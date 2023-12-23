Транспорт, логистика, развитие. На выставке «Россия» представили достижения Санкт-Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов представил достижения города в День региона на выставке «Россия». Какие сферы жизни отметил губернатор и как прошел праздник, читайте в материале «Газеты.Ru».

С заботой о людях

Во время презентации региона губернатор рассказал о главных его достижениях в разных сферах жизни.

«Мы строим мегаполис XXI века, у нас есть исторический центр, который все прекрасно знают во всем мире. Мы пошли дальше, начали строить современные город Санкт-Петербург XXI, века мы подготовили свои достижения на нашем стенде в 75 павильоне, можно их посмотреть. На сегодня мы хотим показать некоторые мегапроекты, которые сегодня реализует Санкт-Петербург, прежде всего, это развитие санкт-петербургского транспорта, поручение президента, не только для нашего города, но и Ленинградской области. Это один из проектов интеграции двух регионов Это широкая магистраль скоростного движения, новое звено в системе магистрали скоростного и непрерывного движения, которая связывает кольцевую автомобильную дорогу Западный скоростной диаметр, общая протяженность — 27,5 километров. Первый разводной мост за 40 лет, который возводят в Санкт-Петербурге. 60 метров — ширина судоходного пролета. Длина моста 1,6 километра. Направление: ул. Коллонтай — Большой Смоленский пр. 6 полос движения; два трамвайных полотна; велосипедная и пешеходная дорожки; Архитектура моста сохраняет петербургские традиции. И мы его построим досрочно», — сказал Беглов.

При поддержке президента Петербург удвоил городской бюджет: город вышел на уровень в более триллиона рублей. Развивается транспортная инфраструктура. По поручению президента строится Широтная магистраль скоростного движения, общая длина которой составит 27,5 километра, 14,5 из которых пройдут по территории Петербурга. Мост в составе Широтной магистрали пройдет в одном коридоре с существующим Финляндским железнодорожным мостом и поможет разгрузить дороги.

«Президент дал поручения по развитию Санкт‑Петербургского транспортного узла. Это один из проектов интеграции Санкт‑Петербурга и Ленинградской области. Мы два самостоятельных субъекта Федерации, но одна агломерация Завтра приступаем к строительству Большого Смоленского моста. Это первая за 40 лет разводная переправа через Неву», — подчеркнул губернатор.

Длина моста составит 1,6 километра, а с развязками — 4,7 километра. На нем расположатся шесть полос движения, два трамвайных полотна, велосипедная и пешеходная дорожки.

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«Президент дал поручение по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали « Москва — Санкт‑Петербург». За 2,5 часа можно будет добраться от Санкт‑Петербурга до Москвы, за 30 минут — от Великого Новгорода до Петербурга. Это одни из ключевых проектов», — отметил Александр Беглов.

Обновления коснулись и общественного транспорта. Как сообщил губернатор, Петербург приступил к самому крупному в истории города обновлению электротранспорта. В этом году в Петербурге приступили к строительству первого инновационного парка электробусов на 400 машин. До конца следующего года планируется закупить 100 электробусов различных классов и запустить первую очередь парка. Федеральные кредиты на закупку подвижного состава поддержаны президентом. Три четверти городских автобусов перевели на газ. По поручению президента, из Фонда национального благосостояния выделяется почти 97 миллиардов рублей на приобретение 950 вагонов метро. 17 составов модели «Балтиец» уже поставлены в город.

В Петербурге заботятся и о подрастающем поколении, сказал Беглов. За пять лет открыли 68 школ и 164 детских сада. А, когда дети вырастут, будут обеспечены работой, ведь в городе ударными темпами развивается промышленность. В Петербурге работают более 850 крупных и средних предприятий и свыше 25 тысяч малых производственных организаций, включая микропредприятия.

Также в городе обновили городское здравоохранение. Построили шесть стационаров-трансформеров, создали эффективную логистику работы с больными. Провели закупки современного оборудования — 1500 единиц за прошлый год.

В Петербурге дают вторую жизнь и историческим зданиям: Новая Голландия, Никольские ряды, Варшавский вокзал очень популярны у петербуржцев.

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«Совершенствуем петербургские библиотеки — наша Маяковка — лучшая в стране и одна из лучших в мире. Развиваем музей обороны и блокады Ленинграда благодаря президенту. Благодаря президенту он сохранился на историческом месте в Соляном переулке. Впервые с петровских времен обновляем Кронштадт», — подчеркнул губернатор.

