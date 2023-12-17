«Не потерявший себя эмигрант»: умер советский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани В 89 лет умер грузинский кинорежиссер и поэт Отар Иоселиани

Ставший классиком грузинского и французского кино режиссер Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни. Советская власть не хотела пропускать его фильмы, из-за чего в 80-х он эмигрировал во Францию, но говорил, что все равно не отделяет себя от России. Режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн, друживший с Иоселиани, рассказал о главном качестве коллеги и его творчестве.

Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram его друг, фотограф и журналист Юрий Рост:

«У нас горе. Ушел Отар Иоселиани, великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг».

Режиссер умер в ночь на 17 декабря, уточнил Рост. Информацию о его смерти подтвердили родственники Иоселиани.

«Иоселиани делал одно кино»

Режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн, который общался с покойным, в комментарии «Газете.Ru» назвал известие о смерти коллеги ужасным.

«Для меня это ужасное сообщение, потому что все время думаешь, что, может быть, пройдет, проскочит. Но вот не получилось, ресурс организма исчерпался», — высказался Норштейн.

Он рассказал, что дружил с Иоселиани с 1977 года. У режиссеров оказались схожие взгляды «на искусство и на жизнь», в том числе на кино:

«У нас с ним начались такие непрофессиональные отношения в 1977 году, и с этого времени мы с ним очень породнились. <...> Просто человеческие беседы за столом — это было, может быть, больше, чем любой кинематограф».

Однако в последнее время Норштейн не перезванивался с Иоселиани и новости о знакомом узнавал через Роста. Мультипликатор также высоко оценил вклад коллеги в кинематограф.

По его мнению, тот во всех фильмах показывал «человеческое достоинство». Искусство, в принципе, по мнению Норштейна, должно поднимать эту тему, и у Иоселиани она прослеживалась из фильма в фильм.

«Впечатление, что он делал одно кино, потому что сквозь фильмы проходила его личность. Я думаю, что это главное качество его», — отметил Норштейн.

Он также обратил внимание на образованность и начитанность своего друга. По словам Норштейна, Иоселиани хорошо знал историю искусства, читал и помнил много книг, любил испанские и португальские стихи, которые мог цитировать наизусть.

Из грузинского математика во французские режиссеры

Будущий режиссер родился 2 февраля 1934 в Тбилиси, который тогда назывался Тифлисом. Его отец был офицером царской армии, после революции стал инженером-железнодорожником. В 1930-х отца Иоселиани репрессировали, он провел в лагерях и ссылках тридцать лет. В итоге Иоселиани воспитывали женщины — мать, бабушка, тетя. Позже он говорил, что ему «посчастливилось застать поколение прошлого века, впитать старинные традиции» .

Иоселиани окончил консерваторию, учился на мехмате МГУ, но разочаровался в специальности из-за ее связи с военным производством и бросил учебу. Однако он признавался, что математика научила его стройно мыслить, что в искусстве тоже нужно.

«Я должен был стать математиком, но пришел в ужас, когда узнал, что мне пришлось бы делать . Химики занимаются созданием бактериологического оружия, математики — линией погони за свободно летящим телом, физики — механизмами убиения людей», — говорил он.

В детстве на Иоселиани произвели сильное впечатление фильмы американца Джона Форда и француза Рене Клера. Благодаря им он понял, что «кино — дело серьезное». В итоге он сам решил снимать фильмы и закончил режиссерский факультет ВГИКа. В качестве диплома представил короткометражку «Апрель» (1962), но руководство Грузинской киностудии объявило ее «творчески несостоятельной» и не разрешило принять к защите. Вместо нее режиссер защитился документалкой о металлургическом заводе «Чугун» (1964), где для съемок сам поработал.

Мировую известность Иоселиани принесли фильмы «Листопад» (1968), «Жил певчий дрозд» (1970) и «Пастораль» (1976) . «Листопад» получил награду в Каннах, а «Пастораль» — на Берлинском фестивале. После этой картины Иоселиани долго не снимал. Его фильмы с трудом пробивались на советские экраны. Например, «Листопад» запретили показывать в Грузии, а «Жил певчий дрозд» ждал премьеры два года из-за претензий властей к личности главного героя. Документальный фильм «Старинная грузинская песня» о древнем вокальном искусстве Грузии цензура и вовсе не пропустила.

Иоселиани вспоминал, что специально рисовал раскадровки всего фильма перед съемками, чтобы успевать быстро делать картины, а цензуре показывать только приемлемые куски: «Обычно редакционная комиссия приезжала из Москвы через три месяца после начала съемок. А у меня уже все снято! И я мог отобрать и показать им то, что, по моему разумению, не вызвало бы у них возражения. А картина была уже у меня в кармане».

Но разногласия с властью все же оказались слишком сильны, и в 1980-м режиссер уехал во Францию . Там в 1984 году он представил ленту «Фавориты луны», а затем картины «И стал свет» и «Разбойники, глава VII». Все три отмечены наградами Венецианского кинофестиваля.

«Пожалуй, он единственный из всех наших эмигрантов, не потерял себя, что достигается просто его поразительной силой таланта. И он так же органично — без стилизации, без притворства, что он уже такой француз, — делает французское кино», — отмечал киновед Наум Клейман.

В 2006 году режиссер получил орден Почетного легиона Франции. Последний фильм Иоселиани вышел в 2015 году и называется «Зимняя сказка».

«Я не пессимист и не мизантроп, как многие считают. <...> Мои герои — это мои товарищи. Я часто на месте актеров представляю своих друзей. А друзей всегда выбирают, уважая и любя. И знают о друзьях все — и как они страдают тоже.. <...> Счастливым на этой земле меня делают только мои друзья», — признавался режиссер.

Он также подчеркивал, что, несмотря на эмиграцию, не отделяет себя от России: «Я с ответственностью отношусь к этой стране, она моя».