«Активный динамичный мегаполис». Петербург как место притяжения и двигатель развития

Для посетителей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в преддверии Нового года Санкт-Петербург устроил гостеприимный сезон, который продлится по 8 января. О том, как изменилась экспозиция стенда Северной столицы, представляя «город, где рождается сказочное настроение», об оригинальных проектах и последних петербургских новостях для туристов, — на «Газете.Ru».

Новогоднее настроение и творчество

Экспозиция петербургского стенда на выставке «Россия» в период гостеприимного сезона сильно изменилась и стала по-настоящему новогодней. Так, копия Дворцового моста стала сказочной за счет подсветки и элементов оформления, подвесные объекты экспозиции превратились в сюжет сказки «Щелкунчик».

Будет присутствовать в петербургской экспозиции и главный талисман Северной столицы — легендарный Чижик-пыжик, который загадывает загадки и раздает подарки. При помощи интерактивного героя кота-почтальона, очень органично вписавшегося в экспозицию, посетители петербургского стенда могут отправить новогоднее поздравление. А еще здесь можно в рамках мастер-класса выбрать понравившийся дизайн елочной игрушки в стилистике сказочного Петербурга, а потом и сделать ее.

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Архангелогородка Алена Белькова, пришедшая на петербургский стенд с семилетней дочерью Евой, рассказала корреспонденту «Газеты.Ru», что девочка, увлеченная созданием собственной новогодней игрушки, «просто залипла и ни в какую не хочет уходить». По ее словам, здесь царит творчество и все создают новогоднее настроение. «Мы обожаем Петербург, очень любим ездить туда отдыхать. Поэтому здесь, в Москве, было особенно приятно встретиться с любимым городом в такой замечательной предновогодней атмосфере», — отметила она.

О развитии города и о возможностях для путешествий на протяжении сезона гостеприимства будут рассказывать петербургские амбассадоры, среди которых — директор Русского музея Алла Манилова, певец, актер, режиссер Олег Погудин, рок-группа «Кукрыниксы», композитор, музыкант, продюсер Андрей Косинский, журналист и политик Карин Кнайсль, депутат Государственной думы Николай Валуев, певец Dante.

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Весь гостеприимный сезон для посетителей стенда Санкт-Петербурга также организованы профильные викторины, конкурсы, и мастер-классы от Русского Музея, Российского Этнографического музея, Молодежного центра Государственного Эрмитажа, Музея Фаберже, группы «ВКонтакте», проектной школы «Санкт-Петербург — столица дизайна», Музейно-исторического парка «Остров Фортов, ФК «Зенит», издания «Петербургский дневник», Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Музея-макета «Петровская акватория», ДК Кирова 21, ТД «ЧИЖИК», Аптеки Пеля, Библиотеки имени Гоголя.

В день открытия прошло несколько показов иммерсионного спектакля «Щелкунчик» от подмосковного театра с участием зрителей. Большую часть аудитории составили дети, которые с радостью включились в постановку. Показ представления запланирован в течение всего гостеприимного сезона. Кроме того, в репертуаре петербургского сезона гостеприимства — концерты знаменитых исполнителей, розыгрыш более 1500 призов среди посетителей, а также, вполне серьезно, постановка рекорда России.

Разные грани Северной столицы

Создатели программы стенда уверены, что полученная здесь информация поможет потенциальным туристам узнать о Петербурге новое и спланировать свое путешествие. Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, представляя программу гостеприимного сезона «Город, где рождается сказочное настроение!», подчеркнул: «Международная выставка-форум «Россия» дала нам возможность рассказать о разных гранях Северной столицы и показать город во всех сезонах». Он пообещал подарить посетителям стенда в преддверии Нового года атмосферу волшебного города на Неве.

По словам генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Натальи Виртуозовой, петербургская экспозиция, конечно, выделяется, ее видно издалека. И во многом, считает она, это заслуга дружной неравнодушной творческой команды проекта, влюбленной в свой город. «Благодаря таким командам, таким экспозициям наша выставка состоялась и имеет такой фурор», — подчеркнула Наталья Виртуозова.

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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры петербуржец Николай Валуев в своем выступлении подчеркнул, что Петербург традиционно предлагает любые виды туризма. По его словам, прекрасный город можно увидеть с крыш, с воздуха с воды, а можно просто пешком пройтись по его улицам. Он уверен, что Петербург способен удовлетворить запросы самого взыскательного туриста. По его мнению, Петербург — место притяжения, двигатель развития экономики России, в том числе в сфере туризма.

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По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, вклад туризма в экономику Петербурга в этом году превысит 400 миллиардов рублей. Он подчеркивает, что это существенная часть городского дохода. Спикеры также много говорили о разнообразии нынешнего Петербурга, о том, что это не только город-музей, но и активный, динамичный мегаполис с большим количеством креативных и общественных пространств.

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По окончании пресс-конференции один из петербургских амбассадоров — телеведущая и режиссер Ника Стрижак провела интереснейшую авторскую экскурсию по родному городу «про свой Петербург», поделившись собственными нестандартными ощущениями коренной ленинградки. Так, например, она объяснила, почему не любит, когда Петербург называют Питером. По ее мнению, это упрощает величие ее города.

Певица Анна Клюква — также амбассадор родного города на выставке «Россия». Ролик с фестиваля «Чудо Света» с ее участием и по ее композиции «Время молодых» играет на петербургском стенде каждый день. У волонтеров даже родился под него свой зажигательный танец. Она уверена, что Петербург можно назвать креативной столицей России, и он ее очень вдохновляет.

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«Петербург дает очень много возможностей для молодежи — у нас есть возможность не только «посмотреть», но и развиваться», — подчеркивает она. По ее словам, в Петербурге сейчас проходит много мероприятий и конкурсов по разным тематикам, например, музыкальные, есть прекрасные возможности для развития художников, в частности в стрит арт. «Прекрасно, что город это поддерживает, а в Петербурге это вдохновляет», — уверена она.

На официальном городском туристском портале VisitPetersburg.ru создан информационный раздел, посвященный работе экспозиции Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Теперь каждый пользователь в удобной форме может следить за актуальными петербургскими новостями на ВДНХ, а также узнавать расписание проходящих на стенде мероприятий.