Новомосковска.

Оксана также рассказала, что в детском саду родителей попросили привести детей тепло одетыми и по возможности забрать их пораньше, потому что «группа будет холодная»

«Но некоторые родители отписались, что не приведут [в детский сад], в школе также», — добавила Оксана.

Женщины уточнили, что детей 15 января в садик и школу не отправят.

Другая местная жительница Елена рассказала, что проснулась ночью с 13 на 14 января из-за того, что в комнате было очень холодно.

«Включаю духовку, на стене электрический коврик. Хожу одетая, так и спасаюсь», — поделилась Елена. При этом, она также сообщила, что и до аварии батареи в квартире были «не намного теплее».

Запустили резервный котел

Вечером 14 января правительство Тульской области в Telegram-канале сообщило, что ситуация с отоплением в Новомосковске стабилизирована.

«Задействованы резервные источники подачи тепла», — говорится в заявлении.

В правительстве добавили, что после ремонтных работ удалось запустить котел на Новомосковской ГРЭС, где и произошла авария. Также запущен дополнительный котел на Центральном тепловом пункте (ЦТП) №1, планируется запуск еще одного котла на Новомосковской ГРЭС.

Государственная жилищная инспекция региона контролирует ситуацию по параметрам теплоносителя, поступающего в дома. Отклонения по ряду концевых домов незначительные.

Сколько домов удалось подключить к отоплению на данный момент, в правительстве Тульской области не уточнили.