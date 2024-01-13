Протоиерея Алексея Уминского лишили сана за отказ читать молитву со словами о победе России Церковный суд лишил сана протоиерея Уминского

Церковный суд лишил сана священника Алексея Уминского, отказывавшегося читать молитву со словами о победе в СВО. Решение вынесли в его отсутствие, так как протоиерей не явился ни на одно из трех заседаний. «Газета.Ru» рассказывает, чем Уминский не угодил РПЦ и что с ним будет дальше.

«Извержение из сана»

Церковный суд лишил сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского, сообщила Московская епархия Русской Православной церкви (РПЦ).

«Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией», — говорится в сообщении Епархиального суда.

Согласно действующему регламенту, решение о лишении сана должен утвердить патриарх Кириллу, только после этого оно примет законную силу. По словам источника «Ведомостей» в Патриархии, срок утверждения этого решения «пока прогнозировать сложно». Так, в случае с Андреем Кураевым (признан в РФ иностранным агентом) между решением суда и его утверждением прошло около двух лет.

13 января состоялось третье заседание по делу Уминского. Священнослужитель не пришел ни на одно, поэтому Епархиальный суд вынес решение в его отсутствие.

Зампредседателя суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин уточнил, что с Уминским не могут связаться.

Запрет в служении

5 января бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что Уминского запретили в служении. Информацию также подтвердили религиовед Ксения Луценко и историк культуры Николай Подосокорский.

Отмечалось, что в храме уже назначен новый настоятель — протоиерей Андрей Ткачев, который до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского патриархата.

На следующий день Ткачев подтвердил, что стал настоятелем храма Троицы в Хохлах.

«Так много шума из-за замещения одним священником другого священника... На самом деле людям никто не интересен, кроме себя самого. Подавляющему большинству людей. То, что тяжело о. Алексею Уминскому, то, что о. Андрей Ткачев тоже, мягко говоря, вырван из привычного течения жизни, никого толком не волнует. Копья ломаются о политические мифологемы», — заключил он.

В последнее время протоиерей Ткачев служил в храме святителя Василия Великого — патриаршем подворье в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Он поддержал специальную операцию на Украине, в апреле 2023 года Служба безопасности Украины предъявила ему подозрения в «пропаганде войны» и «оправдании вооруженной агрессии против Украины».

10 января Московская епархия официально опубликовала указ, который запрещает Уминского в служении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы.

«Нельзя воевать ради самых прекрасных истин»

Более 11 тысяч человек, в том числе прихожане московского храма Святой Троицы в Хохлах, обратились к патриарху с просьбой пересмотреть решение о запрете Уминского в служении. Письмо, в частности, подписали учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и сотрудники фонда «Дом с маяком», с которым более десяти лет сотрудничал священнослужитель.

«Указ о запрете в служении священника Алексея Уминского лишит тысячи людей духовной поддержки. Это большая трагедия для многих верующих, для пациентов детского хосписа, для сотен заключенных и тысяч бездомных людей. В наше непростое время важно сохранить для людей возможность духовной поддержки любимого и важного для них священника», — говорится в послании.

Уминский занимал пост настоятеля храма Троицы в Хохлах в течение 30 лет, с 1993 года.

В 2021 году протоиерей выступил за оказание медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов), а также не скрывал, что не одобряет проведение СВО.

В ноябрьском интервью программе «Живой гвоздь» Уминский посоветовал прихожанам искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе».

«Я сердцем, умом, мыслями нахожусь на стороне людей, которые прежде всего молятся о мире, о прекращении кровопролития. Но я не молюсь о том, чтобы кто‑то был наказан, осужден за его действия и поступки. Мое принципиальное понимание в том, что всякое насилие, всякая злость — грех, они не могут быть оправданы ничем, никакими даже самыми высокими идеями. Нельзя убивать и нельзя воевать ради каких‑то даже самых прекрасных истин человеческих», — отмечал он в беседе с «Афишей».

Молитва о Святой Руси

Молитву «О Святой Руси», из-за которой Уминского лишили сана, патриарх Кирилл читал в Александро-Невском скиту в сентябре 2022 года.

«Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу», — говорится в тексте молитвы.

В феврале 2023 года церковный суд Москвы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля из-за того, что тот заменил в этой молитве слово «победа» на слово «мир».