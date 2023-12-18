Время возможностей. Что ждет Арктику

Освоение Арктического региона является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию городов Арктики. Масштабные планы по запуску крупных инвестиционных проектов связаны не только с их экономической целесообразностью, но и с желанием заложить мощный фундамент для социального развития региона. О том, что ждет территории, входящие в Арктическую зону, и почему мы по сути являемся свидетелями второй волны освоения Арктики, в материале «Газеты.Ru».

В России действует стратегия развития Арктической зоны, в которой подчеркивается важность региона с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны. Это связано прежде всего с природными богатствами. Арктика — настоящая сокровищница самых разнообразных ресурсов. Например, здесь сосредоточена десятая часть общемировых объемов нефти и четвертая часть природного газа. Поэтому развитие Арктики напрямую влияет на геополитические и геоэкономические позиции России в мире, способствует ее внутреннему развитию и экономической стабильности.

В арктических владениях сегодня располагаются 13 регионов и проживает более 2,6 млн человек. Внимание к региону и его развитию планомерно нарастало в последние годы. Так, была утверждена государственная Стратегия развития Арктики. На текущей неделе Владимир Путин принял участие в совещании по развитию опорных пунктов Арктики. На мероприятии выступили глава Якутии Айсен Николаев и руководители других российских регионов и федеральных ведомств. Президент вновь подчеркнул: освоение Арктики — приоритет для России, при этом конечной целью текущих и будущих преобразований должно стать благополучие людей.

За Полярным кругом

«Арктическая» государственная поддержка включает в себя ряд мер, направленных на привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Госпрограмма социально-экономического развития Арктической зоны предполагает, что объем бюджетного финансирования за последние четыре года составил более 22,6 млрд руб. Государство готово создавать максимально комфортные условия для привлечения частных инвестиций и появления новых рабочих мест. Это делает территории привлекательными для бизнеса и влияет на повышение качества жизни населения.

«По поручению федеральных властей и лично президента Владимира Путина мы разработали стратегию социально-экономического развития Арктики. Оно будет вестись по пяти векторам — социальному, промышленному, транзитному, экологическому и инновационному. Это вдохнет новую жизнь в одну из самых щедрых на людей и природные богатства территорию Якутии и России», — прокомментировала Елена Голомарева, председатель комитета по вопросам КМНС и делам Арктики Ил Тумэн Республики Саха.

Ускорению реновации городов Дальнего Востока и Арктики будет способствовать комплексный план развития территорий — своеобразная долгосрочная дорожная карта. К ее реализации подключится крупный бизнес, сюда придут технологии и цифровизация. Как результат, Крайний Север станет более благосклонным к проживающим на его территориях гражданам: можно ожидать улучшения жизни людей, удовлетворения социальных потребностей населения.

Территория перемен

Перемены к лучшему уже сегодня делают экономику Арктики более социально ориентированной и запускают механизмы устойчивого развития, от которых зависит будущее региона. Это хорошо видно по опыту Якутии. В регионе успешно работает республиканский проект «Мобильные доктора», в рамках которого врачи выезжают во все районы Арктической зоны. С февраля текущего года медицинский осмотр прошли более 31 тыс. человек, в том числе 8600 представителей коренных малочисленных народов Севера и 9 тыс. детей.

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Среди важных результатов — строительство школ и детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и объектов культуры, в том числе в национальных районах. В этом году будет завершено строительство этнокультурного центра в Жиганске, который называют воротами в якутскую Арктику. У удаленного от цивилизации поселка, куда попасть можно только по воздуху или по реке, появится центр для изучение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. До 2025 года такие центры заработают во всех 13 арктических районах.

Отдельный вопрос, требующий решения, — жилищное строительство. До конца текущего года застройщики введут в арктической Якутии в эксплуатацию более 30 многоквартирных домов. Купить это жилье жители смогут, оформив льготные ипотечные кредиты в рамках Дальневосточной ипотеки. Напомним, программа была расширена и переименована в Дальневосточную и арктическую ипотеку. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. На районы Арктики распространяется и масштабная программа по переселению из аварийного жилья. По поручению президента новые квартиры в Якутии получили уже более 28 тысяч жителей.

Продолжается масштабный проект по обеспечению населенных пунктов высокоскоростным интернетом. Например, в Якутии построена волоконно-оптическая линия протяженностью более тысячи километров, охватывающая пять населенных пунктов.

В зоне особого внимания остаются и вопросы сохранения национальных традиций народов Севера, их быта и трудовой деятельности. Так, только в якутских районах Арктики создано 17 таких проектов на 658 рабочих мест для тех, кто занят в оленеводстве, рыболовстве, охоте и собирательстве. Поддержка традиционного животноводства также прописана в программе «Дети Арктики», в рамках которой поддержку оказывают ребятам из семей, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и обеспечивающих себя натуральным хозяйством. Для этих детей в Якутии развивается система кочевых школ — сейчас в семи таких образовательных учреждениях обучается 94 ребенка.

Арктика становится ближе

Процессы, которыми будет жить Арктика в ближайшие годы, позволяют говорить о том, что мы являемся свидетелями второй волны освоения региона. На первый план выходят вопросы, связанные с экологией, социальной сферой и развитием промышленности. Обращает на себя внимание ситуация в здравоохранении, жилищном строительстве и транспортной доступности. Получают новый импульс моногорода. Проводится работа по сохранению и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов.

«Арктический макрорегион важен для экономики всей страны, здесь производится более 10% ВВП, а подушевой ВВП выше в шесть раз, чем среднероссийский. До сих пор Арктика больше отдавала, чем получала. Сейчас мы видим явное усиление социальной и экологической составляющей развития Арктической зоны РФ в дополнении к экономическому», — комментирует Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики.

По словам эксперта, на этом направлении есть успехи: активно развивается Чукотка, где Баимское месторождение меди — одно из крупнейших в мире, Якутия, где помимо добычи алмазов разрабатываются новые полиметаллические месторождения.

«Конечно, у Арктической зоны есть общность проблем, которые нужно преодолевать. Это улучшение транспортной доступности и связанности регионов между собой и «большой землей», это реализация всех стимулов по удержанию и привлечению населения на Крайний Север, это реновация населенных пунктов, это улучшение работы здравоохранения. Арктика — это не только про большие зарплаты, но и про достойные комфортные условия жизни. Арктику надо развивать, основываясь на научных данных. И здесь у России много преимуществ», — комментирует Доронин.

Он напомнил, что сегодня проделана большая работа: функционирует уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», развивается отдельная спутниковая группировка, внедряются системы мониторинга многолетнемерзлых грунтов и экологической обстановки на Севморпути.

«Нам много еще предстоит сделать, но такая публичная поддержка президента крайне важна для Арктики», — подчеркнул эксперт.