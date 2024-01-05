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Москвичей предупредили об аномальной погоде на Рождество

МЧС предупредило об аномальных холодах в Москве с 6 по 8 января

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Максим Блинов/РИА «Новости»

МЧС России предупреждает москвичей и гостей столицы об аномальных холодах на Рождество. Об этом ТАСС сообщили в московском главке ведомства.

«С 6 по 8 января в городе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы», — сказали в МЧС.

Ведомство порекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не перегружать электрические сети. Кроме того, приборы призвали не оставлять без присмотра.

«Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами», — добавили в ведомстве.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что московский регион пережил пик холодной погоды в середине недели, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать. По его словам, с 5 по 8 января температура днем будет колебаться в диапазоне от -14 до -23°C.

До этого сообщали, что в аэропорту Шереметьево может быть задержка рейсов из-за аномальных морозов, сообщили в воздушной гавани.

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