«Острое воздействие кетамина»: названа причина смерти Мэттью Перри

В крови Мэттью Перри при вскрытии обнаружили кетамин — его уровень оказался эквивалентен дозировке, используемой для общего наркоза. Актер умер в конце октября: его нашли «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне. Перри было 54 года, большую часть жизни знаменитый артист из ситкома «Друзья» боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

Актер Мэттью Перри умер от «острого воздействия кетамина», говорится в отчете судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Причинами его смерти стали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие опиоида бупренорфина. Но, в первую очередь, как показало вскрытие, смерть была вызвана «острым воздействием кетамина», — уточняется в публикации.

Уровень кетамина, обнаруженный в крови актера при вскрытии, оказался «эквивалентен тому количеству, которое используется для общего наркоза». При такой высокой дозировке смерть могла наступить из-за «чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы» и «угнетения дыхания», указали судмедэксперты.

Перри официально лечился кетамином, с которым ему ставили капельницы (инфузионная терапия).

Но последний лечебный сеанс актера был примерно за полторы недели до его смерти, и вещество в кровь умершего попало не при терапии, отмечается в отчете.

В США кетамин — популярное лекарство при психических расстройствах: депрессии, повышенной тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

Кроме кетамина Перри по предписанию врачей дважды в день принимал бупренорфин — опиоидное обезболивающее. В крови актера обнаружили «терапевтическое» количество бупренорфина, то есть, не больше, чем принимают при лечении. Также экспертиза установила наличие в крови неназванных успокоительных, но не обнаружила никаких следов алкоголя, метамфетамина или кокаина.

В рамках отчета о вскрытии также опубликованы новые подробности смерти Перри. Актера нашли мертвым 29 октября в его доме в Лос-Анджелесе. По словам свидетелей, утром в день гибели Перри играл в пиклбол, после чего вернулся домой. Позже помощник Перри, который жил вместе с ним, нашел его «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне и позвонил в службу 911. Прибывшие медики констатировали смерть.

Перри и его зависимости

Хотя в сериале «Друзья» Перри играл жизнерадостного весельчака Чендлера Бинга, в жизни он страдал от алкогольной и наркотической зависимости. После аварии на гидроцикле в 1997 году у актера развилось пристрастие к обезболивающим.

Сам Перри рассказывал о своих зависимостях в мемуарах «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь», которые вышли в 2022 году. Он писал также о суицидальных мыслях и о том, что алкоголь «успокаивал нервы и помогал весело провести время».

Во время съемок «Друзей» актер сильно переживал, что его шутки покажутся не смешными — в этом он признался уже после выхода ситкома. По словам Перри, ему казалось, что он умрет, если зрители в студии не засмеются. Если актеру действительно не удавалось рассмешить людей, он потел, и у него начинались судороги.

Из-за неуверенности в себе Перри даже расстался с актрисой Джулией Робертс.

«Я постоянно думал, что она вот-вот порвет со мной. С чего бы ей не порвать? Я был так себе, я бы всегда оставался так себе. Я был сломлен и недостоин любви. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я сам расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс», — рассказывал актер.

В начале 2000-х во время съемок «Друзей» Перри жил в реабилитационном центре. Пока его персонаж на экране был счастлив и женился на Монике, самого Перри отпустили на съемки свадьбы только под присмотром специального человека, однако на съемочной площадке от него все равно так сильно пахло алкоголем, что это заметили коллеги.

Из-за борьбы с зависимостями вес актера в период выхода ситкома колебался от 58 до 102 кг. К примеру, в третьем сезоне «Друзей» он так похудел, что костюмеры пытались скрыть это огромной одеждой. По подсчетам Перри, он был на 6 тыс. встреч анонимных алкоголиков и потратил больше $7 млн на курсы реабилитации, но постоянно срывался.

Кроме зависимостей актер сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2018 году из-за наркотиков у него случился разрыв толстой кишки, от которого он чуть не умер, в 30 лет — панкреатит, а в 2020-м артист пережил остановку сердца.