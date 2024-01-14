В Петербурге появится новый сортировочный центр Wildberries

Руководство интернет-магазина Wildberries намерено открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей маркетплейса.

Ожидается, что новый центр начнет работать в течение следующих двух недель. При этом он должен помочь снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», уточнили в компании.

«Это поможет <...> быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара», — отметили представители интернет-магазина, комментируя пожар на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Они добавили, что впоследствии поступающие в новый сортировочный центр товары будут перенаправлены на другие склады. Уже здесь их будут готовить к отправке покупателям и передавать в доставку.

Точная дата открытия центра пока не разглашается. То же касается деталей его работы.

13 января в петербургских Шушарах загорелся склад, принадлежащий маркетплейсу Wildberries. Площадь пожара составила 70 тыс. квадратных метров, а к его тушению были привлечены 270 сотрудников экстренных служб.

Согласно информации главного управления МЧС РФ по городу, в результате пожара никто не пострадал. При этом ущерб от произошедшего может составить от 10 до 11 млрд рублей.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.