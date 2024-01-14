«Злоупотребляли полномочиями»: СК назвал виновных в пожаре Wildberries в Шушарах МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Шушарах

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Шушарах, пожар на котором произошел 13 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что виноваты в возгорании неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности. Shot сообщил, что пропавшими без вести после пожара числятся трое сотрудников склада. В Wildberries эту информацию опровергли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали двое суток. Маркетплейс рассказал, что с разрешения МЧС начал выдавать уцелевшие личные вещи сотрудников сгоревшего склада.

В Wildberries сообщили, что не могут связаться с 54 сотрудниками, которые были на складе в день пожара.

«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», — заявили представители компании в разговоре с РИА Новости.

Хронология пожара

Склад в Шушарах загорелся утром 13 января. По данным Telegram-канала Baza, пожар начался на седьмом этаже, где хранится одежда. Первый раз аварийная сигнализация сработала в 4:20. Однако сотрудники не спешили эвакуироваться, потому что посчитали тревогу ложной (за неделю до этого сигнализация самопроизвольно срабатывала несколько раз).

По данным Shot, возгорание началось на шестом этаже — там хранится бытовая химия — и на несколько часов позже, около семи утра.

В 7:20 на складе, по данным маркетплейса, находились 1200 человек, сработала пожарная сигнализация и началась эвакуация.

Baza пишет, что у узких дверей образовалась толкучка и началась паника. Некоторые люди начали прыгать со второго-третьего этажей прямо на бетон, чтобы спастись от огня. Позже Wildberries в Telegram-канале сообщила, что все сотрудники склада эвакуированы.

В 8:44 МЧС заявило, что пожарные ликвидируют возгорание на площади 1000 квадратных метров. Через полчаса площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. В 11:14 пожар локализовали на 70 тысячах квадратных метров. В 11:41 агентство ТАСС сообщило, что на складе произошло обрушение на площади 50 квадратных метров.

Пострадавшие и пропавшие без вести

По официальной информации, в результате пожара никто не пострадал. Однако Baza писала, что пострадали как минимум два человека — мужчина и женщина, они самостоятельно добрались до больницы.

Shot также сообщает, что на 14 января пропавшими без вести после пожара числятся трое сотрудников: 24-летний парень, 27-летняя девушка и мужчина.

В Wildberries это опровергают. По данным маркетплейса, во время эвакуации некоторые сотрудники временно остались без связи. Компания открыла горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими родственниками, которые 13 января могли быть в Шушарах.

Причины пожара

Вечером 13 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту пожара на складе Wildberries уголовное дело. По данным следствия, возгорание произошло из-за «злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности».

РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС, сообщал, что среди причин возникновения пожара рассматривали три версии: умышленный поджог, проблемы с проводкой и неосторожное обращение с огнем.

Работал без разрешения?

Врио начальника службы Госстройнадзора Санкт-Петербурга Вячеслав Захаров заявил каналу 78, что склад в Шушарах работал без разрешения и не был введен в эксплуатацию.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам (подает заявку. — «Газета.Ru»)», — заявил Захаров.

Газета «Известия» сообщила, что Wildberries может не получить страховые выплаты. Юристы, опрошенные изданием, считают, что «в случае отсутствия всей необходимой документации едва ли какая-либо страховая компания согласилась бы заключать договор с маркетплейсом».

В Wildberries информацию об отсутствии документов опровергли. В компании заявили РБК, что склад получил заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

Компенсации за товар и заказы

По оценке сооснователя группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антона Бестугина, склад в Шушарах отгружал почти десятую часть всех заказов Wildberries. Источник «Известий» сообщил, что все товары на складе сгорели.

Маркетплейс пообещал, что покупателям, которые не дождались своих заказов, вернут деньги. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Выплачивать ее будут частями начиная с 15 января.

«Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января», — сообщили в Wildberries.