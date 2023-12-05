«Могла сыграть абсолютно все»: умерла актриса Татьяна Владимирова

В Москве ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Владимирова, ей было 73 года. Последние 30 лет Владимирова работала в театре Et Cetera. Кроме этого, она снималась в кино, в том числе в сериалах «Склифосовский», «Секретарша», «Топи» и «Чокнутая». По словам коллег, Владимирову любили зрители, с ней хотели работать режиссеры, каждую роль она исполняла восхитительно.

Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. О ее смерти сообщили на сайте театра Et Cetera, где она проработала 30 лет.

«Тридцать лет она работала в театре «Et Cetera», уже в первом спектакле театра «Дядя Ваня» играла няню — тонко, без усилий «делала возраст», создавая образ старого человека в его одинокой мудрости и доброте, точный национальный характер. И в каждом новом спектакле у нее была роль, и было совершенно неважно – это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно. Татьяна Владимирова могла сыграть абсолютно все», — говорится в сообщении.

Сотрудники театра сожалеют об уходе артистки, так как таких актрис, как Владимирова, было немного, а «с ее уходом стало еще меньше». Они говорят, что не могут представить театр без нее, а в особенности спектакль «Пожары», где Владимирова сыграла Науаль — ее выдающуюся роль.

«Татьяну Владимирову любили зрители, с ней хотели работать режиссеры, ее бесконечно любили мы все. В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Она была центром притяжения для нас всех – мудрая, тонкая, легкая в общении, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее», — добавили в пресс-службе театра.

Сидела на коленях у Сталина

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Ее мать была связистом, а отец — военным, поэтому иногда она ездила в командировки вместе с родителями. Свое детство Владимирова провела в Москве. Она не ходила в детский сад, за ней смотрели няни, бабушки и дедушки.

«Я жила на третьем этаже, а на четвертом этаже жила Светлана Аллилуева [дочь Иосифа Сталина]. Я с Катей и с Йосиком в детстве. Поэтому у меня есть одна история, что я в три года сидела на коленях у Иосифа Виссарионовича Сталина, но я думаю, что я это сама придумала», — рассказала Владимирова в беседе с Женей Токаревым для его YouTube-канала.

Владимирова ненавидела дом, в котором провела свое детство. Она считала, что именно по этой причине ей так не нравится столица:

«Москву никогда не любила. У меня практически не было города, в котором я не хотела бы остаться».

В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала искать работу, но ее никто не брал из-за якобы длинного носа и коротких ног. Тогда однокурсник Владимировой предложил ей работу в кукольном театре. Актрисе нравилась ее должность.

«Когда кукла начинает тебя слушаться, она говорит твоим голосом, ты смотришь на себя со стороны. <...> Это было счастье», — сказала Владимирова.

Актриса влюбилась в режиссера Феликса Григорьяна и поехала за ним в Томск, так как его назначили главным режиссером местного драматического театра. Через девять лет они вернулись в Москву, но Владимирова снова не смогла никуда устроиться. Тогда знакомый ее мужа предложил ей работу в Архангельске. Актриса обожает север, поэтому на два года переехала туда, в это время Григорьян был в Москве. Затем режиссеру предложили место в Омске, куда они переехали всей семьей. Вскоре Владимирова узнала, что у мужа есть любовница, поэтому забрала сына и улетела в Москву. Она устроилась в Et Cetera и осталась в этом театре до конца своей жизни.

Одну из своих последних ролей на большом экране она получила неожиданно. Режиссер Владимир Мирзоев пригласил Владимирову на пробы, хотя они не были знакомы и никогда не работали вместе. Несмотря на жесткий график, актрисе удалось сняться в сериале «Топи».

«Ему надо было, чтобы я орала нехорошим голосом. Я подумала: «Боже мой, какое счастье! Конечно, он меня не возьмет, но я счастлива, что я с ним познакомилась». А потом началось. Я понимала, что у меня не получается, потому что у нас выпуск «Быть» и что я уже у Кати [режиссер Екатерина Гранитова] стою на коленях, потому что надо ехать в Минск, я в истерике, а потом пандемия: это отложилось, это перенеслось, и привет. Но все равно последние два дня я снимала уже после сдачи перед премьерой за два дня», — сказала Владимирова.

Артистка запомнилась по ролям няни Марины в «Дяде Ване», Агафьи Тихоновны в «Женитьбе», Катерины в «Грозе», Раневской в «Вишневом саде», Катрин в «Мамаше Кураж». На большом экране зрители полюбили Владимирову за роли Натальи Дмитриевой в «Склифосовском» и бабы Нюры в «Топи».