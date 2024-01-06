«Мы подчеркиваем нашу твердую позицию». Военных США попросили из Ирака

Ирак намерен вывести из своего государства все иностранные войска, костяк которых составляют ВС США. Для этого премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани хочет создать специальную комиссию. Такое решение власти приняли после американского удара по штабу народного ополчения в Багдаде, в результате которого погиб командир шиитской группировки «Харакат ан-Нуджаба» Абу Таква. Он помогал поддерживать безопасность в Ираке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Ирака объявили, что они начинают процесс вывода из страны возглавляемой США Международной военной коалиции. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на офис премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.

Сейчас в Сирии находятся 900 американских военных, а в Ираке — 2,5 тысячи. Американцы утверждают, что их солдаты консультируют местные силы и помогают им предотвратить возрождение террористического «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ), которое в 2014 году захватило значительную часть обеих стран.

Ас-Судани сделал заявление о выводе иностранных военных на следующий день после удара США в Багдаде, в результате которого погиб командир военной группировки «Харакат Ан-Нуджаба» Муштака аль-Джавари (Абу Таква). Премьер-министр имеет ограниченную власть над некоторыми группировками, они образуют мощный блок в его правящей коалиции. Иракские и сирийские ополченцы выступают против израильской кампании в секторе Газа и возлагают на США частичную ответственность за происходящее. Именно местные группировки потребовали от ас-Судани вывести коалицию из страны.

Источник, близкий к премьеру, заявил Reuters, что политик находится под огромным давлением со стороны влиятельных шиитских партий. Его заявление направлено «на успокоение» группировок.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил Международной коалиции в Ираке», — говорится в сообщении.

Правительственный чиновник сказал Reuters, что в состав комиссии войдут и представители Международной коалиции.

«Мы подчеркиваем нашу твердую позицию в прекращении существования Международной коалиции после того, как закончатся оправдания ее существования», — цитируется в заявлении ас-Судани.

Американский удар

4 января беспилотник ударил по штабу народного ополчения в Багдаде. В результате атаки погиб командир шиитской группировки «Харакат ан-Нуджаба» Абу Таква и один из бойцов. Вооруженные силы Ирака обвинили в произошедшем Международную военную коалицию. Пентагон подтвердил ликвидацию двух членов группировки в ответ на атаку американских сил. С начала возобновления палестино-израильского конфликта американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут иракские шиитские группировки.

По информации источника издания агентства Shafaq, в результате авиаудара различные травмы получили еще шестеро человек, в том числе командир разведки народного ополчения.

Reuters выяснил у американских официальных лиц, что изначально администрация президента США Джо Байдена не планировала реагировать на волну нападений в Ираке из-за потенциальной ответной реакции. Однако факт, что местное правительство не смогло обуздать ополченцев, подтолкнул Вашингтон к более агрессивному подходу. Источники рассказали агентству, что недавний удар был нацелен на Муштака аль-Джавари, так как, по данным Пентагона, именно он стоял за нападениями на американский персонал.

При этом правительство Ирака заявило, что убитый был членом «Сил народной мобилизации» (PMF), сформированных в 2014 году для борьбы с «Исламским государством». Позднее власти признали его группировку официальным агентством безопасности. Пентагон отказался отвечать на комментарии иракского правительства.

К чему приведет вывод войск США из Ирака

Находясь в Ираке, военные США снабжают свой воинский контингент на севере Сирии. Эксперты указывают, что в случае вывода войск из Ирака, снабжать свои базы в САР Пентагону будет весьма затруднительно, что может вынудить Вашингтон окончательно вывести свои войска из региона.

Еще в июле 2023 года командование США перебросило дополнительную военную технику и материально-технические средства из Ирака на свои базы в Сирии. Как сообщила сирийская газета Al Watan, несколько военно-транспортных колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

По данным издания, численность контингента в Сирии с 15 июля увеличилась с 500 до 1,5 тыс. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии» (СДС), в то время как другие осуществляют охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе.

Еще два года назад сирийское агентство SANA сообщало, что американцы организовали в Сирии контрабанду нефти для продажи в Ираке и Турции. По данным журналистов, военнослужащие США поставляли из Ирака на территорию САР военные грузы, рефрижераторы и цистерны. Представители Пентагона выдают контрабанду за борьбу с боевиками «Исламского государства». Такой нелегальный бизнес сильно вредит экономике Сирии, которой нужно восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский еще в 2022 году заявлял, что американцы занимаются воровством сирийских природных ресурсов.

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа», — сказал Полянский, цитирует ТАСС.