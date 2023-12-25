Серийный убийца зарезал двух женщин в Москве после того, как его выпустили из психбольницы В Москве задержали маньяка за жесткое убийство двух проституток

Алексей Варакин, который зарезал двух женщин в Москве, совершил убийства, потому что не смог вступить с ними в интимные отношения. 13 лет назад он уже был судим за двойное убийство. Все жертвы Варакина, по данным Telegram-каналов, занимались проституцией или эскортом. Подруга 25-летней Влады, на месте убийства которой мужчину поймали, рассказала «Газете.Ru», что девушка была доброй, но колкой на язык.

Shot опубликовал подробности допроса Алексея Варакина, которого задержали 24 декабря по подозрению в убийстве двух женщин на разных концах Москвы. По данным Telegram-канала, причиной расправы стало то, что у мужчины не получилось вступить с девушками в интимные отношения, из-за чего он «психовал».

Первой жертвой мужчины стала 40-летняя Ольга. Ее мужчина позвал в гостиницу «Вечный зов» на Народном проспекте в Измайлово. По словам подозреваемого, Ольга употребила какие-то наркотики и отказалась вступать с ним в половую связь. Тогда он обезглавил ее и сбежал.

После этого задержанный решил обратиться к другой девушке — 25-летней Владе. По данным Shot, у них тоже ничего не получилось. В ходе конфликта мужчина схватил нож и убил девушку.

Отправленное подруге сообщение

Первое убийство произошло в гостинице «Вечный зов» 22 декабря. Telegram-каналы утверждают, что Ольга занималась проституцией. Как сообщило издание mk.ru, женщина неоднократно была замужем, в последнее время жила у подруги, с которой познакомилась на свингер-вечеринке (вечеринка с обменом постоянными партнерами).

Второе убийство, по данным Mash, произошло в квартире Влады в ночь с 23 на 24 декабря. Девушка также, по сообщениям Telegram-каналов, занималась эскортом и проституцией.

Из-за чего конкретно возник конфликт, пока неизвестно. Существуют разные версии. Telegram-канал 112 написал, что Варакина якобы не устроила цена. Влада сначала назвала одну стоимость, а когда мужчина приехал — подняла ее. По версии Shot, мужчина схватился за нож, потому что девушка посмеялась над его неудачей в постели.

В ходе борьбы Владе удалось выхватить у мужчины нож и ранить его в скулу. После этого Варакин вышел, а девушка заперлась в комнате. Она успела отправить видео подруге, где рассказала, что ее убивают.

Telegram-канал Baza сообщал, что крики о помощи услышали жильцы дома, где находилась квартира Влады. Именно они вызвали полицию, но когда правоохранители вскрыли дверь, девушка была мертва.

Ночью 24 декабря об убийстве 25-летней Влады сообщил Следственный комитет Москвы. В Telegram-канале ведомства уточнялось, что конфликт девушки и 37-летнего Варакина произошел на почве «личных неприязненных отношений».

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемого доставили в больницу, так как он был ранен. В столичном СК при этом отметили, что мужчина, по предварительным данным, ранил себе сам.

Прошлая судимость

25-летняя Влада приехала в Москву из Краснодара. Подруга убитой Валерия рассказала «Газете.Ru», что в столице девушка жила несколько лет, работала в букмекерской конторе, но о своей работе не рассказывала. Варакина также раньше не упоминала.

«Она очень хорошая была, очень добрая, всегда выручала и со всеми всегда на связи, всегда поможет», — сообщила Валерия.

Она добавила, что Влада была колкой на язык. Темы того, что девушка занималась эскортом, по словам Валерии, в разговорах они никогда не касались, и она не уверена, что та была действительно связана с этой сферой.

По данным Telegram-канала Shot, Алексей Варакин — безработный уроженец Узбекистана.

В Россию приехал из Ташкента, регистрации у него нет. В 2010 году мужчину уже судили за двойное убийство. Тогда в Санкт-Петербурге он пробрался в квартиру двух эскортниц с целью кражи и убил девушек.

Также известно, что Варакин страдает психическим расстройством и проходил лечение в психиатрической больнице. Как уточнил 112, выписали мужчину только в этом году.

Свою вину в убийствах Влады и Ольги Алексей Варакин полностью признал, заявили в столичном СК.