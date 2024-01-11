«Ушел тихо. Во сне». Умер народный артист Юрий Соломин

В Москве скончался известный артист и художественный руководитель столичного Малого театра Юрий Соломин. Осенью он перенес микроинсульт и долго восстанавливался, только позавчера режиссера отпустили домой. Он умер во сне на фоне осложнений со здоровьем. Широкую известность актер приобрел после роли капитана Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства», снятого в 1969 году.

Худрук Малого театра, народный артист СССР и режиссер Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет из-за остановки сердца на фоне осложнений после ишемического инсульта, передает газета «Известия».

«В ночь на 11 января у Юрия Мефодьевича остановилось сердце. Рядом с актером в последние минуты была его внучка», — сообщил собеседник издания.

По его словам, после инсульта актер страдал от дыхательной, сердечной и почечной недостаточности. Соломина выписали из больницы 9 января, последние дни он провел дома.

«Дедушка ушел тихо во сне сегодня», — рассказала внучка режиссера.

Прощание с Соломиным пройдет на основной сцене Малого театра 15 января, его похоронят на Троекуровском кладбище, указала директор театра Тамара Михайлова.

«88 лет – это же не шутки. Уходим все понемножечку. Когда узнал, у меня где-то онемело. <...> Грустно, но закономерно. Надо держаться. <...> Понимаете, никуда не денешься, это закон природы. Все мы уйдем», — прокомментировал «Газете.Ru» смерть худрука народный артист России Юрий Назаров.

История болезни

Соломин вышел из дома 6 ноября 2023 года, чтобы поехать в свой театр, но потерял сознание. Его шофер вызвал «скорую». К приезду врачей артист пришел в себя и жаловался на слабость в левой руке, головокружение, тошноту. Вдобавок у него нарушилась речь. В больнице подтвердили, что худрук перенес микроинсульт.

Соломина положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняли другие заболевания артиста: тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз. К тому же десять лет назад он перенес аортокоронарное шунтирование.

«Состояние [пациента] тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — передал 7 ноября источник РИА Новости.

В больнице у Соломина начала развиваться деменция, у него парализовало левую сторону тела, писал Telegram-канал Mash. Он был дезориентирован в пространстве, имел провалы в памяти, речь и движения худрука были заторможены. Канал отмечал, что состояние режиссера «постоянно ухудшается» на фоне гипертонии, диабета и атеросклероза.

Однако директор Малого театра 10 ноября навестила Соломина и сообщила, что он может говорить. Родственница Соломина Мария в то же время уточняла, что режиссер может самостоятельно есть. Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина настаивала, что Соломин перенес инсульт в легкой форме и продолжает работать из больницы удаленно.

Telegram-канал 112 указывал, что худрук остается в реанимации из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Спустя почти неделю после госпитализации, 12 ноября директор Малого театра сообщила, что его состояние начало улучшаться.

«У него состояние стабильно тяжелое, но есть определенная положительная тенденция. Его из реанимационной палаты переводят в понедельник в обычную палату в другом корпусе. Так что у нас, слава богу, обошлось», — сказала директор.

Позже, 21 ноября Соломина действительно перевели из реанимации в обычную палату неврологического отделения. Внучка худрука рассказывала, что врачи не разрешают ему вставать с постели, а речь о выписке вообще не идет.

Директор Малого театра сообщила 14 декабря, что Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке после новогодних праздников. Позавчера, 9 января режиссера отпустили домой.

Михайлова отмечала, что худрук «рвется в театр».

Чем известен Соломин

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите (сейчас Забайкальский край) в семье музыкальных педагогов. Спустя шесть лет у Юрия появился младший брат Виталий. Оба закончили московское Щепкинское театральное училище при Малом театре и стали народными артистами, только Юрий Советского Союза, а Виталий — РСФСР. Последний умер в 2002 году после инсульта на 61-м году жизни, задолго до этого братья перестали общаться. Виталий Соломин также был известным актером, кинозрители его знали как исполнителя роли доктора Ватсона из сериала о Шерлоке Холмсе.

Юрий Соломин увлекался театром еще с детства, участвовал в спектаклях читинского Дома пионеров. По его словам, однажды он увидел документальный фильм «Малый театр и его мастера» и решил поехать в Москву поступать в Щепкинское. После училища играл эпизодические роли в Малом театре, впервые стал известен после роли Хлестакова в постановке «Ревизор» по комедии Николая Гоголя. Всего сыграл в более чем 50 спектаклях, а в 1980 году начал работать как театральный режиссер.

Еще больше популярности Соломин получил благодаря работам в кино. В 1969 году он появился на экране в роли капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства» и прославился на весь СССР. На волне успеха Соломин одновременно снимался в кино и продолжал работать в театре.

«У меня ни на что не хватало времени. ..Однажды я ... забыл, в какой город еду. ...То ли в Москву, то ли в Киев. <..> Ох, как часто было, что я прилетал домой буквально пообедать и снова улетал на два дня»,

— вспоминал артист.

Среди его заметных киноработ также роль инженера Ивана Телегина в советском многосерийном фильме «Хождение по мукам» по роману Алексея Толстого и главная роль в оскароносной советско-японской картине «Дерсу Узала» Акиры Куросавы.

В 1988-м Соломина выбрали худруком Малого театра. «Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм. Людей легко обидеть даже невзначай. Недаром артистов называют «испорченными детьми», — признавался Соломин.

По словам артиста Назарова, Соломин «никогда не терял совесть». «У нас сейчас с совестью тяжеловато – сколько наших артистов поразбежало куда-то к чертовой матери. А мы, старенькие, были верны стране, культуре. <...> Главное, чтобы, как завещал неглупый человек, наше дело оставалось правым. Вот тогда это самая главная забота наша. Этому предписанию Юрий Мефодьевич [Соломин] был верен всегда», — подчеркнул артист.