«Знаю, я долго не проживу»: танцующий «Пухляш» из клипа Little Big умер в 29 лет Шоумен и танцор Красилов мог умереть из-за проблем с сердцем

В Москве нашли мертвым танцора и шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова, известного по шоу «Танцы на ТНТ» и клипам Little Big. По предварительным данным, в 29 лет у него случился сердечный приступ. Врачи считают, что его могло вызвать ожирение и нездоровый образ жизни. Друзья и коллеги артиста рассказали, что он жаловался на здоровье и знал, что «долго не проживет».

Красилов умер в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности, предварительный диагноз назвали источники ТАСС и РИА Новости.

Внешних повреждений у артиста не нашли, дверь квартиры была закрыта изнутри, поэтому полиция исключает криминальные версии смерти. Тело передадут на медицинскую экспертизу для установления точной причины.

Последний выходной

За четыре дня до смерти Красилов выглядел болезненно, рассказала диджей Катя Гусева, которая видела его на вечеринке.

«Дима плясал, плясал со мной, а потом резко говорит: «Ой, я сейчас приду!». И внезапно развернулся и ушел. <...> Всегда был веселым, зажигательным — душой любой компании. А в тот вечер он выглядел очень уставшим, переутомленным», — поделилась Гусева.

Друг «Пухляша», продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что танцор плохо себя чувствовал накануне. Об этом Красилов сам ему сообщил.

17 декабря у артиста был выходной, и он побывал на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив» в московском кинотеатре «Октябрь». После сеанса танцору стало так нехорошо, что он поехал домой. Вернулся шоумен около трех часов ночи на такси, уточнила видевшая его консьержка. С ее слов, Красилов выглядел пьяным, но держался на ногах.

close Дмитрий Красилов в клипе группы Little Big «Uno» Дмитрий Красилов со спутницей на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла, 2021 год Дмитрий Красилов перед началом концерта «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» на сцене Adrenaline Stadium в Москве, 2021 год Дмитрий Красилов и stаnd-up комик Наталья Краснова перед началом церемонии вручения 11-й ежегодной премии проекта СНОБ «Сделано в России» в театре Ермоловой в Москве, 2022 год Дмитрий Красилов на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале «Крокус Сити Холл», 2022 год Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

На следующий день, утром 18 декабря, Красилов не вышел на связь со своим директором Андреем Наконечным. Тот забил тревогу, поскольку танцор отличался обязательностью, даже если работал с похмелья. Сначала директор пытался до него дозвониться, потом приехал к Красилову домой на улицу Академика Янгеля, но никто не открывал.

Мать артиста, которой принадлежит квартира, разрешила спасателям вскрыть замки. После 17:00 сотрудники МЧС взломали дверь, танцора нашли мертвым — он лежал голый около кровати. Алкоголя или наркотиков в квартире не обнаружили.

Причина сердечного приступа

Со слов друга Красилова Дворцова, три месяца назад танцор рассказывал, что страдает диабетом и принимает инсулин.

Врачи советуют диабетикам полностью отказаться от спиртного, поскольку вкупе с приемами инсулина это может привести к сердечному приступу.

Проблемы с сердцем могли спровоцировать и большой вес при энергичном образе жизни, считает врач-эндокринолог и научный руководитель Клиники системной медицины Зухра Павлова.

При росте 160 см «Пухляш» весил более 120 кг. При этом он с детства занимался танцами, ходил в спортзал. Был настоящим трудоголиком, но любил и тусовки, мог с одной вечеринки поехать сразу на другую.

«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными. <...> Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать. Это огромная нагрузка на скелет и сердечную мышцу», — пояснила Павлова.

Врач добавила, что большой вес сам по себе стресс для организма: не справляется печень, сильно страдают почки, идет огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«Болезнь сердца могла быть спровоцирована курением и лишним весом», — согласился врач-кардиолог Евгений Дятлов.

«Похудеть не получалось»

Сам Красилов рассказывал, что набрал вес в детстве из-за уколов гормона роста. Их назначили врачи, потому что мальчик был ниже сверстников. В итоге у ребенка начались проблемы с щитовидной железой, и он резко располнел.

По словам певицы Анны Калашниковой, «Пухляш» не любил говорить о своем весе:

«Мы все понимали, что ему трудно жить с таким весом. Но у Димы похудеть не получалось. Он вообще на тему своего веса всегда говорил неохотно. Я ему как-то предлагала хорошего диетолога, но он пропустил информацию мимо ушей».

Источник Shot из окружения Красилова тоже сообщил, что танцор не ограничивал себя в еде и алкоголе, «сильно не напивался, но выпивал». По его словам, танцор часто говорил друзьям фразу «Я знаю, я долго не проживу…».

Красилов родился в алтайском городе Заринск. Еще в детстве его дразнили из-за лишнего веса, будущий танцор отвечал обидчикам кулаками. Танцами начал заниматься с восьми лет, в итоге это стало его профессией. Смог пробиться в четвертый сезон шоу «Танцы на ТНТ», где его прозвали «центнером харизмы». Быстро выбыл из передачи, но запомнился зрителям.

Широко известен Красилов стал позже, после клипа на песню Uno группы Little Big. Песня должна была попасть на «Евровидение» от России в 2020 году (тогда международный песенный конкурс был отменен из-за пандемии), клип показали в передаче «Вечерний Ургант» и зрителям запомнился танец «Пухляша». Красилов также снялся в клипах на песни Sex Machine и Tacos.

Музыканты Little Big выразили соболезнования в связи с гибелью танцора.

«Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора <...>. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти», — говорится в Telegram-канале группы.