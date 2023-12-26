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Ивлеева удалила посты с черным квадратом после скандала с «голой» вечеринкой»

Baza: из соцсетей блогерши Ивлеевой пропали посты против СВО

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева удалила посты против СВО, которые она публиковала на своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, у Ивлеевой на странице был пост в черным квадратом, в котором телеведущая высказывалась против начала СВО. Он был опубликован 24 февраля 2022 года. Кроме того, Ивлеева удалила запись, в которой призывала прекратить военные действия и начать мирные переговоры. К ней блогерша прикрепила картинку с голубем, который символизирует мир.

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей.

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