С Лерчек сняли все ограничения. И тут же начислили новый долг Адвокат Лерчек Третьяков: с блогера Чекалиной сняли все ограничения

Блогеру Лерчек и ее супругу Артему Чекалину разрешили пользоваться телефоном и интернетом, а также свободно перемещаться, сообщил их адвокат Константин Третьяков. Запрет действовал с марта, когда в отношении супругов возбудили два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей, и об отмывании 130 млн рублей. Уголовные дела все еще не закрыли, проверка продолжается. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Послабления для блогеров

Следственный комитет России снял связанные с перемещением и использованием соцсетей судебные запреты с блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее мужа Артема Чекалина, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Константина Третьякова.

«СК снял запрет определенных действий, наложенный ранее на моих подзащитных Чекалиных. Теперь им можно общаться с любыми людьми, пользоваться телефоном, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, свободно перемещаться, и в том числе пользоваться интернетом», — рассказал адвокат.

Блогерам запретили пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью в рамках дела о неуплате налогов. По словам защитника, само уголовное производство в отношении его подзащитных пока не прекратили.

Проблемы с законом

Лерчек и ее муж находятся под следствием в рамках двух уголовных дел: первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей, второе — отмывания 130 млн рублей. Оба дела возбудили в марте 2023 года.

По данным следствия, Лерчек с июля 2020 года по июль 2022 года, получая доход от реализации фитнес-марафонов в интернете как индивидуальный предприниматель, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступавшая в семью, оказалась значительно больше.

В СК считают, что Чекалины организовали поступление доходов от деятельности Лерчек на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, что является незаконным дроблением бизнеса и уклонением от уплаты налогов. Затем блогеров обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Тогда налоговый орган затребовал максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей. Чекалины, как рассказал их адвокат, выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством. В состав указанной суммы вошли сам долг, штрафы и пени с учетом увеличения размера задолженности блогера, а также часть средств, которая ушла на погашение текущих налогов. В конце ноября счета блогеров освободили от ареста.

Возвращение в соцсети

Утром 27 декабря на фоне решения следователей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Лерчек появился ролик со словами: «Мы вернулись, чтобы остаться». Чекалина выложила видео, в котором она вместе со своей семьей появляется из открывшейся подарочной коробки. В ролике супруг Лерчек держит на руках сына Льва, а рядом стоят сама Лерчек и двойняшки Алиса и Богдан.

Вскоре в этот же день Telegram-канал Shot написал, что Лерчек задолжала ФНС 4 млн 79 тыс. рублей:

«ФНС «поздравила» Лерчеков с возвращением в соцсети, начислив новую задолженность».

22 декабря адвокат Третьяков заявлял, что получил уведомление от ФНС о начале проверки в отношении Лерчек за 2022 год. Он назвал это «рутинной ситуацией», отметив, что у ФНС нет никаких претензий к Чекалиной. Тогда же Telegram-канал 112 сообщил, у Лерчек обнаружили долг около 250 млн рублей в рамках новой налоговой проверки. Источник издания отмечал, что блогер скрыла доходы.