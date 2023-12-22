Последствия вечеринки Ивлеевой: Киркорова и Билана просят вырезать из новогодних «огоньков» Силовики пришли в клуб Mutabor на вторую голую вечеринку Ивлеевой

Состоявшаяся в ночь на четверг вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти «практически голыми», вызвала шквал критики. Данную вечеринку посетили Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и другие. Депутат Госдумы Милонов считает, что Ивлееву следует «отстранить от всех эфиров», его коллега Гусев предложил «убрать» с государственных каналов звезд, принявших участие в тусовке. Тем не менее в ночь на пятницу Ивлеева организовала вторую тусовку в том же клубе. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Состоявшаяся в ночь на четверг вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти «практически голыми», завершилась тем, что целый ряд общественных организаций, депутатов и общественников написали жалобы в правоохранительные органы или публично высказали свое недовольство.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала вечеринку «выстрелом в ногу всей политике, которую проводит государство».

«Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — написала Мизулина.

Депутат Виталий Милонов считает, что Ивлееву следует отстранить от всех эфиров, «чтобы она подумала над своим поведением».

«Самым лучшим для нее станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займется нормальной деятельностью», — заявил парламентарий в разговоре с телеканалом «360».

Еще один сторонник бойкота — депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Надо убирать с государственных каналов таких звезд», — написал он в своем Telegram-канале.

Народный избранник призвал Первый канал, «Россия 1» и НТВ не показывать гостей вечеринки в новогодних программах. «Давайте показывать тех, чьи действия не идут вразрез с нашими ценностями. В отснятых программах использовать дипфейки и замену голоса. Из титров спокойно удалить», — заявил депутат.

Общественная организация «Зов народа» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и министру МВД Владимиру Колокольцеву. «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» и движение «Сорок Сороков» написали заявление в прокуратуру; депутат Госдумы Мария Бутина — в МВД России, Роскомнадзор и Минкульт.

close 100% Очередь в ночной клуб «Мутабор», 21 декабря 2023 года Михаил Терещенко/ТАСС

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить в период СВО проведение подобных вечеринок. Соответствующую просьбу депутат отправила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что гражданам нужно бойкотировать артистов и перестать платить им деньги за концерты и другие мероприятия, в которых те участвуют.

Негативную оценку тусовке в клубе Mutabor опубликовали в своих Telegram-каналах писатель Захар Прилепин, телеведущий Владимир Соловьев, поэтесса Анна Ревякина, военкоры Александр Коц и Роман Сапоньков. Возмущенное видеообращение записали даже участники СВО с артемовского направления.

Просто люди в красивых нарядах

Сама Анастасия Ивлеева уже прокомментировала отзывы о своем мероприятии.

«Почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина». Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах, в полуобнаженных», — надиктовала Анастасия Ивлеева аудиосообщение в своем Telegram-канале, но позже его удалила.

В защиту вечеринки и ее организатора выступила еще одна телеведущая и блогер Ксения Собчак (она была гостем мероприятия).

«Может, это была на ваш взгляд неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — написала Собчак.

Силовики пришли на вторую вечеринку

Тем временем сотрудники правоохранительных органов пришли на продолжение вечеринки Ивлеевой, оно состоялось минувшей ночью. Об этом сообщили Telegram-каналы Shot, Baza и «Осторожно, новости».

Ресурсы выложили фото и видео служебных автомобилей силовиков, припаркованных у входа.

«У клуба большие проблемы после вчерашней вечеринки. Прямо сейчас сотрудники смотрят камеры видеонаблюдения. Вероятно, силовики проверяют заведение на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). <…> Около Mutabor сейчас собралась толпа людей, но в заведение они попасть не могут. Также около клуба дежурит скорая помощь», — сообщал незадолго до начала вечеринки Shot.

Однако спустя некоторое время силовики покинули увеселительное заведение и гостей стали пускать в клуб. Около трех часов ночи в клуб приехала и сама Настя Ивлеева и встала за dj-пульт.

Позже в комментарии Telegram-каналу «Осторожно, новости» представители клуба заявили, что у них «никакой полиции нет, «скорая» стоит всегда с начала мероприятия».

«Вход перенесли на час по техническим причинам, это обычная ситуация на вечеринках, всем приходили уведомления в приложении про продление входа», — говорится в комментарии.

В кровати с Ивлеевой

СМИ сообщили, что вторая вечеринка получилась более скромной, чем первая. В Mutabor'е не было звезд, а гости, несмотря на то, что дресс-код был тот же — almost naked («почти голые») – были одеты более пуритански.

«На входе в клуб местные секьюрити просят гостей поправить одежду, если видят открытые части тела», — передал с места событий корреспондент Shot.

Для посетителей было организовано развлечение – посреди зала стояла кровать, на которую проецировалось изображение организатора и главного лица скандальной вечеринки. Любой желающий мог прилечь и сфотографироваться с Настей Ивлеевой.

Второе мероприятие собрало гораздо меньше людей – в самый разгар, по оценкам CМИ, в клубе было менее 50 человек. Вероятно, гостей отпугнул резонанс, возникший после первой части. Ивлеева пробыла на второй вечеринке не более часа.

Один билет на вечеринку стоил, по данным «Осторожно, новости», от 1,5 тыс. рублей, а на компанию из десяти человек в вип-зону — миллион рублей.

«Спасибо, люди! Неплохо прокачали! Не так ли?» — написала Ивлеева в одной из своих «сторис» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).