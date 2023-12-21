На Украине участились случаи фиктивных браков ради выезда за границу

Мужчины призывного возраста на Украине стали чаще заключать фиктивные браки с целью выехать из страны. Об этом рассказал представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук в ходе брифинга, который транслировался в социальных сетях.

«Наблюдаем в последнее время увеличение случаев фиктивных браков с лицами с инвалидностью и с многодетными женщинами, у которых несовершеннолетние дети», — сказал Матвийчук.

Также Матвийчук рассказал о случае, когда мужчина подделал медицинские документы об изменении пола, чтобы покинуть территорию Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь они будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее на Украине рассказали о способе выезда мужчин призывного возраста из страны.