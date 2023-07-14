Следствие попросило ужесточить меру пресечения для блогера Чекалиной после видео из ресторана

Следственный комитет попросил суд ужесточить блогеру Лерчек меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома. В начале весны Лерчек стала фигурантом двух уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн руб. и отмывании денег в размере 133 млн руб. Адвокат блогера утверждает, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ограничить передвижение

Следователь попросил суд поместить блогера Лерчек (Валерию Чекалину) и ее мужа Артема Чекалина под домашний арест, таким образом ужесточив меру пресечения для пары, которую обвинили в неуплате налогов и отмывании денег, сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий <...> столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», — сказано в сообщении.

16 марта суд запретил супругам совершать определенные действия, в том числе пользоваться интернетом, почтой, телефоном и общаться со свидетелями по уголовному делу, ночевать вне дома, но они неоднократно допускали нарушения. В передвижении их не ограничивали. Вопрос по мере пресечения решит суд.

Поводом для обращения следствия к суду с просьбой об изменении меры пресечения стало видео, на котором Чекалина участвует в вечеринке в ресторане на Патриарших прудах. Как отмечает Mash, видео было снято за несколько минут до момента, когда ей нужно быть дома, согласно решению суда.

Неуплата и отмывание

Первое уголовное дело в отношении супругов Чекалиных возбудили в 7 марта 2023 года. Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК), ее мужа — в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в третьем и четвертом кварталах (июль — декабрь) 2020 года и за весь 2021 год. Кроме того, 2020 — 2021 годах Чекалина не платила налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Совокупно сумма и составила 311 млн руб. 22 мая адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая. Для снятия ареста со счетов Чекалина обратилась в суд.

16 марта против Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело — по факту отмывания денежных средств в размере 133 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере» УК РФ). Супругам Чекалиным грозит лишение свободы до двух лет с выплатой штрафа до 50 тыс. руб. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели американские доллары на 130 млн руб., чтобы скрыть источник доходов. Пара вину не признала.

Фитнес и косметика

По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную систему налогообложения, применяемую при доходах до 150 млн руб. в год, при гораздо более высоком реальном доходе, полученном за счет реализации онлайн фитнес-марафонов и торговли косметикой за этот период. Также она наладила поступление денег на счета ее мужа, родных и друзей. Так ей удалось не заплатить 311 млн руб.

В декабре 2021 года Чекалина находилась на четвертом месте среди россиян по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным журнала Forbes, блогер занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс.

С 2018 года Чекалина ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса и продает косметику. ИП она зарегистрировала в том же году. Основным видом деятельности блогер указывала представление в средствах массовой информации и различные виды торговли.