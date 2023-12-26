«Пусть убираются с голой задницей»: на Ивлееву подали коллективный иск на ₽1 млрд Московский суд принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за голой вечеринки

На блогершу Анастасию Ивлееву подан коллективный иск на один миллиард рублей из-за скандальной «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». Инициаторы иска призывают присоединиться к нему всю Россию, а вырученные деньги хотят отдать на поддержку СВО. Тем временем участники тусовки — Киркоров, Билан, Собчак и Лолита — записали обращения с объяснениями и извинениями из-за участия в «нелепой безвкусице». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Миллиардный иск к Ивлеевой

Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой о «компенсации морального вреда» на миллиард рублей, передает Telegram-канал Shot. По данным канала, соответствующее судебное заседание пройдет в конце января — начале марта.

Адвокат Владислав Атаманюк, который участвует в продвижении иска, заявил, что Ивлеева должна компенсировать моральный ущерб от ее вечеринки «миллионам российских граждан, кто пострадал от этого вопиющего события» . Он добавил, что цель иска — предотвратить «наступление подобного рода событий в будущем».

Другой адвокат, поддерживающий иск, Александр Трещев пояснил, что в требованиях прописан миллиард рублей, потому что «как они [участники вечеринки] пришли с голой задницей, пусть и убираются отсюда с такой же задницей».

Инициатором коллективного иска стал продюсер сериала «Бригада», 76-летний актер Александр Иншаков.

«Максимально большой штраф этой даме [Ивлеевой] я бы обозначил. Порядка миллиарда хотя бы, для начала. <...> Все должно быть жестко, предельно жестко. Людей [участников вечеринки] надо наказывать, лишать их званий, не давать им возможность появляться на экране <...> они уже нагадили по-максимуму», — возмутился Иншаков.

По мнению продюсера, мероприятие Ивлеевой «за гранью разумного», особенно, когда на Украине «за ленточкой» погибают российские военные. Если участники иска выиграют суд, полученные деньги они перечислят в госфонд помощи участникам СВО «Защитники Отечества».

По информации Shot, сейчас под иском подписались 23 человека, в ближайшее время ожидается еще 150 подписей. Адвокат Трещев отмечал, что к иску может присоединиться любой желающий, хоть «вся страна».

Последние извинения участников вечеринки

Журналистка Ксения Собчак 26 декабря назвала вечеринку «глупой случайностью» и призвала не «отменять» артистов из-за нее, превращая «участников фигни в преступников».

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России», — подчеркнула Собчак.

Она добавила, что поняла — сейчас не время для эпатажа и провокаций, а часть происходившего в «Мутаборе» было не эпатажем, а «нелепой безвкусицей».

Певец Дмитрий Билан 26 декабря заявил, что заехал в «Мутабор» между работами, не знал, как оденутся другие гости, и «подумать даже не мог, что может там происходить». Он уточнил, что его визит был «краткосрочным и джентльменским», певец оделся в «водолазку, объемный плащ, брюки и ботинки».

«Прошедшее мероприятие — это не отражение меня. <...> Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой», — указал Билан.

Исполнитель Филипп Киркоров 26 декабря заявил, что заглянул на вечеринку «на пять минут» и не знал о характере мероприятия. Он отметил, что осознает «совершенную ошибку», и то, что «народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям».

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — пояснил Киркоров.

Певица Лолита Милявская в отличие от других коротко отметила, что готова «разделить ответственность».

«Я с иронией отнеслась к тому, что это [вечеринка] кому-то не понравилось. <...> Я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. Я не люблю, как в детском саду: «А я в последний раз, я больше не буду», — сказала певица. Она призвала всех «оставаться людьми в любом случае», никому не желать зла и «сохранять новогоднее настроение».

Последствия для участников вечеринки

Ивлееву могут проверить на налоги, об этом попросил Генпрокуратуру 23 декабря глава общественного Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Причина — на вечеринке в «Мутаборе» блогерша появилась в украшениях на 23 млн рублей, пояснил Telegram-канал Mash.

Певца Филиппа Киркорова начали «на всякий случай» вырезать из новогодних шоу, пишет Telegram-канал Baza. Продюсеры телеканала НТВ, по словам источника Baza, получили указание убрать артиста из уже готового шоу «Маска» из-за «голой вечеринки у Ивлеевой». Монтировать новую версию приходится в авральном темпе, так как до Нового года меньше недели, качество выпуска из-за этого неизбежно упадет, отмечает источник. Официального подтверждения или опровержения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Кроме того, тот же Бородин призвал Минкульт лишить Киркорова и Билана званий народных и заслуженных артистов России. Общественник пояснил, что они «порочат российскую культуру» и «дискредитируют» почетные звания. Он также попросил убрать обоих певцов из новогодних программ на федеральных телеканалах.

«Наши артисты безнаказанно позволяют себя так вести, не боясь осуждения граждан, какого-либо взыскания или лишения почетных званий, так как на законодательном уровне не предусмотрено лишение почетных званий за ненадлежащее поведение артистов», — указал Бородин.



Лолита 26 декабря рассказала в своем Telegam-канале, что ее тоже требуют «запретить» и «вырезать из всех существующих новогодних передач». Она также назвала фейком и травлей сообщения о том, что ее концерты могут начать отменять из-за скандального мероприятия.

Позже она сообщила РБК, что ее «вырезают из эфиров». «Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», – сказала она РБК.

Московский городской суд тем временем 26 декабря оставил в силе арест самого голого участника вечеринки, который пришел в одном носке, рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев). Его признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и 22 декабря арестовали на 15 суток. Вдобавок, рэпера оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Суд отмечал, что Васильев матерился, а также пропагандировал ЛГБТ в Telegram.