Беглов рассказал, что за четыре года спланировали и оборудовали 223 новых общественных пространства, заново открыли городу выход к воде. Так, берег Финского залива, набережные малых рек и озер — благоустроенные зоны отдыха.

Завершилась презентация региона исполнением «Вечерней песни» Соловьева-Седого. Люди вставали со своих мест, чтобы отдать дань уважения неофициальному гимну города.

Исполняя желания

Губернатор также принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и взял не три, как многие, «шарика», а целых шесть.

Так, 16-летний Станислав из Санкт-Петербурга мечтал побывать в телестудии у «Газпром Арены» во время матча «Зенита». Беглов отметил, что и сам болеет за «Зенит» и пообещал пригласить мальчика на матч.

Олег из Петербурга в свои 10 лет хочет получить от новогоднего волшебника банкетку для фортепиано, а пятилетний Николай — синтезатор.

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Но не только желания петербуржцев исполнит губернатор. Он также взял с елки шары двух мариупольцев. Над этим городом в ДНР Санкт-Петербург взял шефство и помогает ему. Так, шестилетняя Злата очень хочет набор для рисования в технике эбру, а 15-летний Марк из Мариуполя попросил у губернатора кроссовки.

«Ребята, все ваши желания исполним», — пообещал губернатор.

Своих не бросаем

Александр Беглов посетил и стенд ДНР. Экскурсию ему провел временно исполняющей обязанности главы Мариуполя Олег Моргун.

«Посетители выставки обязательно подходят к экспозициям новых регионов. Здесь наша гордость и слава. Здесь — воины и труженики. По поручению президента Петербург пришел на помощь Мариуполю в первые дни после освобождения города. Для нас дорого все, что связано с Донбассом, с городом-побратимом Мариуполем. Мариупольцы для нас — родные. Мы принимаем ребят из Мариуполя на летние, зимние, весенние каникулы. Это дети, которые своими глазами видели войну. У них надо учиться мужеству и стойкости. Вместе с ними приезжают их учителя, которые, как и учителя в блокадном Ленинграде, поддерживали ребят, делились последним. Умение выстоять, быть всем вместе, быть верными своему городу, России, своим культурным и духовным ценностям — это героизм. Мариупольцы, как и жители других новых регионов, показывают пример, как надо любить Родину», — подчеркнул Александр Беглов.

Команда Санкт‑Петербурга во главе с Александром Бегловым восстанавливает Мариуполь из пепла.

«По поручению президента России с первых дней после освобождения Петербург приступил к восстановлению Мариуполя. Полтора года назад наши города подписали Соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными», — рассказал Александр Беглов.

Силами петербургских специалистов в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре детских сада и три школы. Установлен памятник Александру Невскому. Открыты три МФЦ. Восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Завершены ремонтно-восстановительные работы в парке культуры и отдыха «Городской сад» и Парке 50-летия Победы. Активно восстанавливаются и запускаются фонтаны в разных районах города. Восстановлено движение трамваев. Сейчас ведутся работы по ремонту трамвайного депо. Петербург передал Мариуполю более 100 автобусов.

# Культурная программа

В День Санкт-Петербурга на выставке «Россия» состоялись кинопоказы, концерты, мастер-классы. Можно было даже узнать секреты фигурного катания. Посетителей познакомили с историей города, его морской стороной и легендами.

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«Толчок развитию города был в 2003 году дан нашим президентом Владимиром Путиным, который подписал указ о праздновании 300-летия Санкт-Петербурга, с этого началось развитие нашего города, современного города, мегаполиса XXI века. Мы представляем мегапроекты, которые развивают наш город. Это промышленность, здравоохранение это транспортная инфраструктура, образование, научная деятельность. Конечно, не обошлось без того, что мы показываем еще и исторический центр. А на улице у нас есть стенд, посвященный Алым парусам. Это один из самых брендовых праздников не только в нашей стране, но и во всем мире. Это тоже одна из традиций, которая была восстановлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это была мечта всех выпускников не только нашего города, но и всей России. Сегодня у нас масштабный праздник, и мы его представляем здесь», — отметил Александр Беглов.

Для гурманов устроили гастрофестиваль. На гастрономическом фестивале презентовали проект «Петербургская кухня». Посетители могли насладиться блюдами шеф-поваров, а также узнать их профессиональные секреты. Также было представлено шесть световизуальных роликов, показывающих Северную столицу с разных сторон. А вечером прошел концерт «Из Санкт-Петербурга с любовью».