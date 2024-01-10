«Никто в Белом доме не знал»: у главы Пентагона выявили рак Главе Пентагона Остину провели простатэктомию для лечения рака простаты

У главы минобороны США Ллойда Остина еще в декабре выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям – в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации Остина. В США уже призвали к импичменту главы Пентагона и отставке Байдена.

У 70-летнего министра обороны США Ллойда Остина в декабре 2023 года обнаружили рак простаты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

22 декабря Остин перенес «минимально инвазивную хирургическую процедуру» — простатэктомию (операция по удалению всей или части предстательной железы. — «Газета.Ru»).

«Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Министр Остин без осложнений восстановился после операции и вернулся домой на следующее утро. Рак простаты обнаружен на ранней стадии, и прогноз отличный», — говорится в заявлении.

При этом 1 января главу Пентагона госпитализировали повторно с осложнениями после операции — тошнотой, сильной болью в животе, бедрах и ногах. У него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

Никто не знал

Министр не стал информировать общественность о своем состоянии. Президент США Джо Байден, высокопоставленные чиновники и даже заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, которая сейчас исполняет обязанности Остина, узнали о произошедшем только через три дня.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов подтвердил, что до утра 9 января «никто в Белом доме не знал», что еще в декабре у Остина диагностировали рак. По его словам, Байдену сказали о госпитализации главы Пентагона только на следующий день после того, как об этом узнали в СНБ.

«Я не собираюсь лезть в голову президенту по поводу конкретного права на частную жизнь в конкретной ситуации. Он в первую очередь обеспокоен состоянием министра Остина, он полностью доверяет его способности руководить министерством обороны и рад, что он идет на поправку», — сказал представитель Белого дома.

По словам чиновника, состояние Остина не угрожает защите интересов США в сфере безопасности. Кирби добавил, что во время госпитализации министра американские военные продолжали выполнять свою работу. Так, 4 января они нанесли удар в Багдаде и сбивали дроны и ракеты в Красном море.

Кирби подчеркнул, что на протяжении всего этого периода глава государства контролировал действия военных.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин не сообщил о своем диагнозе, поскольку рак простаты и связанные с ним процедуры «глубоко личные». По словам чиновника, за восемь дней пребывания в больнице министр обороны ни разу не терял сознание и не подвергался общей анестезии.

Райдер отказался ответить на вопрос журналистов, знал ли о состоянии главы Пентагона руководитель администрации Остина. Якобы именно этот человек должен был уведомить высокопоставленных чиновников о госпитализации министра, но не сделал этого, так как сам заболел гриппом.

Райдер добавил, что глава Пентагона продолжает выполнять свои обязанности и регулярно общается с сотрудниками из больницы. По его словам, Остин не собирается уходить в отставку:

«Министр Остин не планирует уходить со своей должности. Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны».

Уролог-онколог Бенджамин Дэвис в беседе с CNN сказал, что осложнения, с которыми столкнулся Остин после проведения процедуры, крайне маловероятны, они встречаются довольно редко. При этом, согласно данным Американского онкологического общества, чаще всего мужчины-американцы умирают от рака легких, а на втором месте находится рак простаты. Хотя заболевание Остина может протекать тяжело, за последние несколько десятилетий уровень смертности значительно снизился.

Импичмент Остину

Член палаты представителей конгресса США, республиканец Мэтт Розендейл объявил о планах представить резолюцию об импичменте Остину из-за того, что он не уведомил Белый дом и конгресс о своей госпитализации.

«Когда министр обороны пропадает без вести, это усугубляет все остальное, каждую угрозу, с которой сталкивается страна, каждый конфликт, который происходит сейчас во всем мире. Это очень проблематично», — заявил конгрессмен.

В свою очередь бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, на встрече с избирателями заявила, что Байден должен уйти в отставку из-за скандала с Остином.

«Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединенным Штатам <...> Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу», — цитирует ее телеканал Fox News.