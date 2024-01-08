25 суток ареста и повестка в армию. Как Vacio провел праздники после «голой вечеринки» Член ОНК Лобарев сообщил, что рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Рэперу Vacio, который пришел на «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат. При этом член ОНК Алексей Лобарев считает, что артиста вряд ли отправят в армию, так как он не прошел военно-врачебную комиссию по здоровью в родном Екатеринбурге. Кроме того, явиться в военкомат Vacio должен 9 января, но в этот день он будет находиться в спецприемнике, где отбывает уже второй срок за мелкое хулиганство. В общей сложности рэпер проведет под арестом 25 суток после участия в скандальной вечеринке. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщил mk.ru со ссылкой на Алексея Лобарева, члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания.

Лобарев узнал о вручении повестки рэперу во время визита в спецприемник №2, где содержится Васильев. Тот рассказал, что в военкомат ему необходимо явиться уже завтра, 9 января.

«В день явки, получается, артист будет находиться в спецприемнике, а служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел военно-врачебную комиссию по здоровью», — сказал правозащитник.

Mash со ссылкой на Лобарева написал, что Vacio даже готов поехать на СВО, если он там будет полезен.

Сейчас Vacio отбывает свой уже второй административный арест (срок — 10 суток). 6 января 2024 года Лефортовский районный суд города Москвы признал его виновным по административной статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

«Васильев Н.М. (более известный как репер Vacio) участвовал в вечеринке в ночном клубе «Мутабор», — говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

25-летнего музыканта повторно задержали 5 января на выходе из спецприемника №1 на Симферопольском бульваре в Москве после отбытия 15-суточного ареста, назначенного 22 декабря, вскоре после разразившегося скандала вокруг «почти голой» вечеринки Ивлеевой.

«Такие же стринги, но самодельные»

В спецприемнике Vacio изложил Алексею Лобареву свою версию произошедшего в «Мутаборе».

«Шел с другом по клубу, подошли несколько человек, — пересказывает Лобарев mk.ru слова Vacio. — Сразу не понял, что двое из них молодые люди, переодетые в женщин. И один из них нагло сорвал с меня носок. По моей задумке, женщины на мероприятии находились в своих минитрусиках, и у меня были такие же стринги, но самодельные — к носку были прикреплены резинки. Поругался за этот поступок на них. А видео это потом было выложено в сеть».

Vacio также заявил, что не является представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и «любит женщин». Кроме того, он сожалеет о первом поступке, но второй арест ему «совсем непонятен».

Из публикации mk.ru также следует, что Vacio оговорил себя сам.

«Там (в полиции) все разговоры в итоге сводились к тому, что Vacio подставили те, кто сдернул его самодельные стринги. А когда после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд», — пишет издание.

«Я люблю свою страну»

Сам Vacio в своем Telegram-канале незадолго до первого ареста писал, что он «гетеросексуальный парень, соблюдает законы РФ, его интересуют только девушки» и ЛГБТ — «вообще не его тема».

«Я могу сказать одно. Я — простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься от написания своего ох… альбома, в котором, кстати, я пропагандирую здоровый образ жизни (моя аудитория знает, что я не пью уже год, занимаюсь спортом и призываю развивать свою личность и характер) и развлечь публику самым смелым образом», — говорится в посте Николая Васильева.