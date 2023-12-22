Уклонисты не смогут сдать на права. Что еще изменится в водительском экзамене в России? В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

МВД России опубликовало новый регламент сдачи на права. Правила ужесточили для уклонистов от военной службы и водителей, которых ловили пьяными за рулем. О новых упражнениях на экзамене и требованиях к документам — в материале «Газеты.Ru».

МВД выпустило проект приказа об изменениях сдачи экзамена на водительские права. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Приказ вступит в силу, когда начнет действовать соответствующий федеральный закон — 1 апреля 2024 года.

Во-первых, к сдаче не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке.

«Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат, в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции <...> Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — предупредил глава ГИБДД Михаил Черников.

Он подчеркивал, что информация в базе обновляется ежедневно и ГИБДД видит всех уклонистов. Проверить, ограничили ли будущего водителя в сдаче на права, можно через Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих постановке или состоящих на воинском учете. Согласно законодательству, в военкомат надо прийти не позже 20 суток с момента получения повестки.

Во-вторых, новые правила закрывают лазейку для автомобилистов, которые попались пьяными за рулем.

Раньше, если у такого водителя не было прав или они истекли, ему грозил арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тыс. рублей. После того как нарушитель отбыл наказание, он мог сразу же сдать на новые права.

Теперь такой автолюбитель не будет допущен к экзамену в течение года после того, как его привлекли к ответственности. То же касается и водителей, которые отказались проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

В-третьих, к экзамену на права не допустят людей с паспортом и медицинской справкой с истекшими сроками годности.

И наконец, в экзамене можно будет сделать больше ошибок.

По новым правилам, кандидат сможет получить права, если набрал семь штрафных баллов. Сейчас допустимое число — пять.

«Таблицы штрафных баллов мы пока не видели, но можно уже предположить, что это некоторое смягчение», — отметила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Она пояснила, что если будет сохранена прежняя градация штрафов, кандидат сможет совершить максимум одну грубую ошибку и две средних.

Другие нововведения

По ее словам, среди нововведений требование предоставлять СНИЛС для допуска к экзамену .

Поменяли упражнения для водителей мототехники. Раньше мотоциклистам надо было вручную откатить мотоцикл на место парковки, это убрали и добавили задание выполнить проезд по «колейной доске» — узкой полосе 10 метров длиной и 25 сантиметров шириной, отметила глава ассоциации.

У остальных категорий тоже есть изменение.

«Было упражнение — остановка на подъеме либо спуске, теперь будет остановка только на подъеме», — сказала эксперт.

Кроме того, ужесточаются требования к самим автошколам. У них должны быть лицензия и заключение ГИБДД. Без них ученика такого учебного учреждения могут не допустить к экзамену на права.

Новый регламент коснется и замены иностранных водительских удостоверений на российские. Все водители, которые переехали в РФ больше года назад и получили гражданство или вид на жительство, с 1 апреля 2024 года не смогут ездить по зарубежным правам.

Им придется пересдавать экзамены (водителям легковушек только теорию). При этом белорусам получать дополнительно российские права не потребуется. Дипломаты и члены их семей, а также сотрудники аккредитованных при МИД России международных организаций получат документы о праве на управление автомобилем без экзаменов.