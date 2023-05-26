Водителей перестанут наказывать за «лекарственное опьянение», но ненадолго

Первый кассационный суд общей юрисдикции в свежем обзоре судебной практики постановил: нельзя наказывать водителей за «лекарственное опьянение» — употребление препаратов, в которых не содержится наркотических веществ, но они вызывают состояние как при опьянении, пишет «Российская газета». Однако подобные условия будут действовать временно, пока в законодательстве не будет устранен «пробел». Соответствующий проект поправок в КоАП уже прошел общественное обсуждение, сейчас он находится на согласовании в правительстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первый кассационный суд общей юрисдикции в обзоре судебной практики, ссылаясь на решение Конституционного суда (КС), дал указание судам не наказывать водителей, севших за руль в состоянии «лекарственного опьянения» – после принятия препаратов, которые влияют на трезвость ума и могут пагубно сказаться на управлении автомобилем. Об этом сообщила накануне «Российская газета».

Указание будет действовать временно, поправки не внесли в закон.

«Конституционным судом РФ постановлено впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной статьей», — сообщил кассационный суд в обзоре.

Кроме того, сейчас действует приказ МВД, который не разрешает возбуждать дела против водителей, если алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов в их моче и крови не выявлено, а есть следы других лекарств.

Наказание за алкогольное или наркотическое опьянение фиксируются в ст. 12.8 КоАП. Согласно статье, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Наказание можно понести при обнаружении концентрации этилового спирта свыше 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотиков или психотропных средств в организме.

Истоки вопроса

«Российская газета» уточняет, что уточнить действие закона решили несколько лет назад после случая, когда Василий Ш. из Салехарда ночью августа 2021 года застрял на своем автомобиле на бордюре. Прохожие предложили ему помощь, но Василий отказался. Его поведение показалось им странным и свидетели вызвали ГИБДД. Сотрудники провели медосвидетельствование и обнаружили в крови водителя медицинские препараты: габапентин (антиконвульсант, использующийся для лечения эпилепсии и снятия нейропатической боли), нимесулид (нестероидный противовоспалительный препарат). Наркотическими препараты не являются, однако могут влиять на сознание и поведение человека.

Местный суд посчитал, что препараты, которые нашли в крови водителя, попадают «в серую зону» — в России не запрещено употреблять их, но они негативно влияют на управление транспортным средством. Судья остановил делопроизводство и направил запрос в КС.

Конституционный суд 24 ноября 2022 года постановил, что ст. 12.8 КоАП РФ действительно содержит пробел, который препятствует привлечению к ответственности за управление транспортным средством в состоянии «лекарственного опьянения» и предписал законодателей устранить этот недочет.

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области рассказали «РГ», что недавно 39-летнего жителя Тимского района на полтора года лишили прав после обнаружения в крове фенобарбитала. Препарат внесен правительством в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Стоит отметить, что фенобарбитал (относится к группе барбитуратов) – действующее вещество популярного «Корвалола» и «Валокордина».

Отмечается, что 39-летний мужчина не признал вину, пояснив, что принял лекарство из-за плохого самочувствия.

Устранение пробела

Послабление для принимающих лекарства водителей будет действовать недолго. Уже разработан и даже прошел общественное обсуждение проект поправок в КоАП, согласно которому предлагается считать пьяным даже того, кто употребил лекарства, не содержащие наркотики, но вызывающие опьянение. Он прошел общественные обсуждения и находится на согласовании в правительстве. Предлагается добавить в примечании к статье 12.8 КоАП формулировку:

«Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, иных вызывающих опьянение веществ запрещается».

Не отмечается, однако, кто и как будет устанавливать список препаратов, которые влияют на управление транспортным средством. Также неясно, какие препараты попадут в список.