«Вырезали «голышей» из эфиров»: россияне не увидят Киркорова и Лолиту в новогоднюю ночь Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних эфиров Первого канала и ВГТРК

Филиппа Киркорова и Лолиту вырезали из традиционных новогодних передач Первого канала и России, а НТВ значительно сократил их эфирное время из-за их участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Кроме этого, певцы не выступят в «Зимнем Show». Телеканал ТНТ экстренно переснял некоторые сцены своего новогоднего фильма, убрав оттуда Киркорова и Анну Asti, а у Ксении Собчак отменили три корпоратива.

После участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой артистов Филиппа Киркорова и Лолиту убрали из традиционных новогодних музыкальных программ Первого канала и холдинга ВГТРК, сообщило kp.ru. Руководство НТВ приняло аналогичное решение: певцов не смогли вырезать из программ «Супер стар» и «Маска», так как там они выступают в роли ведущих, но экранное время Киркорова и Лолиты значительно сократили.

ТНТ также решил убрать из эфира участников «голой» вечеринки. Создатели новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» экстренно заменили Киркорова на актера Никиту Кологривого, снявшегося в «Слове пацана», а певицу Анну Asti — на ее коллегу Клаву Коку.

1 января в Live Арене должно состояться «Зимнее Show». Организаторы объявили, что «вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito».

»Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — говорится в сообщении, хотя Билан также участвовал в скандальной вечеринке.

В свою очередь блогер и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что столкнулась с отменой трех новогодних корпоративов.

«Зато Платон (сын Собчак) счастлив — мы дома , за окном снег а в доме радость. Сосульки это конечно главный тренд этого сезона», — написала телеведущая (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Мизулина рада отмене Киркорова

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале отметила, что федеральные телеканалы услышали мнение народа и «вырезали «голышей» из новогодних эфиров». По ее словам, убрать всех полностью не было возможным, но руководство каналов максимально сократило их эфирное время, отредактировав выпуски и пересняв сцены.

«Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это», — написала Мизулина.

По словам главы «Лиги безопасного интернета», в извинениях участников «голой» вечеринки она не увидела «желания помочь фронту». Мизулина упрекнула звезд в том, что они не посетили госпитали, не устроили концерты для военных, не собрали гуманитарную помощь и продемонстрировали свою «оторванность от того, чем живет вся страна».

«Бойкот - самое верное решение», — выразила она свое мнение.

Анфиса Чехова поддержала Ивлееву

Телеведущая Анфиса Чехова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что Ивлеева не сделала ничего предосудительного и не заслуживает негатива в свой адрес. Она посоветовала блогеру в будущем просчитывать свои шаги, как в шахматах. Чехова отметила, что ей было грустно смотреть на извинения Ивлеевой перед россиянами и коллегами, которые пришли на мероприятие, а потом «переобулись».

«И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувание. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!» — добавила Чехова.

Телеведущая отметила, что все ошибаются, а Ивлеева, по ее мнению, заслужила только славу, которой она добилась с помощью своей работоспособности и харизмы.

«Голая» вечеринка Ивлеевой

В ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на которую пригласили 450 звезд, однако далеко не все пришли на мероприятие. Согласно дресс-коду, стиль вечеринки был «almost naked» — почти голые, ему и следовали знаменитости. На вечеринке присутствовали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti и еще около 170 человек.

Общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине. Кроме этого, вечеринку посчитали пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Вскоре начались проверки.

Как оказалось, рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на мероприятие в одном носке, прикрывающем половой орган. Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ивлеевой также может грозит уголовное преследование:

— блогера признали виновной в «организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», и оштрафовали на 100 тысяч рублей;

— продюсер сериала «Бригада», 76-летний актер Александр Иншаков организовал коллективный иск против Ивлеевой с требованием компенсировать моральный вред в размере 1 млрд рублей;

— ФНС обнаружила у блогера задолженность в размере 137 млн рублей, ей грозит уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, однако большую часть долга Ивлеева уже погасила;

— клуб «Мутабор» намерен подать на блогера в суд с намерением добиться компенсации репутационного ущерба в размере 70 млн рублей.

Проблемы с налоговой возникли и у остальных участников вечеринки. Однако далеко не все звезды столкнулись с массовой «отменой», больше всего пострадали Киркоров, Лолита, Собчак, Анна Asti и сама Ивлеева.